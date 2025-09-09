광명시, 10월에도 광명사랑화폐 충전 한도 100만 원

큰사진보기 ▲경기도 광명시 지역화폐 '광명사랑화폐'. ⓒ 광명시 관련사진보기

경기도 광명시가 '광명사랑화폐(지역화폐)' 충전 한도를 10월에도 100만 원으로 상향한다. 따라서 100만 원을 충전하면 인센티브 10%가 추가돼 총 110만 원을 사용할 수 있다.광명시는 지난 7월 인센티브 지급 한도를 당초 30만 원에서 70만 원으로 대폭 확대한 데 이어 9월에는 100만 원으로 추가 확대했다. 추석 명절이 있는 10월에도 소비 진작을 위해 혜택을 이어가기로 했다. 두 달 연속 충전 한도를 100만 원으로 확대한 것은 2019년 광명사랑화폐 발행 이후 이번이 처음이다.9일 광명시는 이 사실을 알리며 "이는 정부의 지역화폐 확대 기조에 발맞춰 민생회복과 지역경제 활성화에 총력을 기울이고자 하는 의지를 보여주기 위함"이라는 설명을 덧붙였다.지난 8월 기준 2025년 광명사랑화폐 발행액은 총 1천854억 원으로, 당초 목표였던 1천200억 원의 155%를 넘어섰다. 연말까지 당초 발행 목표의 4배인 5천억 원 발행을 목표로 확대 발행 한다는 게 광명시 계획이다. 사용액의 일정 비율을 돌려주는 '캐시백' 등 지역화폐 소비 촉진 정책 도입도 추가로 검토하고 있다.올해 7월 기준 광명사랑화폐 가입자는 27만 3천515명으로, 이는 시 인구 대비 95%에 달하는 가입률이다.박승원 광명시장은 "광명사랑화폐는 지역경제 활성화의 촉매이자 민생경제 회복의 든든한 버팀목으로 자리 잡았다"며 "지역화폐를 축으로 삼아 전통시장부터 골목상권까지 아우르는 지속 가능한 경제 생태계를 만들어 가겠다"고 강조했다.