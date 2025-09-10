고 오요안나 유가족의 농성과 MBC가 해야할 일

取중眞담은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 1주기를 앞둔 8일 오전 서울 마포구 상암동 사옥 앞에 마련된 분향소에서 시민들이 고인을 추모하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"이용마의 꿈이 세상을 바꾸었습니다."

AD

지난 8월 21일, 경기 분당 메모리얼파크에서 진행된 고 이용마 MBC 기자 6주기 추도식에서 MBC 구성원들이 내건 플래카드에 적힌 문구다. 여기에는 방송3법이 통과되고, 공영방송의 정치적 자율성을 보장하는 장치가 마련돼, 이용마 기자가 생전에 그토록 꿈꿨던 언론 자유를 이뤄냈다는 의미가 담겨 있다. MBC 구성원들의 자랑스러운 선언이기도 하다.이들의 말처럼 공영방송의 정치적 독립을 보장하는 제도는 한 걸음 전진했다. 하지만 정작 그 법의 최대 수혜자라고 볼 수 있는 MBC가 전진했는지는 의문이다. 지난 9월 8일 MBC 기상캐스터였던 고 오요안나씨의 유가족들이 서울 상암동 MBC 앞에서 단식 농성에 돌입했다. 앞서 유가족들은 지난 8월 고 오요안나씨의 노동자성 인정, 비정규직 프리랜서 전수조사, 공식 사과 및 재발 방지 대책 마련 등을 MBC에 요구했다. 하지만 MBC 측은 지금까지 어떤 답변도 내놓지 않고 있다. MBC의 이같은 무대응은 결국 유가족들이 거리로 나와 곡기를 끊게 만들었다.고 오요안나씨 문제가 나올 때면 MBC는 기상캐스터는 '근로자가 아니라 프리랜서'라고 주장하면서 제대로 책임지는 모습을 보이지 않았다. 올해 1월 고 오요안나씨 사건이 수면 위로 올라오자 MBC는 기자들에게 "MBC 흔들기 차원에서 접근하는 세력들의 준동"이라는 격한 표현을 써가며, '사내 괴롭힘' 등 논란에 대해 사전에 알지 못했다는 입장을 밝혀 비판을 받았다.파문이 커지자 MBC는 부랴부랴 진상조사위원회를 꾸리고 조사에 나섰다. 진상조사는 지난 4월 마무리됐지만, 공식 발표는 하지 않고 있다. 박미나 MBC 경영본부장이 지난 4월 국회에 나와서 "소송도 걸려있고 2차 가해의 위험도 있기 때문에 지금 외부에 공개하는 것은 적절하지 않다"고 했다. 조사 결과는 고 오요안나씨 유가족에도 공개되지 않은 채 숨겨져 있다. 고 오요안나씨 어머니는 "MBC는 수년을 일했어도 프리랜서라고, 비정규직이라고 벌레만도 못하게 취급한다"고 절규했다.MBC는 바뀌지 않았다. 고 오요안나씨 문제를 비롯해 '비정규직'과 '프리랜서'를 대하는 태도는 한결 같았다. '비정규직'이나 '프리랜서'가 정해진 요건을 충족해 '정규직'을 요구해도 법적 대응으로 일관해왔다. MBC는 지난 2016∼2017년 정규직 전환 약속을 받고 채용된 아나운서들도 해고 통지를 했다. 이들 아나운서는 법원으로부터 '부당해고'라는 판결을 받고서야 복직했다. 지난 2020년 MBC는 수 년간 정규직과 동일한 조건으로 일해온 뉴스 작가 2명을 해고했는데, 이들 역시 법원 판결을 통해 복직했다.복직한 작가들은 사측은 물론, MBC '정규직' 구성원들로부터도 외면받고 있다. 과거, 기존 정규직으로 구성된 언론노조 MBC 본부는 이들 작가를 노조원으로 받아들이길 거부했고, 결국 이들은 자체 노조를 만들어 활동해야 했다. MBC 직원 게시판에는 최근에도 이들 작가들을 향한 차별과 혐오 발언이 이어졌다. 복직 작가들을 중심으로 구성된 MBC차별없는노동조합이 공개한 MBC 블라인드 글 내용을 보면, 이들 작가를 '빈대'로 표현('방송국 작가들이 진정한 빈대지')하거나, 약자 프레임('약자 프레임으로 만들어 뒷구녕으로 일반직 처우를 누리고자 하는')을 활용한다는 등의 글들이 올라왔다.그래서 "세상을 바꾸었다"는 MBC 구성원들의 외침은 공허하게 들린다. 정규직과 비정규직을 나누고 강고한 벽을 만드는 곳이 MBC라면 세상을 바꿀 수 없다. 약자를 보호하고, 조직 내 괴롭힘을 방지하며, 모든 구성원이 존중받는 언론사 환경을 만드는 것도 '언론자유'를 구성하는 중요한 부분이기 때문이다.