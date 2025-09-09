문진석 "'민주당 배후 지목' 김형석 관장 '허위사실' 고소할 것"

큰사진보기 ▲김형석 독립기념관장이 8일 국회 소통관에서 '독립기념관 바로 세우기' 기자회견을 마친 뒤 퇴장하다 기자회견 개최에 항의하는 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표의 항의를 받으며 회견장을 빠져 나가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

- 독립지사 후손들의 독립기념관 농성에 대해 김형석 관장이 천안 지역 민주당을 배후로 꼽았다. 이에 대한 입장을 밝혀 달라.

- 김 관장의 발언에 대해 문제 삼을 계획인가.

지난 8월 22일, 독립기념관 집회에서 문 의원은 '독립기념관법 개정을 통한 보훈부 장관의 관장 해임 건의가 가능하도록 할 것'이라고 했다. 해당 법안은 현재 어떻게 진행되고 있나.

- 김형석 관장에게 하고 싶은 말이 혹시 있나.

지난 8일 오전 김형석 독립기념관장은 국회에서 기자회견을 열고 "오늘로 20일째 독립기념관에서 행해지고 있는 불법 행위의 배후에는 더불어민주당 천안 지역 정치세력이 자리하고 있다"고 주장했다. 독립운동가 후손들은 지난달 20일부터 충남 천안에 있는 독립기념관에서 김 관장의 퇴출을 촉구하며 관장실 앞에서 21일째 농성을 벌이고 있다.이런 가운데 기자는 8일 오후 김 관장으로부터 '농성의 배후'로 지목된 충남 천안시갑 지역구의 문진석 더불어민주당 국회의원에게 문자 메시지를 보내 입장을 들어봤다. 문 의원은 하루 뒤인 9일 답변을 보내왔다. 아래는 문 의원이 보낸 답변 내용을 정리한 것이다."한마디로 허위사실이다. 최근 사퇴 압박이 심해지자 정치싸움으로 끌고 가기 위해 전임 관장의 비리 의혹과 천안지역 민주당 정치인들을 함께 언급하는 기자회견을 한 것으로 보고 있다. 허위사실에 의한 명예훼손으로 고소할 예정이다.우리 천안지역 민주당 국회의원 3명은 지난 8월 22일 김형석 퇴진을 주장하는 기자회견을 독립기념관에서 진행했다. 기자회견이 끝나고 날도 뜨거운데 건물 밖에서 농성하고 계신 독립운동가 후손들을 외면할 수 없어서 찾아 갔다. 다만 (김형석 퇴진을 촉구하는) 독립유공자들의 뜻과 우리 민주당 의원들의 뜻이 다르진 않다.""당연하다. 조만간 나를 포함 이정문·이재관 의원 등 천안 의원 3인이 공동 대응에 나설 것이다. 또한 (김형석 관장에게) 기자회견장을 빌려준 김민전 의원의 행태도 운영위에서 지적할 것이다. 국회 기자회견장은 원칙상 기자회견을 예약한 국회의원이 배석해야 한다. 해당 조항(국회운영에 관한 내규 4조)은 계엄 당시 백골단 논란을 일으켰던 김민전 의원 이후로 강화된 조항이다. 김민전 의원은 배석을 하지 않고 현장에 잠깐 있다가 나갔다.""이정문 의원이 지난해 12월 11일 발의한 내용이다. 아직 정무위 법안소위에 회부되지 않았다. 최근 김형석 사태로 인해 공공기관 운영에 관한 법률 등 여러 방안이 논의되고 있는 만큼, 독립기념관법도 그에 맞춰 정리될 것이다.""(8일 국회에서 김형석 관장 측과) 대치하는 과정에서 (김형석 관장은) 나에게 '법원에서 봅시다'라고 했다. 나는 '천안에서, 독립기념관에서 가능한 보지 맙시다'라고 전하고 싶다. 반드시 헌법과 법률의 준엄함과 5천만 국민과 70만 천안 시민의 이름으로 김형석씨를 독립기념관에서 퇴진시킬 것이다."