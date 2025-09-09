윤종오 "인권위원 13명으로 확대, 국회가 9명 선출 개정안 발의"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원이 9일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "국가인권위원회법 개정안을 대표 발의한다"고 밝혔다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

윤종오 진보당 원내대표(울산북구)가 인권위원을 13명으로 확대하고 이 중 9명을 국회가 선출해 민주적 정당성을 높이고, 시민사회가 참여하는 추천위원회를 통해 인권위원 인선의 투명성을 보장하도록 하는 국가인권위원회법 개정안을 대표발의한다.이 개정안에서 위원장은 임명 절차 시 국회의 동의를 거치도록 했으며, 상임위원은 현행 3명에서 4명으로 늘리되 국회 청문회를 실시하도록 했다. 부칙으로 법안 시행 후 3개월 안에 인권위원장과 인권위원을 이 법에 의해 새롭게 선출하도록 했다.윤종오 의원은 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "인권위가 내란을 옹호하는 기관으로 전락했다"면서 "이는 명백한 권한 남용이며 국민을 배신한 것이다. 이에 인권위법 개정안을 대표 발의한다"고 전했다.윤종오 의원의 이번 개정안 발의는 '국가인권위원회 바로잡기 공동행동'의 제안을 받아들이면서 시작됐다.나현필 국가인권위원회 바로잡기 공동행동 활동가는 "우리 단체가 제안한 법안을 발의해 주신 윤종오 의원에게 감사드린다"며 "제안을 받은 각 정당에서 이 법안이 통과되도록 함께 노력해 주시길 바란다. 이 법안이 인권위를 바로세우는 계기가 될 것"이라는 입장을 밝혔다.윤 의원은 또 진보당이 준비해 온 후속법안도 조속히 발의할 예정이다.윤 의원은 "후속법안은 인권위원회의 독립성 강화와 진정 및 조사범위를 사회권까지 확대하는 내용이 포함될 것"이라면서 "내란 정권 3년 동안 무너진 제도를 복구하는 것은 쉽지 않은 일이지만, 인권을 외면한 자들은 반드시 책임을 져야 할 것이며, 윤종오와 진보당은 끝까지 함께 할 것"이라고 밝혔다.