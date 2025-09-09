안규백 "강력한 억제력 바탕으로 군사적 긴장완화 '투트랙 접근'"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 9일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2025 서울안보대화 개회식에서 개회사를 하고 있다. 2025.9.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

안규백 국방부 장관은 9일 "강력한 억제력과 빈틈없는 대비태세를 바탕으로 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축을 병행하는 '투 트랙 접근'을 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.안 장관은 이날 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '2025 서울안보대화' 개막식에서 "북핵·미사일 위협의 고도화는 한반도와 역내의 평화와 안정, 글로벌 비확산 레짐(체제)에 대한 중대한 도전"이라며 이같이 말했다.이날 안 장관은 북한 핵·미사일 개발의 엄중함을 지적하면서도 진정성 있는 대화로 문제를 풀어가겠다는 의지를 거듭 강조했다.그는 "전략적 억제, 방어, 대응 능력은 한 치의 빈틈도 없이 강화해 나갈 것"이라면서도 "그러나 동시에 군사적 긴장 완화와 위험관리 메커니즘의 현대화를 위해 대화의 문을 항상 열어둘 것"이라고 역설했다.특히 안 장관은 "한반도 문제에 있어서, 고도화된 북한의 핵·미사일 위협을 안정적으로 관리하면서도 평화의 문을 열 수 있는 정치·외교적 기회를 최대한 확대해 나가야 한다"면서 "국방부는 이를 위해 군사적 억제가 외교적 기회 창출의 굳건한 기반이 될 수 있도록 모든 책임과 사명을 다 해나갈 것"이라고 밝혔다.이어 안 장관은 "평화는 우연히 오지 않는다. 평화는 치밀하게 설계돼야 하고, 협력은 긴밀이 연계돼야 하며, 약속은 지속해 재확인되고, 이어져야 한다"며 "대화를 통해 상호 불신을 줄이고, 위험관리를 위한 실질적 조율 메커니즘을 발굴해 나가겠다"고 덧붙였다.서울안보대화(SDD)는 국방부가 2012년부터 개최하는 고위급 다자안보회의체다. 이번 회의는 '지정학적 도전의 극복: 협력을 통한 평화구축'을 대주제로 진행되고, 총 68개 국가와 국제기구에서 안보 관련 인사 1000여 명이 참가했다.