한림대 앞 골목 신호등, 학생·주민·운전자 갈등 여전

큰사진보기 ▲한림대 앞 차도한가한 시간대의 사진 ⓒ 김태현 관련사진보기

AD

지난 16일 오후 2시, 강원 춘천시 한림대학교 정문 앞 생활도로. 이곳은 한림대 학생들뿐 아니라 인근 유봉여고·유봉여중 학생들까지 매일 오가는 길이다. 그러나 횡단보도에 정식 신호등이 설치되어 있지 않아, 보행자와 운전자 사이 긴장된 눈치 싸움이 되풀이되고 있다.한림대 3학년 김주희(24·춘천시 거주/가명)씨는 신호등 부재가 생활 속 피로감으로 이어진다고 토로했다.김씨는 "길을 건널 때마다 차가 멈출지 안 멈출지 확신이 없어요. 눈치를 살피다가 그냥 멈춰 서 있으면, 차도 눈치를 보면서 느리게 움직이고요"라며 "늘 저 혼자 조심한다고 끝날 일이 아니라, 혹시 아이들이나 어르신들이 갑자기 건너다 다치면 어떡하나 걱정이에요. 실제로 지난달에는 동네 할아버지 한 분이 중심을 잃다가 거의 부딪힐 뻔한 걸 봤습니다"라고 말했다.유봉여고 2학년 박은서(17·춘천시 거주/가명)양은 하교길이 가장 두렵다고 했다. 박양은 "오후 5시면 차도 많아지고 학생들도 몰리는데, 저희는 무리를 지어 걷다 보니 다 같이 뛰어 건너는 경우가 많아요"라며 "친구 한 명은 차가 급정거해서 넘어질 뻔하기도 했어요. 학교에선 '조심하라'고 하지만, 신호등만 있었어도 그런 상황은 없었겠죠"라고 아쉬워 했다.그러나 운전자들의 입장은 달랐다. 10월 7일 저녁, 같은 골목에서 만난 이민호(42·춘천시 거주/가명)씨는 10년째 한림대 인근 장사를 하며 차량을 몰고 다니는 동네 상인이다.이씨는 "솔직히 신호등이 하나 들어서면 정문 앞으로 차들이 꼬리에 꼬리를 물고 설 거예요. 지금도 주차된 차들 때문에 좁은데, 신호까지 생기면 뒷길까지 전부 막힐 겁니다"라며 "불법주정차가 해결되지 않는 한 신호등은 근본적 대책이 아니죠"라고 말했다.그러면서 이씨는 "걷는 분들이 갑자기 튀어나오듯 건너는 경우가 많아요. 운전자는 순간적으로 멈추느라 진땀을 흘리죠"라며 "서로 조금씩 주의를 기울이며 양보하면 큰 사고는 막을 수 있습니다. 무조건 신호등만이 답은 아니라고 봅니다"라고 의견을 밝혔다.보행자와 운전자의 주장이 팽팽히 맞서는 가운데, 지역 사회는 대안을 모색할 필요가 있다.유봉여중 학부모 이영희(47·춘천시 거주/가명)씨는 "중학생 아이들을 들여보낼 때마다 마음이 놓이지 않는다"며 "차라리 스쿨존처럼 단속 카메라나 과속 방지턱을 대폭 늘리는 방안도 검토해야 한다"고 말했다.한국도로교통공단과 경찰청의 최근 집계 결과에 따르면, 지난해 교통사고로 숨진 이들 가운데 걷다가 목숨을 잃은 비율이 920명으로, 전체의 3분의 1을 넘어섰다. 이는 차 안에 타고 있다가 사망한 경우나 오토바이를 타다 사망한 경우보다 더 높은 수준이다.더 주목할 점은 전체 사망자가 줄어드는 추세 속에서도 보행 사망만큼은 전년과 비교해 오히려 늘어났다는 사실이다. 걷는 사람의 안전 문제가 여전히 방치되고 있음을 보여주는 대목이다. 길을 건너다 숨진 보행자를 분석한 결과, 절반 이상이 횡단 과정에서 변을 당했으며, 이 가운데 상당수는 횡단보도 위에서 사고를 당한 것으로 확인됐다.국토교통부가 2023년 1월 발표한 '2022년도 국가 보행교통 실태조사 결과'에 따르면, 분리도로보다 보행로와 차도가 분리되지 않은 혼용구간에서 50% 이상 사고가 더 많이 발생했다. 한림대 인근처럼 보행자와 차량이 구분 없이 오가는 환경에서는 구조적으로 충돌 가능성이 높을 수밖에 없다는 분석이다.한림대 정문 앞 도로는 실제로도 위험 구간으로 분류돼 있다. 경찰청 교통사고 분석시스템 자료를 확인한 결과, 이 구간에서는 2020년부터 2025년까지 6년간 총 24건의 크고 작은 충돌이 기록됐다. 1년에 평균 4건 이상 사고가 일어나면서, 도로교통공단 강원지부는 이곳을 '사고 다발 지점'으로 공식 지정했다.교차로 정지선 뒤 30미터 안에서 연간 3건 이상 사고가 생기면 이런 분류를 받게 된다. 주민들의 안전을 위협하는 상황이 지속되자 신호 체계 도입이 필요하다는 목소리가 나왔지만, 도로 폭이 좁다는 이유로 번번이 무산됐다. 춘천경찰서 교통과에 따르면 이 문제는 이미 오래전부터 제기돼 왔다.약 11년 전에도 정식 신호등을 설치하고 시범 운영에 들어간 적이 있다. 하지만 신호가 작동하자마자 차량이 밀리면서 극심한 정체가 발생했고, 항의 전화가 쏟아지면서 중단됐다. 이후 11년째 점멸등 상태로만 유지되고 있다.전문가들은 신호등 하나만으로는 문제를 해결할 수 없다고 지적한다. 어린이와 노인 등이 자주 다니는 구역에서는 신호 체계와 함께 속도 억제 시설, 보행 우선 구간 지정 등이 함께 이뤄져야 실질적인 안전 향상을 기대할 수 있다는 것이다. 11년 전 시도가 실패로 끝난 만큼, 이번에는 주차 단속 강화, 도로 구조 개선, 인근 신호 체계 연동 등 종합적인 접근이 필요하다는 분석이다.