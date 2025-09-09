큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대, 경남진보연합, 민주노총 경남본부는 9일 오전 경남도청 정문 앞에서 “굴욕적 대미투자 강요·한국 노동자 폭력적 인권유린 트럼프 정권 규탄” 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"굴욕적 대미투자 강요·한국 노동자 폭력적 인권유린 트럼프 정권 규탄한다. 트럼프는 즉각 사죄하고, 재발 방지를 약속하라. 불평등한 한미동맹 거부한다. 동맹 수탈을 당장 중단하라."

미국 국토안보수사국이 지난 4일(현지시간) 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장을 급습해 대대적인 단속을 벌여 300명 이상의 한국인 노동자들이 구금된 가운데, 경남자주통일평화연대와 경남진보연합, 민주노총 경남본부가 이같이 외쳤다.김은형 민주노총 경남본부장, 박봉열 진보당 경남도당 위원장, 황철하 경남자주통일평화연대 상임대표, 이순일 열린사회희망연대 공동대표 등이 9일 오전 경남도청 정문 앞에서 '굴욕적 대미투자 강요·한국 노동자 폭력적 인권유린 트럼프 정권 규탄' 기자회견을 연 것이다.미국 당국은 단속 과정에서 무장한 수백여 명의 요원들과 장갑차를 포함한 수백 대의 차량에 이어 헬기까지 동원했다. 언론은 "전쟁을 방불케 하는 대규모 단속으로 475명이 체포·구금됐다"라고 전했다.미국의 이같은 단속에 대해, 경남진보연합 등 단체는 "이는 피의자의 권리와 안전을 보호하는 유엔 최저기준규칙 '제47조·48조'를 위반한 명백한 인권침해 행위"라고 비판했다.이들은 "한국은 수천억 달러를 쏟아붓고도 우리 노동자의 안전과 기본적인 권리조차 보장받지 못하는 상황에 내몰렸다"라며 "트럼프는 천문학적 규모의 대미 투자에 한국인 노동자에 대한 불법적 폭력적 체포·구금으로 화답한 것"이라고 강조했다.그러면서 이들은 "트럼프는 이번 사태에 대해 사과는커녕, 노동자들의 미국 비자 문제를 해결해 줄테니 핵심 기술을 이전하라는 엄포를 놓고 있다"라며 "트럼프는 지금 이 순간에도 동맹이라는 미명하에, 한국을 수탈할 궁리에만 빠져있는 것이다. 소름끼치도록 불편한 한미동맹의 민낯이다"라고 설명했다.트럼프 정부에 대해 이들은 "불평등한 한미동맹을 방패 삼아 자행해 온 모든 착취와 수탈을 중단하라. 세계 패권을 위해 한반도에서 벌여온 모든 제국주의적 약탈과 공작을 멈춰라. 우리를 계속해서 하청 국가, 착취와 수탈의 대상으로 여긴다면, 분노한 이 땅의 노동자·민중은 결코 좌시하지 않을 것이다"라고 경고했다.이재명정부에 대해, 경남자주통일평화연대 등 단체는 "지등한 외교로 한국 정부는 노동자 보호를 최우선 과제로 삼아야 하며, 투자와 통상 문제에서 미국의 일방적 요구를 그대로 받아들이지 않는 단호한 태도를 보여야 한다"라고 제시했다.