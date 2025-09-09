이 대통령 작심 비판 "노조원 자녀 우선 채용? 이래선 안 돼"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 노동조합의 과도한 요구에 대해 작심하고 비판하고 나섰다.연일 산재 사망사고 예방과 임금체불, 외국인노동자 부당대우 철폐 등 기업 측의 부당 행위를 질타해오던 이 대통령이 이번엔 노조의 부당행위를 지적한 셈이다.이 대통령은 9일 오후 용산 대통령실에서 열린 제41차 국무회의 모두발언 말미에서 "오늘은 이 얘기도 해야 할 것 같다"며 노조의 불공정 사례를 지적했다.이 대통령은 "경제 전체의 파이를 키우려면 공정한 경쟁이 전제되야 하며, 공정한 경쟁은 기업분야뿐 아니라 노동분야도 마찬가지"라며 "특히 취업시장은 공정한 경쟁이 필수"라고 말했다.그러면서 "극히 일부 사례지만 최근 노동조합원 자녀에게 우선 채용권을 부여하자고 하다 말았다는 논란을 보도에서 본 일이 있다"며 "이래선 안 된다. 불공정의 대명사 아닌가"라고 반문했다.이 대통령은 "현장의 어려움은 이해하지만 힘이 있다고 현직 노조원 자녀를 특채하라는 규정을 만들면 다른 사람들이 억울한 일을 당할 수 있다"며 "임금 체불을 없애야 하는 것처럼 노동조합의 과도한 요구도 자제해야 한다, 피차 책임 있는 행동을 취해줄 것을 다시 한번 요청한다"고 당부했다.이 대통령은 이어 미국 이민세관단속국(ICE)에 의해 구금돼 있는 우리 근로자들에 대해 "조만간 귀국할 예정"이라면서도 "갑작스러운 일에 많이 놀라셨을 텐데 깊은 위로의 말씀을 드린다, 국민안전 총책임자인 대통령으로서 책임감을 느낀다"고 말했다.이어 "관계 부처는 모든 분들이 안전하게 돌아오실 때까지 상황을 계속해서 세심하게 관리해 주시길 바란다"며 "한미 양국의 동반 발전을 위해 국민과 기업 활동에 부당한 침해가 가해지는 일이 다시는 재발되지 않게 해달라"고 당부했다.또 "정부는 유사 사례가 반복되지 않도록 미국과 긴밀한 협의를 통해 합리적 제도개선을 신속하게 추진하고, 실질적 성과가 나올 수 있도록 상호 신뢰와 동맹정신에 따라 교섭노력을 적극적으로 기울여 달라"고 주문했다.이 대통령은 물가 안정의 중요성도 강조했다. 그는 "복잡한 유통구조 등 여러 요인들 때문에 우리 식료품 물가가 OECD 평균보다 무려 50%나 높다"며 "같은 고물가라도 그 충격은 취약계층에 더 클 수밖에 없고 이런 양극화와 불평등을 심화시키게 된다"고 안타까워 했다.그러면서 "이 상황을 방치하면 어떤 민생안정 대책을 내놔도 효과가 제한적일 수밖에 없다"며 "과감한 물가대책이 필요한 이유"라고 강조했다. 그리고 "소비자와 생산자가 체감할 수 있도록 불합리한 유통구조 개혁에 보다 속도를 내달라"고 주문했다.이 대통령은 또 "우리 대한민국을 인공지능 세계 3강으로 이끌 컨트롤타워 역할을 할 수 있는 국가인공지능전략위원회가 어제 출범했다"며 "미래 경제산업의 핵심 전장이라 할 인공지능에서 우리가 앞서려면 장롱 속 금반지 모아서 IMF을 국난을 이겨내고 IT강국의 초석을 닦았던 것처럼 국민들이 함께 해야 비로소 이룰 수 있다"고 강조했다. 아울러 "이를 위한 마중물인 국민성장펀드의 차질없는 출범에 만전을 기해 달라"고도 당부했다.