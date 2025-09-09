메뉴 건너뛰기

한국-나토 양자회담... '국방·방산' 협력강화 방안 논의

정치

25.09.09 15:55

한국-나토 양자회담... '국방·방산' 협력강화 방안 논의

안규백 국방부 장관, SDD 참석차 방한한 드라고네 나토 군사위원장과 회담

안규백 국방부 장관이 9일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 서울안보대화에 참석한 주세페 카보 드라고네 북대서양조약기구 군사위원장과 기념 촬영하고 있다. 2025.9.9
안규백 국방부 장관이 9일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 서울안보대화에 참석한 주세페 카보 드라고네 북대서양조약기구 군사위원장과 기념 촬영하고 있다. 2025.9.9 ⓒ 국방부 제공

안규백 국방부 장관은 9일 주세페 카보 드라고네 북대서양조약기구(NATO·나토) 군사위원장과 양자회담을 갖고 한국과 나토 간 국방·방산 협력 강화 방안을 논의했다.

나토 군사조직 최고 선임자인 드라고네 위원장은 이탈리아 해군 대장으로, 2025 서울안보대화(SDD) 참석차 방한했다.

국방부에 따르면, 회담에서 안 장관은 국제 안보 환경 긴장 고조에 대한 심각한 우려와 함께 유럽과 인도·태평양 지역의 안보 연계성이 증가하고 있다고 평가하고, 나토와의 협력 중요성을 강조했다.

드라고네 군사위원장은 이에 공감하면서 국방·군사 교류, 정보 공유, 사이버, 우주, 인공지능(AI) 등 다양한 분야에서 한국과 나토가 실질적 협력을 심화·확대해 나가길 희망했다.

안 장관은 유럽 개별 국가와의 협력을 넘어 나토와도 방산 협력을 확대해 나갈 계획이라고 언급하면서, 드라고네 군사위원장에게 K-방산에 대한 많은 관심과 지지를 당부했다.

국방부는 "양측은 한·나토 간 협력이 호혜적이고 미래지향적인 방향으로 발전할 수 있도록 고위급 교류를 지속 이어가기로 했다"고 전했다.

