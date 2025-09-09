"AI가 인간을 살해했다"? 당신은 완전히 속고 있다

✅ 명확한 근거 없이 AI를 일컬어 '혁명', '획기적', '대변혁', '무한', '마법' 등 거창한 표현을 사용하나요?



✅ 명확한 근거 없이 AI를 산업혁명, 전기의 발명, 인터넷 같은 역사적 대전환에 비교하거나 AI가 미래에 어떤 변화를 가져올 것이라고 주장하나요?

* '초지능'이나 '인공일반지능(AGI)' 도래를 기정사실화하는 것도 포함됩니다.



✅ AI 도구가 실제로는 할 수 없는 일을 할 수 있다고 표현하나요?



✅ 학술 연구를 인용하면서 실제 연구 내용과는 다른 주장을 하나요?



✅ 내용과 무관한 분야의 전문가 의견을 인용하고 있나요?

* 예를 들어 교육 분야의 전망에 관해서는 AI 연구자 말고 교육 전문가의 의견이 적합할 수 있겠죠.