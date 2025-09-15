"소련은 신탁통치, 미국은 즉시 독립" 왜곡보도가 부른 혼란

큰사진보기 ▲모스크바삼상회의 왜곡보도모스크바삼상회의 결과를 왜곡보도한 동아일보 1945.12.27 ⓒ 동아일보 관련사진보기

큰사진보기 ▲반탁집회청주의 반탁집회. 자유신문 1947.7.2 ⓒ 자유신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲무심천변에서 반탁집회하는 모습. 마이크를 잡은 이는 정태성. ⓒ 청주근세60년사화 관련사진보기

"반탁은 어린아이에게 커다란 어른 옷을 입히자는 것이나 마찬가지이다. 우리는 지금 미국과 소련의 도움을 받아야 한다"

"신문이오!" 배달부는 청주시 문화동 주택에 신문을 휘리릭 던졌다. 잠시 후 헛기침을 하며 신문을 펼친 이의 눈이 왕방울만 해졌다. '소련은 신탁통치 주장, 미국은 즉시 독립 주장'이라는 기사가 1면에 대문짝만하게 나왔기 때문이다.'대체 이게 뭐지'라는 생각을 한 집주인은 신문을 자세히 읽기 시작했다. 기사는 삼국(미국, 영국, 소련) 외상이 모스크바에서 조선의 독립 문제를 논의한 내용이었다.조선이 즉시 독립할 수 없는 상황이기에, 소련은 4개국이 조선을 신탁통치해야 한다고 주장했고, 미국은 조선의 즉시 독립을 요구했다는 내용이었다. 집주인이 맥이 빠져 떨어뜨린 신문은 1945년 12월 28일자 <동아일보>였다.<동아일보>는 1945년 12월 26일 석간부터 이러한 기사를 내보내기 시작했다. 모스크바 삼상회의 결정이 공식 발표되기 전에 <동아일보>는 왜 이러한 주장을 보도했을까?합동통신은 AP통신을 인용해 모스크바 삼상회의 결정 내용을 왜곡하여 각 신문사에 제공했다. AP통신의 추측성 기사를 말이다. 그러나 <동아일보>는 이를 확인하지도 않고 신문에 대문짝만하게 내보냈다.<동아일보>는 12월 26일부터 연속해서 '소련은 신탁통치, 미국은 즉시 독립 주장'이라는 기사를 내보냈다. 그런데 이는 추측성 기사가 아닌 왜곡 보도였다. 사실과는 정반대로 기사를 내보냈다는 이야기다.제2차 세계대전 후, 전후 처리 방안을 논의하기 위해 미·소 수뇌부는 1945년 2월 8일 크림공화국 얄타에서 회담을 가졌다. 이른바 '얄타회담'이다. 이 회담에서 루즈벨트는 조선에 대한 신탁통치 기간이 20~30년가량 필요하다고 주장했고, 스탈린은 그 기간이 짧을수록 좋다고 했다.또한 1945년 12월 16일 모스크바에서 열린 삼상회의에서 미국은 신탁통치 기간을 10년 정도로 고려했다고 했고, 소련은 그 기간이 짧으면 짧을수록 좋다고 했다. 협상안은 '신탁통치 기간을 5년으로 하되, 필요하면 4개 신탁통치국 간의 협정으로 다시 5년을 연장할 수 있다'는 것이었다.한국(조선)이 즉시 독립할 수 있는 능력이 되지 못하기 때문에, 4대 강국에 의한 신탁통치를 결정한 모스크바 삼상회의 최종 합의안은 무엇이었을까?실시 기한은 최종 5년 이내로 못을 박았다. 소련 측 발표문에는 '신탁통치'라는 말 대신 '후견'이라는 용어를 사용하여 뉘앙스를 다르게 전달했다.모스크바 삼상회의에서 최종 결정된 신탁통치는 원래 미국이 구상하고 제안했던 안과는 성격이 달랐다. 특히 임시정부의 역할이 중요하게 부각되었으며, 이는 유엔 하의 신탁통치가 아니었다.결국 모스크바 삼상회의의 결의는 후견제보다는 독립적이고 우호적인 한국 정부의 수립을 통해 자신의 이해관계가 더욱 용이하게 실현될 수 있으리라고 판단한 소련의 입장과 소련이 3~4개의 동등한 표결 중의 하나만을 갖게 되는 것을 의미할 따름인 신탁통치제를 선호하는 미국의 입장이 절충 또는 교묘히 배합된 것이었다(서중석, <한국 현대 민족운동 연구>, 1991).모스크바 삼상회의 결정 내용은 어떻게 받아들이냐에 따라 상당히 달라질 수 있었다. 즉 남북·좌우가 연합해 임시정부를 수립해 주체적으로 한반도 문제를 해결하면 신탁통치 또는 후견제 기간이 단축될 수도 있었던 것이다. 하지만 당시에 이를 정확히 이해하고 풀어갈 정치력이 있는 정당과 정치집단은 없었다.또한 통신·언론의 미발달로 신속하고 정확한 정보 전달과 공론화가 이루어지지 못했다. 이러한 상황과 조건으로 인해 한반도는 '탁치정국'이라는 용광로에 잠기게 된다.<동아일보>를 위시한 국내 언론이 모스크바 삼상회의 결정을 왜곡 보도하자, 한반도는 흥분의 도가니에 빠지게 되었다. 언론의 발표 직후, 남조선에서 좌우익은 모두 신탁통치 반대 입장을 천명했다.청주에서도 좌우익이 연합하여 반탁투쟁위원회를 구성하고 김탁을 위원장으로 선출했다. 1945년 12월 29일, 반탁궐기대회를 개최하고 시위행진을 벌였다. 이어서 우익의 김동환과 좌익의 노재형을 대표로 하여 신탁통치 반대 메시지를 충청북도 미군정 장관에게 공동으로 제출했다(청주근세60년사화편찬위원회, <청주근세60년사화>, 1985).하지만 좌우합작은 3일천하(三日天下)에 그쳤다. 좌익이 모스크바 삼상회의 결정 내용을 새롭게 해석한 후, 모스크바 삼상회의 지지로 입장을 바꾼 것이다.1946년 첫해가 떠오른 날, 청주군 부용면(현재의 세종특별자치시 부용면) 신탁통치 반대 부용면위원회 사무실에 한 무리의 청년들이 들이닥쳤다. 좌익 청년들은 송종옥을 비롯한 우익 청년들을 구타하며, 기물을 파괴하고 서류를 불태웠다. 또한 사무실에 게양된 태극기를 내려 짓밟기도 했다. 이 소식에 청주의 우익계 청년들이 트럭 15대에 분승하여 좌익들을 진압했다.같은 날, 부용면 부강리 시장 입구에서 육철식(1932년생)은 낯선 장면을 마주했다. 모스크바 삼상회의 결정이 내려지고, 부강 장터에서 우익들의 반탁 집회가 열렸다. 한 청년이 반탁연설을 하자 사람들이 둥그렇게 모여들었다. 그런데 그때였다. 맞은편에서 나무로 된 사과 상자를 밟고 올라가 큰 목소리로 외치는 청년이 있었다.그러자 많은 사람들이 그 주위로 모여들었고, 우익 청년들은 슬쩍 자리를 피했다. 당시 사과 괘짝 위에서 연설을 한 청년은 부강 대지주의 아들이었고, 동경대 유학생 출신이었다. 더군다나 그는 일제강점기에 독립운동을 한 경력이 있었다.부강에서의 좌우 대결을 시발점으로 청주 사회는 흥분의 도가니에 빠졌다. 포문은 좌익이 먼저 열었다. 1월 2~3일경, 오창에서 모스크바 삼상회의 지지 시위가 열렸다. 좌익 20~30명이 시장에서 "모스크바 삼상회의 지지" 구호를 외치며 행진을 했다.1월 7일, 충북인민위원회는 청주 약국 네거리에서 집회를 개최했다. 부용면, 오창면, 강외면 등 청주의 동서남북에서 농민들이 참석했다. "미군정 물러가라! 인민공화국 만세!" 구호를 외치며 시내로 진입하는 농민들의 손에는 곡괭이, 쇠스랑, 몽둥이가 들려 있었다(국사편찬위원회, '1940~50년대 청주 지역 정치사회상', 2009)약 천 명이 모인 집회의 지도자는 신형식이었다. 청주약국 네거리에서 집회를 마친 이들은 중앙공원으로 이동했다. 공원 안에 있던 동지사(同志社) 앞에서 우익 단체와 부딪혔다. 독립촉성중앙협의회(아래 독촉중협)의 김철을 중심으로 우익 단체가 총집결했다. 농기구를 든 집회 참여자와 전문 주먹잽이들의 싸움은 게임이 되지 않았다. 좌익 청년들과 농민들이 눈탱이가 밤탱이가 되도록 두드려 맞았을 때 경찰과 CIA가 출동했고, 좌익집회는 곧바로 진압되었다.이토록 좌우가 극단적인 대립 전선을 형성한 가운데 정국의 물꼬가 터지는 듯했다. 1946년 1월 8일, 보수 우익과 좌익을 대표하는 네 개 정당(한민당, 국민당, 조선인민당, 조선공산당) 대표가 만나 모스크바 삼상회의 결정을 지지하고, 신탁통치 문제는 협의를 통해 해결해 나간다는 합의문을 발표했다. 이른바 '4당 캄파(Campaign)'였다. 그러나 합의는 양 진영의 주류 세력에 의해 깨졌다. 4당 합의는 이내 휴지 조각이 되어 버렸다. 본격적인 반탁 운동이 시작되었다.우익의 대규모 집회가 열렸다. 1월 13일, 독촉중협 주최로 4만 명이 참가한 반탁 시위가 벌어졌다(<동아일보>, 1946년 1월 18일 자). 1949년 당시 청주·청원 인구가 약 25만 명인 점을 감안하면, 엄청난 인원이 참여했음을 알 수 있다. 한 집에서 한 명씩 참여한 셈이다.모스크바 삼상회의 결정을 되살리려는 불씨가 피워졌다. 제1차 미소 공동위원회였다. 모스크바 3국 외상회의의 결정에 따라 1946년 3월 20일, 덕수궁 석조전에서 첫 회의가 개최되었다. 하지만 회의 시작부터 임시정부 수립을 위해 협의할 정당 및 사회단체를 선택하는 문제로 난관에 부딪혔다. 소련은 반탁운동을 한 단체를 제외해야 한다는 입장이었고, 미국은 이에 반대했다. 결국 제1차 미소 공동위원회는 그해 5월 13일 결렬되었다.미소 공동위원회가 결렬되던 날, 청주에서는 좌우익이 충돌했다. 경찰은 좌익 14명을 체포했다. 5월 15일에는 무심천 광장에서 독립전취 도민대회가 개최되었고, 3만 명이 참가한 대규모 반탁 집회가 벌어졌다(<동아일보>, 1946년 5월 20일 자).독립촉성국민회 충북지부는 제1차 미소 공동위원회를 전후해 반탁 순회 강연단을 조직했다. 이들은 청주를 비롯한 충북 지역 각지를 돌며 반탁 강연과 반탁 청원서 서명 운동을 벌였다.1947년 6월 23일에도 청주 운동장에서 반탁 집회가 열렸는데, 독촉국민회는 각 가정에서 한 명씩 참석시키라는 조직 동원 지침을 내렸다(주한미군 정보 보고서, G-2 보고서, 1947.6.24).모스크바 삼상회의 결정에 따라 한반도는 흥분의 도가니에 빠졌다. 우익은 반탁 집회를 조직적으로 벌였는데, 그 이면에는 정치적 목적이 다분히 존재했다. 반탁운동은 김구의 임시정부 계열이 주도했으며, 이는 실상 중경 임시정부 추대 운동과 연결된 것이다.즉, 김구의 중경 임시정부 세력은 임시정부법통론을 주장하며 모스크바 삼상회의의 임시정부 수립론과 정면으로 부딪혔다. 이들은 1947년까지 중경 임시정부 추대 운동을 반탁 운동과 연계했다.이 과정에서 반탁 운동은 자연스럽게 반소·반공 운동으로 이어졌다. <동아일보>가 모스크바 삼상회의 결정을 왜곡 보도했다면, 반탁 진영 역시 마찬가지였다. 그들은 자신들의 정치적 목적을 위해 조선 임시정부 수립을 통한 단일 민족 국가 건설이라는 과제에는 애초부터 관심이 없었다.반탁 운동은 남북·좌우 연합이 아닌 임시정부 추대 운동을 통한 (남한 우익의) 독자적인 집권 프로젝트였던 것이다. 그런데 이 정치적 구상에 야합한 세력이 있었다. 바로 친일 행위자들(반민족행위자들)이다. 해방 후 한민당과 독촉중협에 슬쩍 다리를 걸쳤지만, 이들은 제대로 숨도 못 쉬고 있었다.그런 찰나에 반탁운동이 벌어졌다. 이들은 '이때다 싶어' 반탁 운동에 편승했다. 반탁을 지지하면 애국자, 찬탁을 지지하면 '매국노'라는 등식을 만들어냈다. 반탁이 곧 반소·반공 운동으로 이어졌음은 두말할 나위가 없었다.모스크바 삼상회의 결정 이후, 청주 지역 사회는 '탁치정국'에 빠지게 되었다. 좌우는 극단적으로 분열되었고, 대립과 투쟁이 치열하게 벌어졌다. 경찰과 미군정, CIA는 모스크바 삼상회의 정신이나 미소 공동위원회의 정신과는 무관하게 반탁 진영에 손을 들어주었다.결국 이 정치적 사건은 좌익이 몰락하는 계기를 만들었다. 논리적으로 옳고 그름을 떠나서 민중들은 즉시 독립을 주장한 반탁 진영의 정치 논리에 손을 들어주었기 때문이다.