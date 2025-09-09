최종성 의원 "절차는 졸속, 내용은 편향, 결과는 퇴행"... 성남시 도시계획 조례 개정안 강력 비판

큰사진보기 ▲성남시의회 더불어민주당 소속 최종성 의원은 지난 8월 4일 공포된 ‘성남시 도시계획 조례 일부개정조례안’에 대해 강도 높은 비판을 제기하며, 해당 조례의 절차적 정당성과 정책적 타당성 모두에 의문을 제기했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

AD

성남시의회 더불어민주당 소속 최종성 의원은 지난 8월 4일 공포된 '성남시 도시계획 조례 일부개정조례안'에 대해 강도 높은 비판을 제기하며, 해당 조례의 절차적 정당성과 정책적 타당성 모두에 의문을 제기했다.해당 조례는 신상진 성남시장의 발의로 시작되어 도시건설위원회를 빠르게 통과한 뒤, 제304회 임시회 제2차 본회의에서 가결되었고, 결국 8월 4일 최종 공포됐다.이에 대해 최 의원은 본회의장에서 약 30분간 반대토론을 진행하며 "절차는 졸속, 내용은 편향, 결과는 퇴행"이라며 목소리를 높였다.최 의원은 이번 조례가 도시계획의 본래 목적과 원칙을 훼손했다고 주장했다. 그는 "이번 조례는 도시계획이 아니라, 시장의 정무적 이해관계에 따라 기획되고 짜깁기된 전형적인 정치 조례"라며, "도시계획이 시민의 삶을 설계하는 도구가 아니라, 시장의 정치적 목적을 위한 수단으로 전락한 최악의 사례"라고 말했다.이어 그는 "시장은 조례를 통해 도시계획의 원칙과 기준을 해체했고, 여당 의원들은 철학도 기준도 없이 이를 무비판적으로 밀어붙였다"며 의회의 견제 기능이 제대로 작동하지 않았다고 지적했다.최 의원은 조례 개정안에 포함된 일부 조항이 특정 개발사업에 유리하게 작용할 수 있는 여지를 남겼다고 주장했다. 그는 "도시계획은 모든 시민에게 동일하게 적용돼야 할 기준을 담고 있어야 한다"며 "이번 조례는 그 기준을 흔들 수 있는 대표적인 퇴행 사례로, 성남시가 지켜야 할 공공성과 형평성의 원칙을 근본부터 뒤흔들고 있다"고 말했다.또한 그는 "더불어민주당이 지난 10여 년간 지켜온 도시계획 조례의 가치와 원칙을, 신상진 시장과 국민의힘 의원들이 한순간에 무너뜨렸다"고 발언하며, 조례 개정 과정에서의 정치적 책임에 대해 날을 세웠다.최 의원은 이번 조례가 공포되었다고 해서 논란이 종결된 것은 아니라는 입장을 밝혔다. 그는 "공포가 끝이 아니다. 이 조례는 처음부터 절차도, 명분도 결여된 '무리한 통과'의 산물이며, 의회는 이를 되돌릴 권한도, 책임도 동시에 지고 있다"고 말했다.이에 따라 최 의원은 오는 9월 12일 개회하는 제305회 임시회에서 해당 조례를 원상 복구하기 위한 '성남시 도시계획 조례 일부개정조례안'을 직접 대표 발의할 계획이라고 밝혔다. 그는 "정책은 잘못됐을 때 되돌릴 수 있어야 한다. 지금은 바로잡아야 할 결정적 시점"이라며' "성남시는 더 늦기 전에 시민 중심의 도시계획 원칙과 기준을 반드시 회복해야 한다"고 강조했다.