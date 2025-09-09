배우 조진웅도 지지 영상 "부마항쟁 정신, 헌법에 담아야"

큰사진보기 ▲지난해 12.3 비상계엄에 분노한 시민들이 거리에서 탄핵 응원봉을 들자 영상으로 연대의 마음을 전했던 조진웅 배우. ⓒ 촛불행동TV 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲"유신독재 타도"부산대학교 새벽벌 도서관 앞에 있는 부마민주항쟁탑. ⓒ 김보성 관련사진보기

유신독재에 맞섰던 부마민주항쟁을 헌법 전문에 새겨야 한다는 지역의 목소리가 커진다. 부산과 경남 등 지역의 수십 개 단체가 결집해 추진위원회를 꾸렸고, 조진웅 배우와 문재인 전 대통령도 힘을 보탤 예정이다.김종기 부마민주항쟁기념재단 상임이사는 9일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "10일 80개 이상의 단체가 한데 모여 부산시의회에서 부마항쟁 헌법 전문 수록 범시민추진위를 발족한다. 앞으로 부마항쟁 정신 계승의 역사적·헌법적 당위성을 알려갈 계획"이라고 말했다.'부산·마산'에서 '오월 광주', 그리고 '1987년 6월'까지 민주화의 발자국을 설명한 김 상임이사는 지금이 적기란 점을 상기했다. 그는 "군부 독재를 끝장낸 시발점이자 분기점이면서도 외면을 받아왔다. 반드시 부마항쟁을 4.19, 5.18, 6월항쟁과 함께 헌법 전문에 동시에 수록해야 한다"라고 강조했다.1979년 10월 16일 부산·마산(창원) 지역에서 일어난 부마항쟁은 박정희 군사정권의 붕괴를 가져온 민주화운동을 말한다. 엄혹한 시절에도 시민들이 거리로 나와 대규모 도심 시위에 나서면서 유신 종식에 결정적인 역할을 했다. 하지만 한국 현대사 4대 민주화운동에 속할 뿐 부마항쟁은 한동안 '잊힌 역사'였다.철저한 은폐와 국가의 의지 부족으로 진상규명 과정이 더뎠던 탓이다. 문재인 정부 시기인 2019년에 와서야 국가기념일 지정으로 뒤늦게 재조명이 이루어졌다. 그러나 개헌 논의 불발로 부마항쟁 정신을 헌법 전문에 담으려는 노력은 무위에 그쳤다.그렇다고 불씨가 꺼진 건 아니었다. 지난해 대한민국 시도의회 의장협의회가 공식 건의안을 채택하는 등 부마항쟁의 헌법 전문 수록 시도는 지속해서 이어졌다. 특히 12.3 내란 과정에서 지역 대학생들이 시국선언으로 부마항쟁을 소환했고, 이후 들어선 이재명 정부가 1호 국정과제로 개헌을 내세우자 전문 수록 요구에 본격적으로 힘이 실렸다.추진위는 출범식날 발표할 선언문에 "각 민주화운동은 서로 고립된 게 아니라 군사독재를 퇴출한 하나의 역사적 흐름 속에 있다. 헌법 속에 동등하게 자리매김해야 한다"라는 요구를 담는다. 정광민 10.16 부마항쟁기념사업회 이사장과 이창곤 부마항쟁기념사업회 회장이 낭독을 맡아 공론화에 나선다.현장에선 부산 출신인 조진웅 배우의 지지 발언도 공개한다. 조 배우는 1분 30초 정도 영상에서 전 세계로 뻗어나가는 케이(K)-컬쳐의 배경에 우리 국민이 일구어온 민주주의 역량이 자리 잡고 있다며 부마항쟁의 의미와 전문 수록 필요성을 되새긴다.재임 당시 부마항쟁의 역사적 대우에 공을 들였던 문 전 대통령 역시 추진위 활동에 공감대를 표시한 것으로 알려졌다. 추진위는 지난달 25일 예방 과정에서 문 전 대통령으로부터 헌법 전문 수록에 대한 의견과 향후 공개적 지지 의사를 확인했다.