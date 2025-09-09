늦깎이들의 졸업식 "정든 교실과 선생님 평생 잊지 못해"

큰사진보기 ▲늦깎이 학생들의 배움터인 대구내일학교 졸업식이 9일 오전 대구시교육청 행복관에서 열렸다. ⓒ 대구시교육청 관련사진보기

"늦게 시작한 공부지만 중학과정을 마친다니 너무 기뻐요. 아직 부족하지만 척척 써내려가는 날을 꿈꿉니다. 마음처럼 쉽지 않지만 끝까지 도전할 거에요. 정든 교실과 선생님을 평생 잊지 못할 것 같아요."

대구시교육청 행복관에서 9일 오전 열린 대구내일학교 성인문해학습자 졸업식에서 중학교 과정을 졸업하는 심아무개(78)씨가 소감을 밝혔다.이번 졸업식에는 지난해 10월 입학해 1년 과정을 마친 초등과정 졸업생 30명과 2023년 10월 입학해 2년 과정을 마친 중학과정 졸업생 71명 등 100여 명이 참석했다.대구내일학교는 전국에서 유일하게 교육청이 직접 운영하는 학력인정 성인문해 교육 프로그램으로 2011년 초등과정, 2013년 중학과정을 개설해 운영하고 있다. 대구내일학교를 졸업한 늦깎이 졸업생은 초등과정 1123명과 중학과정 894명 등 2017명이다.졸업식 행사는 영상으로 만나는 대구내일학교 모습을 시청하는 것을 시작으로 졸업장 수여, 교육감 축사, 졸업생의 졸업 시화 낭독, 졸업자 합창, 졸업시화 전시 순으로 진행됐다.이날 졸업식에서 초등과정 최고령 학습자는 1936년생인 88세이고 최연소 학습자는 58세이다. 또 중학과정 최고령 학습자는 78세, 최연소 학습자는 60세이고 졸업자 평균 연령은 70세이다.강은희 대구시교육감은 축사를 통해 "포기하지 않고 도전하여 학업을 마친 여러분들께 진심으로 축하의 마음을 전한다"며 "대구내일학교에서 쌓은 경험과 배움이 밑거름이 되어 여러분의 인생에 보다 더 밝은 빛이 되어 주시를 바란다"고 응원했다.