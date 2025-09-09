용인시, 지하공간 작업자 안전 지킴이 '카나리아 프로젝트' 착수

큰사진보기 ▲경기 용인시는 상수도 맨홀 등 밀폐공간 내 유해가스를 실시간으로 감지하는 ‘밀폐공간 유해가스 실시간 관리시스템 구축사업(약칭 카나리아 프로젝트)’ 계획 보고를 마치고 사업을 착수한다고 9일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 상수도 맨홀 등 밀폐공간 내 유해가스를 실시간으로 감지하는 '밀폐공간 유해가스 실시간 관리시스템 구축사업(약칭 카나리아 프로젝트)' 계획 보고를 마치고 사업을 착수한다고 9일 밝혔다.'카나리아 프로젝트'는 광부들이 지하작업 중 위험을 감지하기 위해 유해가스에 민감한 카나리아를 활용한 역사에서 착안한 이름으로, 밀폐공간 내 유해가스를 신속하게 감지해 작업자 안전을 확보한다는 의미를 갖고 있다.시는 지하공간 작업자들의 안전을 위해 사업비 5000만 원을 투입해 상황실 시스템을 구축하고 작업장 5곳에 환기시스템 구축 시범사업을 추진했고, 시는 전국 최초로 사물인터넷(IoT·Internet of Things) 기반 밀폐공간 유해가스를 실시간으로 감지·감지하는 체계를 구축했다.이 프로젝트는 최근 하수도와 상수도 맨홀 내부에서 발생하는 유해가스로 인한 인명피해를 예방하기 위해 진행했다. 맨홀 내부는 산소 결핍, 메탄가스, 황화수소 등 다양한 유해가스가 밀폐된 공간에 축적될 위험이 매우 높음에도 불구하고 사전에 예방할 수 있는 시스템은 부족한 실정이다.'카나리아 프로젝트'는 상수도 맨홀 내부에 다종의 유해가스 측정기를 설치하고, 사무실에서 실시간 모니터링을 통해 위험 상황 발생 시 즉각 확인하여 경보를 발령한다. 아울러 시는 현장에서는 경고등으로 출입을 차단하고, 환기팬을 이용해 밀폐공간 내 유해가스가 자동으로 제거할 수 있는 시스템을 구축하는 것을 목표로 설정했다.시 관계자는 "실시간 데이터를 활용하는 카나리아 프로젝트는 지하공간 작업자들의 생명을 지킬 수 있는 안전 시스템이 될 것으로 기대된다"며 "작업자의 안전뿐 아니라 시민의 안전을 위한 예방 중심 도시로 거듭날 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.