공공도서관에서 성 교육책 빼라? 인권위 "알권리 침해"

공공도서관에서 성교육·성평등 도서 열람 및 대출을 제한하는 것은 '국민과 아동의 알 권리 침해'라는 국가인권위원회(인권위)의 판단이 나왔다. 관련 진정서가 제출된 지 2년 만이다.
인권위는 지난 8일 "충남도지사와 충남교육감에게 청소년보호법과 출판문화산업진흥법에 따라 청소년유해간행물로 지정되지 않은 성교육·성평등 도서를 별도로 비치하거나 열람·대출을 제한하는 사례가 발생하지 않도록 지난달 18일 지도·감독 강화를 권고했다"고 밝혔다.
또 법률에 정하지 않은 사유로 도서 열람을 제한 할수 없다고 선을 그었다. 도서관서의 도서 열람 비치 등은 간행물 윤리위원회의 심의 및 결정에 따라야 한다는 취지이다.
지난 2023년 보수 학부모 단체 회원들은 충남 홍성과 내포 등의 공공도서관을 돌며 '성교육과 인권 관련 도서를 빼라고 주장했다. 충남도는 이들의 민원을 일부 받아들여 <Girls' Talk 걸스 토크>를 비롯한 일부 도서에 대한 열람 및 대여를 제한했다.
이같은 충남도의 결정에 시민들은 '현대판 분서갱유', '금서 조치'라며 반발했다. 실제로 홍성군 홍동면 밝맑도서관에서는 '우리가 직접 읽고 판단하겠다'며 이른바 '금서 축제'를 벌여 화제가 됐다.
충남도민들 또한 물러서지 않았다. 충남도민 304명과 <Girls' Talk 걸스 토크>의 저자인 이다 작가도 2023년 9월 8일 국가인권위원회에 '금서 요구 민원과 충남도의 일부 도서에 대한 열람 제한 조치 등이 인권과 표현의 자유를 침해하고 있다'며 진정서를 제출했다. (관련기사: "읽지 말라니까 더 궁금해" 대박난 홍성 금서축제
)
이에 대해 국가인권위원회가 2년 만에 결정문을 발표하고 충남도민 304명과 이다 작가의 손을 들어 준 것이다.
충남도민과 피해 당사자들 "늦었지만 환영"
시민들도 인권위의 결정을 반겼다. 홍동 금서 축제에서 활약했던 윤은주 작가는 "2년의 시간이 걸렸지만 합리적인 판단이 나왔고 그래서 반갑고 기쁘다. 성평등 도서를 빼라고 했던 분들은 집요하고 끈질긴 측면이 있었다. 때문에 우리는 우리들만의 방식으로 즐겁게 이 문제를 해결하고 싶었다. 그래서 금서 축제를 열었다. 비록 오래 걸렸지만 우리의 방식이 옳았다는 생각이 든다"고 말했다.
참고로, 윤 작가의 책 <소녀와 소년 멋진 사람이 되는 법>도 보수 단체의 금서리스트에 올랐었다. 책의 내용은 '남녀가 아닌 나대로 멋진 삶을 살자'는 내용을 담고 있다.
인권위에 진정서를 제출한 당사자 중 하나인 장규진 충남 차별금지법제정연대 전 활동가도 "책은 독자가 선택하는 것이다. 특정 개인이나 집단의 판단으로 선택이 좌지 우지되어선 안된다. 인권위의 권고도 그런 의미로 읽힌다. 함께한 시민들이 있어서 이런 결과가 나온 것 같다. 감사한 마음이다"라고 소감을 전했다.
임가혜 충남시민사회 단체 연대회의 사무처장은 "늦었지만 너무나도 당연한 결정이다. 충남도는 인권위의 결정이 왜 나왔는지를 잘 살펴보고, 권고를 받아들여야 한다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 하길 바란다"고 충고했다.
앞서 지난 2023년 충남도의회에 출석한 김태흠 충남지사는 "인권위 결정이 나와도 따를 생각이 없다"는 입장을 밝혀 논란이 됐다.
충남도는 인권위 권고를 받아 들일 것인지에 대해 결정을 못하고 있는 것으로 파악됐다. 충남도 관계자는 9일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "실무자 차원에서 인권위 권고 내용을 검토 하고 있다"고 말했다.