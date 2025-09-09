문재인 뇌물 기소한 검찰 "시간 더 달라" - 법원 "시간 지켜라"

문재인 전 대통령 뇌물 혐의 사건 재판부가 오는 11월 25일 한 차례 더 공판준비절차를 진행하기로 했다. 재판부는 담당 검사 교체 등으로 '인력난'을 호소하는 검찰에 "그렇게 하면 '내년에 보자'고 할 수밖에 없다"며 "시간을 반드시 엄수해주길 요청드린다"고 강조했다.
서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 이현복 부장판사)는 9일 열린 2차 공판준비기일에서 검찰에 증거목록과 공소사실에 관한 석명을 요구했다. 재판부는 "검찰이 기소한 이 사건 공소사실은 하나지만, 구체적 공소사실까지 개별적으로 쪼개져 있는 사실관계가 거의 십몇 개"라며 "입증취지를 특정한 증거신청서를 재작성해 제출할 것과 공소사실별로 어떤 증거들이 공소사실을 입증하는 것인지 분류해서 제출해달라는 것, 두 가지 다 요청드린다"고 했다.
이현복 부장판사는 검찰이 기존에 증거로 신청한 자료들이 너무 방대하고, 공소사실에 딱 들어맞게 제시되지 않았다고도 지적했다. 또 "재판부에서 요구하는 사항을 하려면 검사 다섯 명이 하루에 16시간씩 2주 동안 밤새면 간신히 수행할 수 있을 것 같다. 워낙 증거를 많이 벌려놓아서"라며 "재판부가 2주 정도 (시간을) 드리고, 한 3일 정도 드린다는 취지로 말씀드리는 건데 현실적으로 시간상 가능할지 모르겠다"고 말했다.
검찰 측은 "오늘 공판에 참석한 검사들은 이 사건 수사를 담당했던 검사도 아니고, 기소 단계 담당 검사도 아니고, 공판 1회 (준비)기일에 참석했던 검사도 아니다"라며 난색을 표했다. 앞서 정성호 법무부 장관은 취임 첫날 '타청 사건 직무대리 검사 원대 복귀'를 지시, 그간 수사검사들이 직무대리 발령을 받아 공소를 유지해온 관행을 금지시켰다. 문 전 대통령 사건 역시 전주지검에서 기소한 검사들이 서울중앙지검 직무대리로 1회 공판준비기일에 참여했으나 인사조치된 상태다.
재판부는 "그렇게 하면 '내년에 봅시다'라고밖에 할 수 없다"며 부정적이었다. 검찰은 거듭 "인력도 저희 두 명밖에 없다. 최대한 열심히 하더라도, 아무리 빨라야 두 달이 걸리지 않을까 싶다"며 '시간을 더 달라'고 요청했다. 하지만 이 부장판사는 "검찰에서 재특정을 안 해주면 변호인들이 뭘 준비할 수 없다"며 "재판장은 검사에게 오늘 석명한 두 가지 서면을 2025년 10월 21일까지 제출할 것을 명한다"고 못 박았다. 그 다음 11월 25일 3차 준비기일을 진행하겠다고도 했다.
이 부장판사는 "그날 (증거 등) 선별절차에 관한 의견 개진 절차, 재판부 최종 결정, 이의신청을 하면 이의신청에 대한 판단까지 다 끝나고 (문 전 대통령이 신청한 국민)참여재판 여부에 관한 결정까지 해야 한다"고 말했다. 그는 "증거선별이 예상대로 잘 이뤄져서 증인신문이 7~8명 이내로 압축될 수 있으면 참여재판 진행을 적극 검토할 예정"이라며 "검찰에서 약속을 못 지키면, 재판일정이 완전히 뒤죽박죽 헝클어질 수 있으니까 시간을 반드시 엄수해주길 요청드린다"고 강조했다.
