노점상, 약한 자를 보호하라

교육희망네트워크 상임대표, 하늘씨앗교회 목사)나는 20대 시절, 동대문역 길가의 밤거리를 기억한다. 가방끈 하나 없는 청년이던 나는 장애를 가진 친구와 함께 노점을 지켰다. 그는 작은 도장 하나로 가족의 밥상을 책임졌고, 나는 그의 곁에서 단속에 맞서 마이크를 잡았다. 단속반이 몰려오면 사람들은 물건을 부랴부랴 싸고, 아이 울음소리와 상인들의 절규가 뒤섞였다. 그 순간은 내 청춘이자, 정의가 무엇인지 배운 시간이었다.40년이 흐른 지금도 풍경은 크게 달라지지 않았다. 낮은 소득과 불안한 삶 그리고 단속의 그림자. 도시 미관을 해친다거나 위생에 문제가 있다는 이유로, 노점상은 여전히 배제와 낙인의 대상이 된다.최근 서울시의회가 다시 발의한 '서울특별시 거리가게 관리 등에 관한 조례안'은 그 현실을 또렷하게 보여준다. 지난 8월 11일 발의되어 20일부터 24일까지 입법 예고가 진행된 이 조례안은 대표발의한 문성호(서대문2) 국민의힘 의원에 따르면 민주노점상전국연합(민주노련), 상인회 등의 의견을 듣고 지속적으로 개정안 수정·보완을 거쳤다고 한다. 그러나 정작 당사자인 노점상 단체는 반발한다.조례안의 핵심은 이렇다. 노점은 허가받은 사람이 직접 운영해야 하며, 운영자가 세상을 떠나면 오직 배우자만 승계할 수 있다. 부모도, 자녀도 안 된다. 다른 이에게 권리를 넘기거나 전대하는 것도 금지된다. 세 번의 시정 명령을 어기면 허가가 취소되고, 이후에도 응하지 않으면 결국 강제 철거다. 이름은 '관리'지만, 당사자들에게는 '삼진아웃제'로 들린다. 그래서 현장에서는 이 법안을 두고 "노점 말살 조례"라고 부른다.지난주 서울시청 앞, 민주노점상전국연합 조합원들이 모여 마이크를 잡았다."우린 불법이 아닙니다. 먹고 살려고 나온 겁니다. 그런데 왜 우릴 죄인 취급합니까?"목소리는 떨렸지만, 눈빛은 절박했다. 하루 벌어 하루를 살아내는 사람들이, 자신들의 존재를 인정해 달라고 외치는 자리였다.물론 도시의 미관도 중요하고, 위생도 챙겨야 한다. 그러나 그것보다 먼저 고려해야 할 것은 사람의 생존이다. 노점상에게 하루 장사는 단순한 영업이 아니다. 아이들 학비이고, 어르신 약값이다. 행정이 미관과 규제의 칼날만 들이댄다면, 그 삶은 한순간에 무너진다.나는 동대문 밤거리에서 도장을 팔던 친구를 잊을 수 없다. 그는 작은 도장에 생존을 새기듯 하루하루를 버텼다. 오늘도 그와 같은 수많은 사람들이 길 위에서 땀 흘리고 있다. 그들의 자리를 빼앗는 것은 도시를 아름답게 하는 것이 아니라, 공동체의 약한 고리를 끊어내는 일이다.서울시는 이제 달라져야 한다.조례 제정 과정에 노점 당사자의 목소리를 반드시 담을 것.노점 노동자의 안전·위생·공정한 장사 보장을 위한 실질적 지원책을 마련할 것.도시 미관보다 사람의 존엄과 생존을 먼저 세울 것.노점상은 단순한 거리 풍경이 아니다. 그들은 생존의 주체이고, 공동체의 이웃이다. 약자를 지키는 것이 정의다. 사람의 삶 앞에 장벽을 세우지 말고, 손을 내미는 일이 우리 사회의 기준이 되어야 한다. 이제는 제발, 그들의 생계를 보장하라. 그들이 거리 위에 설 수 있도록 함께 호흡하라. 그 연대가 곧 정의다.