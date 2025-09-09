"여기서 나가면 생계가 막막" 눈시울 붉힌 홈플러스 노동자

"우리는 권고사직을 통보 받았다. 여기서 나가면 생계가 막막하다."
홈플러스 살리기 울산공동대책위원회가 9일 울산남구점 앞에서 진행한 기자회견에서 홈플러스지부 울산본부 손상희 본부장이 눈시울을 붉히며 호소했다.
MBK의 홈플러스 전국 매장 폐점에 울산북구점과 울산남구점 두 곳이 포함된 울산에서는 전례 없이 국민의힘 구청장들도 폐점 반대에 서명하는 등 반대 여론이 높다(관련기사: 국힘 지자체장이 노조랑 공동선언... 홈플러스 폐점 사태 일파만파
발언에 나선 민주노총 울산본부 최용규 본부장은 "이미 구청장님들도 홈플러스 폐점 반대에 서명했다"라며 "하지만 홈플러스로 인해 직원들과 업주들이 대량 실업 위기에 처해있다"라고 우려했다.
진보당 울산시당 김진석 부위원장은 "주변 상가와 아파트 입대위에서도 홈플러스 폐점을 강력히 반대하고 있으니 정부가 적극적으로 사태 해결에 나서야 한다"라고 밝혔다.
대책위는 "오는 9월 13일, 전국 곳곳에서 동시에 열리는 홈플러스 살리기 총궐기 대회를 앞두고 그 취지와 필요성을 시민들에게 알리고자 이 자리에 모였다"라며 "홈플러스 사태는 단순히 한 기업의 위기나 구조 조정 문제가 아니라 수만 명 노동자와 그 가족들의 생존권, 수많은 입점업주와 소상공인의 생계 그리고 지역 경제 전반을 송두리째 흔드는 심각한 사회적 위기"라고 규정했다.
대책위는 그 간의 사정을 전하며 "지난 2015년 MBK의 무분별한 인수 이후 홈플러스는 단 한 번도 장기적인 투자를 통한 성장의 길을 걷지 못했다"라며 "대신 부동산 매각과 인력 축소, 구조 조정으로만 연명해 왔고 그 결과 결국 기업회생 절차에 들어가 청산의 길로 내몰리고 있다"라고 밝혔다.
또 "MBK는 M&A(인수합병)를 통해 홈플러스를 살릴 수 있을 것처럼 포장했지만, 실상은 청산 절차를 진행하고 있는 것에 불과하다"라며 "MBK는 인수 대상자를 8월 말까지 찾겠다고 약속했으나, 시한을 얼마 남겨두지 않은 시점에서 15개 점포 폐점이라는 극단적인 결정을 내렸다. 진정성이 없고, 오직 홈플러스를 조금씩 청산해 나가겠다는 의도를 드러낸 것"이라고 지적했다.
그러면서 "정부와 국회는 아직까지 어떠한 실질적인 대책도 내놓지 않고 있다"라며 "현재 홈플러스 노동자들은 19일간의 단식 투쟁을 진행했고, MBK 본사와 용산 대통령실 앞에서는 126일째 노숙 농성이 이어지고 있는데, 이 상황을 더 이상 방치하는 것은 명백한 직무유기"라고 주장했다.
이어 시민들에게 호소하며 "9월 13일 열리는 전국 동시다발 총궐기대회는 홈플러스 노동자들만의 집회가 아니라 지역 경제를 지키고, 투기 자본의 횡포를 바로잡으며, 사회적 대안을 요구하는 모든 이들의 행동"이라며 "노동자와 시민이 함께할 때, 홈플러스를 살리고 이 땅의 경제 정의를 세울 수 있다"라고 호소했다.