시진핑, 북한 건국절 맞아 김정은에 "북·중, 전략적 동반자 관계 강화"

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가주석이 2023년 8월 23일 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 2023 브릭스 정상회의 본회의에 참석하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

중국 국가주석 시진핑이 북한 건국기념일(건국 77주년)을 맞아 김정은 국무위원장에게 축전을 보냈다고 중국 관영 <신화통신>이 9일 보도했다.시 주석은 축전에서 "77년 동안 조선노동당은 인민을 단결시켜 끊임없이 전진해왔으며 조선식 사회주의 각 분야의 발전을 이끌어왔다"고 평가했다.이어 "최근 김정은 국무위원장을 중심으로 한 노동당의 영도 아래 조선 인민이 8차 당대회가 제시한 목표 과제를 완수하기 위해 분투하며 많은 성과를 거두었다. 조선 인민이 고양된 정신과 뛰어난 성과로 9차 당대회를 맞이하고, 사회주의 건설의 새로운 장을 열어갈 것이라 믿는다"고 강조했다.또한 시 주석은 "중국과 조선은 산과 강으로 이어진 전통적인 우호"이라며 "북·중 관계를 지키고 공고히 하며 발전시키는 것은 중국 당과 정부가 흔들림 없이 견지하는 전략적 방침"이라고 밝혔다.시 주석은 김 위원장의 최근 방중에 대해서도 언급했다. 그는 "김정은 국무위원장이 최근 중국을 방문해 항일전쟁 및 세계 반(反)파시스트 전쟁 승리 80주년 행사에 참석했고, 나와 회담하며 양당·양국 관계 발전의 청사진을 함께 그렸다"고 전했다. 이어 "중국은 북한과 전략적 소통을 강화하고, 교류·협력을 긴밀히 해 양국 사회주의 사업을 함께 추진하며, 지역과 세계의 평화와 발전에 더 크게 기여하겠다"고 덧붙였다.로이터통신도 9일 "시진핑 중국 국가주석이 북한과의 전략적 소통 및 협력 강화를 약속했다"고 북한 관영 조선중앙통신(KCNA)을 인용해 보도했다.한편 <신화통신>은 지난 8일 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장 장칭웨이가 주중 북한 대사관에서 열린 북한 건국기념일 연회에 참석했다고 전했다. 장 부위원장과 리룡남 주중 북한 대사는 각각 연설을 했으며, 양측은 우호적인 분위기 속에서 북·중 관계와 양국 사회주의 사업 발전 방향에 대해 의견을 나눴다고 보도했다.시 주석의 이번 축전은 김정은 위원장의 방중 직후 나온 것으로, 북·중 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하려는 중국의 의도를 드러낸다. 이는 북한의 대중 의존 심화 속에서 중국이 동북아 정세에서 영향력을 확대하려는 포석으로 해석된다. 동시에 향후 북·미 대화와 남북 관계에도 변수가 될 수 있어 주목된다.