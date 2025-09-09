"강이 병들었다, 생명이 신음한다"

큰사진보기 ▲담수생물목록 표지 ⓒ 환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲담수목록 새부항목 ⓒ 환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲닉덩강의 대동선척장의 녹조 : 풀과 물의 구분이 불가할정도다. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닥의 펄을 채취중인 곽상수 대표 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이게 강이냐 현장퍼퍼먼스 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 3일 우리나라 생물다양성 보전 역사에 한 획을 긋는 발표가 있었다. 환경부 산하 국립낙동강생물자원관이 '담수생물종목록 통합본'을 공개한 것이다. 동물과 식물, 미생물까지 포함한 이번 목록은, 지금까지 부분적으로만 알려져 온 우리나라 담수생물 자원의 전모를 처음으로 드러낸 작업이다.국가생물종목록에 기록된 6만 1천여 종 가운데, 2만 3천여 종(정확히 2만 3,221종)이 담수에서 생활하거나 생활사의 일부를 민물에서 보내는 것으로 확인됐다. 전체 생물의 38%가 담수생물이라는 사실이 통계적으로 증명된 것도 이번이 처음이다. 이는 우리 사회가 얼마나 많은 생명체와 민물 생태계를 공유하고 있는지를 보여주는 지표이자, 동시에 경고이기도 하다.이번 목록은 단순한 종 집계가 아니다. 연구진 40여 명과 대학·연구기관 전문가들이 힘을 합쳐, 국가생물종목록에 등재된 생물들의 서식지를 하나하나 검토했다. 생활사 전체가 민물과 연결된 종, 일부만 민물을 이용하는 종, 기수역까지 포함하는 종을 구분하여, 담수생물로 확정한 것이다. 담수생물의 존재는 단순한 통계가 아니라, 하천과 호수, 습지 생태계 건강의 바로미터다.WWF가 2024년 발간한 지구생명보고서는 담수 생물이 다른 서식지 생물보다 훨씬 빠른 속도로 줄어들고 있음을 지적했다. 개체수 감소 속도와 종 다양성 감소 속도가 가장 가파르다. 국내 상황 역시 크게 다르지 않다. 4대강 사업 이후, 수질 악화와 녹조 발생, 보와 댐으로 인한 서식지 단절, 기후위기로 인한 물 부족과 홍수는 담수생물에게 직접적 위협으로 다가왔다.그렇기에 이번 담수생물종목록의 공개는 단순한 통계 이상의 의미를 가진다. 목록은 우선적으로 어떤 종을 보전해야 하는지, 어떤 서식지를 관리해야 하는지 판단할 기초자료다. 4대강 이외 전국적으로 진행되는 개발로 인한 생태파괴를 평가하고 보호 우선순위를 정하는 근거로도 활용될 수 있다.이번 목록을 들여다보면 담수생물이 우리 삶과 얼마나 밀접하게 연결돼 있는지 확인할 수 있다. 포유류는 전체 125종 중 64종(51%), 조류는 602종 중 294종(49%)이 담수와 연결된다. 어류 1,361종 중 499종(37%), 곤충류 20,975종 중 7,669종(37%)이 민물 생태계와 관련돼 있다. 관속식물 4,660종 중 2,763종(59%)이 담수 환경에 적응했고, 남조류(시아노박테리아) 414종 중 361종(87%)이 민물에서 살아간다. 반면 홍조류는 670종 중 단 8종(1%)만이 담수에 적응했다. 특정 분류군이 담수 환경에 얼마나 취약한지 보여주는 단서다.담수생물의 다양성은 강의 건강과 직접 연결된다. 민물 생태계가 회복되어야만, 포유류와 조류, 어류와 곤충, 양서류와 미생물이 공존할 수 있다. 그러나 지금 이 순간에도 하천은 개발로 메워지고, 습지는 사라지며, 물은 오염되고 있다.특히 낙동강 등 4대강에 반복되는 '녹조라떼 현상'은 단순한 수질 문제가 아니다. 이는 그 속에서 살아가는 수많은 생명체의 생존 문제이며, 강의 병든 상태를 보여주는 신호탄이다. 그러나 현실은 심각하게 외면되고 있다. 환경부는 여름이면 어김없이 녹조 대책을 내놓지만, 대부분은 기술적·임시방편적 대응에 머문다. 부유식 차단막을 설치하거나 고가의 녹조 제거 장비를 도입하는 수준이다. 이미 번성한 녹조를 수습하는 데만 그칠 뿐, 근본 원인인 강의 흐름 회복은 외면되고 있다.4대강 보와 댐이 강의 흐름을 막고 있는 한, 물은 고여 썩고, 산소는 줄어들며, 민감한 담수생물은 차례차례 자취를 감춘다. 그러나 환경부는 보 수문 개방이나 보 철거 등 본질적 해법을 외면하고, "추후 검토"라는 말만 반복한다. 정치적 부담과 이해관계 속에서, 강을 살릴 수 있는 진짜 대책은 뒷전으로 밀려 있다. 이재명 정부의 환경정책도 답보와 후퇴 상태다. 그 사이 강은 더 병들고, 담수생물은 빠른 속도로 사라지고 있다.4대강의 녹조는 단순한 수질 문제가 아니다. 환경활동가들은 매년 여름 낙동강과 금강, 영산강에서 반복되는 녹조 현장을 직접 목격하며, 강이 보내는 생태적 경고음을 감지한다. 물이 고여 산소가 부족해지고, 햇빛과 영양염류가 과도하게 쌓이면 남조류가 폭발적으로 번성하며, 그 속에 사는 수많은 수생생물은 숨 쉴 공간조차 잃는다. 이는 단순히 수돗물 맛이나 강변 악취를 넘어서, 하천 생태계 전체의 건강성을 무너뜨리는 심각한 문제다. 활동가들은 현장에서 수온과 용존산소를 직접 측정하며, 녹조가 하천 생태계의 '적신호'임을 매년 확인하고 있다.녹조가 번성하면 미세한 유해물질과 독소가 하천에 퍼진다. 개구리와 도롱뇽 같은 양서류, 민물에 서식하는 물고기, 수서 곤충 등 민감한 담수생물들은 이 변화에 즉각적으로 반응하며 개체수가 급감한다. 특히 4대강 보 주변의 정체 수역에서는 산소 부족과 독소 축적으로 인해 작은 생물군락조차 유지되지 못한다. 활동가들은 채수한 물에서 이미 치명적 수준의 녹조 독성을 확인했으며, 이런 환경이 지속될 경우 민물 생태계가 회복 불능 상태로 치닫는다는 경고를 강력히 제기하고 있다.현장에서는 이미 심각한 위기감이 감돈다. 지난 9월 3일부터 5일까지 환경운동연합과 낙동강네트워크 활동가들은 폭염 속에서도 낙동강 현장을 직접 조사했다. 강 위에서 채수하고, 현장에서 악취를 견디며, 수온과 용존산소를 측정하며 녹조 상황을 기록했다. 녹조의 썩어가는 악취는 가까이 가기조차 힘들 정도였다. 활동가들은 벌과 작은 수생생물을 채집하며, 강의 병든 현실을 육안과 몸으로 체감했다. 그러나 환경부는 이런 조사에도 묵묵부답이다. 오히려 녹조 위험성을 축소하고, 활동가들의 조사를 문제삼는 데 몰두하고 있다.정부는 녹조 대응을 위해 차단막 설치, 고가 장비 도입 등 기술적 처방을 반복하지만, 이는 이미 번성한 녹조를 수습하는 수준일 뿐이다. 환경운동연합 등은 수년간의 현장 경험을 통해, 녹조 근본 원인은 보와 댐으로 인한 흐름 정체와 하천 자연성 훼손에 있음을 지적한다. 강의 흐름이 막히고 물 순환이 제대로 이루어지지 않으면, 어떤 장비를 동원해도 녹조는 매년 반복된다. 따라서 근본적 해결책은 보 수문 개방과 자연성 회복, 그리고 생태적 물관리 정책 전환뿐이다.녹조는 생태계 문제에 그치지 않고 인간 사회에도 직격탄이 된다. 녹조가 번성한 강물은 취·양수장과 식수 공급에 영향을 미치며, 물 사용 제한과 수돗물 처리 비용 증가로 이어진다. 현장에서 냄새와 수질 변화를 직접 관찰한다면, 이러한 피해가 결국 국민 건강과 안전, 지역 경제에까지 부담으로 돌아온다는 것을 쉽게 알 수 있다. 또한, 하천 개발과 산업적 이용 중심의 정책이 반복되면서, 강의 자연회복 능력은 점점 약화되고 있다. 녹조 문제는 이제 사회적 재난이 되었다.4대강 보와 댐이 강의 흐름을 막는 한, 물은 고여 썩고, 산소는 줄어들며, 민감한 담수생물은 차례차례 자취를 감춘다. 그러나 환경부는 보 수문 개방이나 보 철거 등 본질적 해법을 외면하고, "추후 검토"라는 말만 반복한다. 정치적 부담과 이해관계 속에서, 강을 살릴 수 있는 진짜 대책은 뒷전으로 밀려 있다. 이재명 정부의 환경정책도 답보와 후퇴 상태다. 그 사이 강은 더 병들고, 담수생물은 빠른 속도로 사라지고 있다.담수생물종목록은 단순한 통계자료가 아니라, 강을 다시 흐르게 하고 생명을 지키는 정책 전환의 근거로 활용되어야 한다. 목록은 어떤 종을 우선 보호해야 하는지, 어떤 서식지를 관리해야 하는지 판단할 자료다. 또한 전국 하천 개발과 습지 훼손 논란에 종지부를 찍고, 생명을 살리는 자료가 되어야 한다.이번 담수생물종목록 공개는 명확한 경고다. 강이 병들면 생명이 위험하고, 생명이 위태로워지면 인간 사회도 안전하지 않다. 기술적 처방에만 의존하는 정책이 아니라, 강의 흐름과 생태계 회복을 중심에 두는 정책 전환이 절실하다. 강을 살리고, 생명을 지키고, 미래세대에게 안전한 환경을 남기는 길, 그것이 지금 우리 사회가 담수생물종목록으로부터 배워야 할 가장 중요한 메시지다.