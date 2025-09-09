상장사 이엠코리아, 함안공장 생산 중단에 노사 갈등

큰사진보기 ▲이엠코리아 함안공장. ⓒ 금속노조 관련사진보기

코스닥 상장사인 이엠코리아(주)가 경남 함안공장 생산 중단을 결정해 노사 갈등이 커지고 있다. 노동자들이 가입해 있는 민주노총 전국금속노동조합 경남지부는 회사가 고용 관련한 책임을 회피하고 있다며 투쟁 수위를 높이고 있다.1987년 설립된 이엠코리아는 최근엔 본사 소재지를 창원으로 변경하는 공시를 했고, 함안공장은 공작기계, 창원공장은 방위산업·항공 부품을 주로 생산해 왔다.이엠코리아는 지난 8월 29일 생산 중단을 공시했고, 9일 함안사업장 노동자를 대상으로 향후 방향에 대한 설명을 진행했다. 회사는 공시에서 "지속적인 적자와 수익성 저하, 주요 거래처의 사업 부문 매각에 따른 미래 사업 불확실성, 고정비와 유지 관리비 부담 증가"를 사유로 내세웠다.노조에 따르면, 회사는 "공작기계 관련 누적되는 적자로 인해 현대위아에 손실보전 등을 요구해 왔으나 이행이 되지 않았고, 위아공작기계에 대해서 일정 수준의 생산량을 보장해 줄 것을 요구했지만 이마저도 받아들여지지 않아서 공작기계 부분에 대해 사업을 이관한다"라고 밝혔다.회사는 "현재 소사장들이 하고 있는 대조립의 경우 다른 OEM(주문자 상표 제품 제조)사에 넘기고 3개월간 현재 공장 임대", "3~6개월 간 OEM 유지", "가공 부서의 경우 (소사장제 형태의) 별도 법인 설립", "헤드 스핀들 전용기 개발을 위한 일부 인원 잔류" 등을 밝혔다.이에 대해 금속노조 경남지부는 "사실상 함안공장 노동자에 대한 고용과 관련한 책임을 지지 않겠다는 것"이라며 "이엠코리아 함안공장 노동자들은 이엠코리아와 노동계약을 하고 일을 하고 있었는데, 당사자의 동의와 상관없이 일방적으로 다른 사업장으로의 이관 및 소사장제 전환 등을 밀어 붙이고 있는 것"이라고 비판했다.이들은 "소사장제 전환 관련 논의가 진행되는 부서의 경우 '동의하지 않는다면 해고통지서를 보내겠다'는 협박까지 이어지고 있다"라고 주장했다.금속노조 경남지부는 "단체협약에는 회사의 분사 등과 관련해서는 90일 전에 통보하고 충분히 협의하도록 돼 있고, 이엠코리아가 적용하기로 합의한 금속노조 산별협약에는 분사 등에 대해 '노사 간 합의'를 하도록 돼 있지만, 교섭위원에게조차 8월 20일 처음 공식 제기가 됐고 이후에도 제대로 된 정보가 제공되지 않았다"라고 설명했다.또 이들은 "회사 관리자를 중심으로 함안사업장 노동자들에게 '최악의 경우 폐업으로 인해 퇴직금도 못 받을 수 있다. 노동조합과 상관없는 함안만의 별도 법인 설립'을 제안하며, 함안 사업장 노동자에 대한 노동조합 집단탈퇴를 시도하는 등 부당노동행위까지 이어지고 있는 상황이다"라고 주장했다.금속노조 경남지부는 "이엠코리아 내 조합원의 고용안정을 확보하기 위해 부당해고를 막고, 부당노동행위를 근절하기 위한 투쟁을 이어갈 것"이라며 "사업장 내 부당노동행위가 발생할 가능성이 높은 사업장에 대해 노동부 등 관계기관의 능동적인 대응이 될 수 있도록 적극 투쟁을 조직할 것"이라고 했다.노조의 이같은 주장에 회사 관계자는 "소사장제 전환 등 노조의 주장에 대해 사실이 아니라고 분명히 말했다. 현재는 언론에 알릴 시기도 아니다"라는 입장을 밝혔다.