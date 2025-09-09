권성동 체포동의안 국회 본회의 보고... 11일 표결 전망

큰사진보기 ▲권성동 체포동의안 보고된 본회의 참석한 권 의원권성동 국민의힘 의원이 9일 국회 본회의에 참석해 있다. 불법 정치자금 수수 혐의로 민중기 특별검사팀이 구속영장을 청구한 국민의힘 권성동 의원에 대한 체포동의안이 이날 본회의에 보고됐다. 국회에 보고된 체포동의안은 24시간 이후 72시간 이내 표결에 부쳐진다. ⓒ 남소연 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 김남권 오규진 기자 = 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 권성동 의원에 대한 체포동의안이 9일 국회에 보고됐다.국회 의사국장은 이날 본회의에서 "(보고 사항으로) 9월 1일 정부로부터 국회의원 권성동 체포동의안이 제출됐다"고 말했다. 현직 국회의원은 회기 중 불체포 특권이 있어 체포동의안이 국회 본회의를 통과해야 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열린다.국회법상 국회의장은 의원 체포동의 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고한다. 권 의원에 대한 체포동의안은 법무부를 거쳐 대통령 재가를 받은 뒤 지난 1일 국회에 제출됐다. 당일 오전 정기국회 첫 본회의가 열렸지만, 체포동의안의 국회 제출 시점은 본회의 산회 이후였다.이에 따라 이날 본회의에서 체포동의안 보고가 이뤄졌고, 여야는 표결 일정을 협의할 것으로 보인다.체포동의안은 본회의에 보고된 때부터 24시간 이후·72시간 이내에 표결에 부쳐야 하는데, 이 시한을 넘기면 그다음 열리는 첫 본회의에 상정해 표결한다. 정치적 도의에 따라 국민의힘 교섭단체 대표 연설이 잡힌 본회의(10일)에서의 표결을 피해야 한다는 여야 간 공감대가 있는 만큼 11일 표결 가능성이 큰 것으로 점쳐진다.더불어민주당 원내 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "3대 특검법 개정안 처리도 해야 해 11일 본회의를 추진하는데, 그때 체포동의안 표결도 하게 될 것"이라고 말했다.체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다. 가결 시 영장실질심사 기일이 정해지고, 부결되면 법원은 심문 없이 영장을 기각한다.거대 여당인 민주당이 국회 의석 과반을 점하고 있어 권 의원 체포동의안은 여당 주도로 가결될 가능성이 크다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>