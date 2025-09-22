해방 직후 청주의 좌우 대립, '돌아올 수 없는 강'이 되다

잊혀진 충북 청주 현대사를 복원하기 위해 청주 기억여행을 떠납니다. 해방 직후부터 1960년 4.19 혁명 시기까지 청주에서 있었던 정치, 사회 사건을 살펴보고 지역 현대사를 재구성하고자 합니다. 이 작업은 청소년과 시민을 위한 근현대사 역사 텍스트를 만드는 길입니다. 또한 민주주의, 인권, 평화라는 가치의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 만드는 길이기도 합니다.

"만세운동 기념식을 한다메?"

"그려. 내일 청주서 크게 한다네. 함께 가자구."

큰사진보기 ▲무심천광장1960년대의 무심천. 사진 우측 상단에 1940~1950년대에 넓은 광장이 있었다. ⓒ 청주시청 관련사진보기

"지금부터 3.1절 제27주년 기념식을 거행하겠습니다."

"조선독립 만세!"

"토지개혁 만세!"

"삼상회의 절대 지지!"

큰사진보기 ▲중앙공원1960년대의 중앙공원.우익단체에서 1946~47년도 3.1절 기념식을 치른 장소 ⓒ 청주시청 관련사진보기

"우익진영의 노병환이, 나호기, 차근호, 최현묵 등 일명 말하자면 '와샤패'라고 할까? 때려 부시는 전위대. 가서 습격한 일이 있었고. 간판을 최현묵이랑 나호기 둘이 가서 띤 일이 있어요. 그 사람들은 습격을 당하니까 혼비백산해 가지고 도피하고. 다시 인저 그 사람들을 모아 가지고서 들어오고 이랬는데. 민전회관 습격 사건이라는 것은 뭐 그런 일이 있었다 하는 것뿐이지, 희생자가 있었거나 하는 건 없었고."

큰사진보기 ▲삼충사좌익의 아지트로 쓰인 삼충사(현재는 표충사로 불린다) ⓒ 박만순 관련사진보기

충북 청주군 오창시장 입구. 상인들과 장을 보러 나온 이들은 모두 3.1절 기념식 이야기에 꽃을 피웠다.중장년층은 하나같이 1919년 만세운동을 기억하고 있었다. 반면 젊은 청년들은 자신들이 태어나기 전이거나 어릴 적 이야기라 생생한 기억은 없었다. 그럼에도 부모나 주위 어른들로부터 숱하게 들은 이야기 덕분에 '만세운동'이라는 소리만 들어도 심장이 뛰었다.지긋지긋하던 일제 식민지로부터 해방되고 처음 맞이하는 3.1절 기념식이니 더할 나위 없었다. 충북 민주주의민족전선은 각 시·군별로 대규모 기념식을 거행하기로 방침을 정했다.청주에서는 무심천광장에서 행사를 치르기로 했다. 무심천광장은 현재의 모습과는 현격히 달랐다. 지금의 무심천 하상 주차장뿐만 아니라 근처까지 모두 광장이었다. 그런 이유로 이곳에서는 시민들이 축구나 야구 같은 스포츠를 즐기기도 했고, 정치 집회를 열기도 했다.민주주의민족전선 청주지부는 각 읍·면 단위 조직을 통해 주민 총동원령을 내렸다. 농민회와 민청을 중심으로 자연마을까지 기념식 참석을 독려했다. 민주주의민족전선 청주지부는 연초 두 달 동안 이어졌던 모스크바 3상회의 결정 문제로 좌익의 권위와 이미지는 상당히 추락한 상태였다.하지만 일제강점기 만세운동에 대한 주민들의 감동은 좌·우 구분 없이 무척이나 큰 것이었다. 그렇기에 민주주의민족전선 청주지부가 주최한 3.1절 기념식에는 주민들이 삼삼오오 모여들었다. 오창과 강외면, 부용면, 옥산면, 미원면 등 청주 각지에서 주민들은 무심천을 향해 힘차게 발걸음을 옮겼다.1946년 3월 1일, 봄바람이 살랑이는 날이었다.청주 민주주의민족전선 이시우 의장의 개회 선언으로 기념식이 시작되었다. 첫 순서는 순국선열에 대한 묵념이었다. 특히 만세운동 때 사상자가 있었던 미원면 주민들은 묵념 도중 눈시울을 붉혔다.젊은 일꾼의 경과보고에 이어 청주 민전 부위원장이자 해평의원 원장인 정태성, 부위원장 박인섭이 차례로 연단에 올라 축사를 했다. 연단에 선 이들의 말 한마디, 한마디는 참석자들의 폐부를 찌르는 듯했다. 결국 이날의 기념식은 해방된 시점에서 어떤 신생국가를 건설할 것인가의 문제로 귀결되었다.마지막으로 사회자가 구호를 외쳤고, 참석자들은 만세삼창을 외쳤다.커다란 구호와 함성이 무심천광장을 울렸다. 광장에는 청주부민(府民)과 각지에서 참석한 주민들로 인산인해를 이루었다.한편 같은 시각 중앙공원에서는 조촐한 기념식이 열렸다. 독립촉성국민회(독촉국민회) 충북지부가 주최한 3.1절 기념식이었다. 부위원장 장응두가 궐기사를 했고, 간단한 절차에 따라 약식으로 행사가 진행되었다. 참석자는 수백 명에 불과했다.무심천광장의 수천 명과 중앙공원의 수백 명이라는 숫자는 당시 좌익과 우익의 정치적 영향력을 보여주는 일면이기도 했다. 하지만 그보다는 우익이 3.1절 기념식에 정치적 의미를 크게 두지 않았기 때문이었다. 실제로 당시 우익의 정치 동원력은 좌익을 압도했다.비록 행사 후에 좌·우익이 충돌하는 불상사가 벌어지지는 않았지만, 양측 사이에는 무심천의 폭만큼이나 깊은 거리감이 형성되었다. 그들에게는 돌아올 수 없는 강물처럼 소원하고도 적대적인 관계가 되었다.1947년에도 좌·우익은 전년도처럼 무심천광장과 중앙공원에서 별도의 3.1절 기념식을 치렀다(홍원길, <청곡회고록>, 1978 / 국사편찬위원회, '1940~1950년대 청주지역 정치사회상', 2009).1946년과 1947년 3.1절 기념식에서 드러난 좌우의 분열상은 일시적인 현상이 아니었다. 그 갈등과 극단적인 대립은 1945년 12월 모스크바 3상회의 결정 이후 대한민국 정부 수립 시기까지 지속되었다.여기에 또 하나의 계기가 있었다. 1946년과 1947년에 열린 제1·2차 미소공동위원회다. 미국과 소련은 38선 이남에서 벌어진 극단적인 '탁치(託治) 논쟁'과는 별도로 미소 공동위원회를 구성했다.1946년 3월 20일, 서울 덕수궁에서 제1차 미소공동위원회가 개최되었다. 이 회의는 1945년 12월에 개최된 모스크바 3상회의 협정의 제2절에 의거하여 미국과 소련의 점령군 사령관이 모여 한반도의 향후 정치 일정을 논의하기 위해 마련된 자리였다.하지만 회의는 시작과 동시에 삐걱거렸다. 최대 쟁점은 '회의 참석 대상' 문제였다. 상식적으로 보면 회의를 공고하고 참석 신청을 받은 뒤 그 자격을 심사하면 될 일이었다. 구체적으로는 참석 자격이 없는 인물들, 특히 일제 식민지 통치에 협력했던 자들, 태평양전쟁 당시 일본 전쟁 정책에 동조했던 이들, 그리고 미소공동위원회 자체에 반대 입장을 밝힌 인사들을 제외하면 되는 일이었다.하지만 현실은 그렇게 단순하지 않았다. 미군정은 자신들이 지지하는 '남조선대한국민대표민주의원(민주의원)'의 주도 세력이 대부분 반탁운동을 전개하며 미소공동위원회 참여 자체를 거부했기 때문이다.소련은 모스크바 3상회의 협정에 반대하는 세력을 공동위원회에 참여시킬 수 없다는 입장을 고수했다. 결국 의견 차는 좁혀지지 않았고, 제1차 미소공동위원회는 1946년 5월 13일에 결렬되었다(박태균, <사건으로 읽는 대한민국>, 2013).서울에서 협상이 무산되던 그 시각, 청주에서는 좌·우익 청년 300명 간 폭력 사태가 발생했다. 좌익 청년들은 돌과 곤봉으로 무장했고, 충돌 과정에서 경찰 8명과 좌익 청년 2명이 부상당했다. 경찰은 좌익 청년 14명을 체포했다(주한미군 정보 보고서, G-2 보고서, 1946년 5월 16일자).청주 북문로에 있었던 충북 민주주의민족전선(민전) 사무실은 1946년부터 1947년까지 우익 청년들의 주요 테러 타깃이 되었다. 1946년 3.1절 기념식이 있었던 날, 우익청년단체가 연합해서 민전 사무실을 습격했다.9월 21일에도 우익단체는 민전 사무실을 습격해 민전 간판을 떼었다. 대한민청 충북지부 선전부장이었던 최동찬은 그날의 상황을 다음과 같이 증언했다.이외에도 민전 사무실은 여러 차례 우익 세력의 습격을 당했다. 당시 충북민전 간부는 다음과 같았다. 영동군 양강면 출신의 장준이 초대 위원장 노서호에 이어 2대 위원장을 맡았다. 그는 일제강점기부터 농민운동과 사회주의 운동을 한 충북을 대표하는 민중운동의 지도자였다.이학준(부강. 동경제국대학 출신), 이치구(충청북도 사회과 노동부장), 송인섭(남로당 중앙위원), 박용출(진천 출신으로 남로당 감찰위원장), 노서호(부강 출신), 노재형·노재봉 형제(대성동 출신), 박인섭(강외 쌍청리. 남로당 충북민전 부책), 우종범(부강 와세다대학 출신), 최동식 등이 대표적인 활동가였다(전창식, <월간 충청 2화 - 주먹계의 현주소 1> / 청주경찰서 사찰과 형사 김동수의 증언).1946년도 청주는 '테러의 해'라 불러도 과언이 아니었다. 그해 1월 3일, 반탁위원회를 비롯한 우익 세력 수백 명이 인민위원회, 전국농민조합총연맹(전농), 조선민주청년동맹(민청), 부녀총동맹 등 좌익 계열 단체들의 사무실을 습격하고 파괴했다.5월 6일에는 우익 청년단이 민전, 청주청년동맹 주최의 청년대회를 습격하여 폭력 사태가 벌어졌고 경찰과 미군 헌병의 제지로 해산됐다. 즉 경찰과 미군은 중립자로서가 아닌 우익의 편에서 좌익을 탄압하는 주체였다. 5월 12일부터 25일까지는 우익 청년단체인 백골단(단장 홍정흠)과 태극청년단(단장 박기운)이 중심이 된 단원들이 2주일에 걸쳐 좌익 인사에 대한 28건의 폭행 사건을 자행했다.6월 24일에는 민전이 주도해 대규모 시위를 예고했다. 민전은 이날 무심천에서 10만 명 규모의 집회를 계획하고 있었다. 하지만 그 전날인 6월 23일 정오부터 우익 청년단체가 무심천으로 가는 길목을 차단했다. 이로 인해 좌우 간 충돌은 청주의 여러 골목과 거리에서 일어났다. 당시 우익 측에서는 약 500명의 청년단원들이 동원되었다. 경찰과 우익 단체의 제지로 집회는 결국 무산됐다.당시 우익단체원이었던 조수석, 홈정흠, 최동옥, 민종식 등이 경찰에 연행되었으나 3일 만에 풀려났다(청주근세60년사화편찬위원회, <청주근세60년사화>, 1985 / 주한미군 정보 보고서, 'G-2 보고서', 1945~1948 / 이충호, '해방 직후 청주지역 우익세력의 형성과 활동', 2013).8월 29일에는 부강에서 반미 포스터가 부강역 등에 나붙었다. 이에 우익청년단체원 약 50명이 국치일 기념행사 후 부강 좌익인사들을 테러하였다. 이 과정에서 민청 간부 2명이 체포되었다. 다음날인 8월 30일, 좌익 청년 약 200명은 간부 탈환 운동의 일환으로 부강지서를 포위하였다. 청주경찰서 경찰이 출동해 전농 간부 등 50명을 체포했다.청주 일대에서 좌익 세력이 가장 강했던 곳은 부용면 부강리였다. 그 이유는 일제시기에 부강청년회와 부강노동동맹이 조직되어 활발한 활동을 전개했기 때문이다. 또한 부강에는 대지주가 여럿 있었고, 철도 등 교통편이 발달해 있었다. 대지주의 자제들이 일본으로 유학해 사회주의의 세례를 받은 것도 하나의 원인이 되었다.청주시 수동에 위치한 삼충사(三忠祠, 현재의 표충사)는 좌익 세력의 비밀 모임 장소로 빈번하게 이용되었다. 이러한 정보를 입수한 우익 진영은 삼충사를 습격하기로 뜻을 모았다.1946년 5월 초부터 같은 해 6월 15일까지 총 3차례에 걸쳐 습격이 이루어졌다. 그 결과, 좌익 세력을 무력화하고, 그들이 삼충사에 숨긴 무기 다수를 탈취하는 성과를 거두었다(청주근세60년사화편찬위원회, <청주근세60년사화>, 1985). 한편 방송작가 전창식은 <주먹계의 현주소 1>에서 우익단체가 삼충사를 습격한 날짜를 1946년 12월 28일로 밝혔다. 이 글에서는 <청주근세60년사화>의 기록을 근거로 했다.특히 1946년 6월 15일 밤, 우익단체는 500명을 긴급 소집해 삼충사를 에워쌌다. 오후 10시 30분 작전이 개시되었고, 공격은 다음 날 새벽 5시경 종료되었다. 일부 좌익 인사들은 우암산으로 피신을 했다. 이 과정에서 태극청년단장 박기운은 머리에 큰 상처를 입어 병원 신세를 지었다.이 사건에는 북부청년단의 나호기, 조수석, 최정수와 청년조직총연맹(청총)의 하건홍, 조칠수, 이학구, 이찬구 형제, 태극청년단의 박기운, 이명하, 백골단의 홍정흠 등이 지휘에 참여했다. 행동대원들은 각 단체에서 차출되었다.1946년 우익의 테러와 경찰, 미군정·CIC의 체포로 좌익 진영은 세가 급격히 위축되었다. 이러한 테러의 일상화는 수세에 몰린 좌익이 급진화되는 배경이 되었다.