일본인들은 왜 서서 밥과 술을 먹을까?

일본 여행의 설렘을 떠올리면 가장 먼저 무엇이 떠오를까. 사람마다 다르겠지만, 많은 이들이 가장 기대하는 건 역시 음식이다. 따끈한 라멘 한 그릇, 막 구운 꼬치, 정성스레 쥔 스시까지. 그런데 일본에서 지내다보니 조금 특별한 풍경이 있다. 테이블에 앉아 느긋하게 식사하는 대신, 서서 밥을 먹고 술을 마시는 사람들. 바로 타치구이(立ち食い)와 타치노미(立ち飲み)라 불리는 문화다.'타치구이'는 말 그대로 서서 먹는 식사를 뜻한다. 출근길에 잠시 들러 한 그릇 후루룩 비우고 나오는 직장인, 여행 중 잠시 허기를 달래고 다시 길 위로 나서는 여행객. 누군가에게는 짧은 순간의 휴식이고, 누군가에게는 생활의 일부다.이 문화가 사랑받는 이유는 명확하다. 저렴한 가격과 빠른 회전율. 도쿄 츠키지 시장에서 스시 한 점에 350엔 하는 메뉴가, 타치구이 가게에서는 3점에 같은 값이라니. 그야말로 '한 끼의 행복'을 선물하는 공간이다. 줄이 길어도 오래 기다릴 필요가 없다. 모두가 금세 먹고 자리를 비워주니, 시간도 돈도 절약된다.타치구이는 손님뿐 아니라 가게 주인에게도 고마운 시스템이다. 좁은 점포에서도 운영할 수 있고, 따로 서빙 직원을 두지 않아도 된다.밥만이 아니다. 일본에는 서서 술을 마시는 타치노미도 있다. 퇴근 후 잠깐 들러 맥주 한 잔에 하루의 피로를 씻어내는 직장인, 친구와 가볍게 웃으며 잔을 부딪히는 대학생. 이곳에는 부담 없는 가격과 소박한 안주가 있다. 보통 이자카야에서 맥주 한 병이 600엔 정도라면, 타치노미에서는 350엔이면 충분하다."왜 굳이 서서 먹을까?"라는 물음은, 직접 경험해 보면 곧 답이 된다. 빠르고 저렴하면서도, 일본 사람들의 일상에 스며든 독특한 정서. 타치구이와 타치노미는 단순히 배를 채우는 행위가 아니라, 일본을 이해하는 또 하나의 창이다.일본 여행을 계획한다면 한 번쯤 서서 스시를 맛보고, 서서 술잔을 기울여 보길 권한다. 짧은 순간이지만, 그 속에서 일본의 시간과 공기를 함께 나누는 특별한 경험을 할 수 있을 것이다.