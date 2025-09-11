'굴욕 계약'이 '국가 경사'? 윤석열 정부의 '팀코리아'가 아직도

기후위기는 더 이상 미래의 경고가 아닌 현재의 재난입니다. 전례 없는 폭염과 가뭄, 태풍이 일상이 되었고 에너지 위기와 환경 불평등은 우리 사회 곳곳을 파고들고 있습니다. 기후위기가 지금의 삶에 어떤 영향을 미치는지, 원전과 석탄 대신 어떤 에너지를 선택해야 하는지, 에너지 정책과 정의로운 전환이 어떤 모습이어야 하는지를 함께 고민합니다.

큰사진보기 ▲2024년 9월 20일(현지시간) 윤석열 대통령과 페트르 피알라 체코 총리가 체코 플젠 산업단지 내 두산스코다파워 공장에서 박지원 두산에너빌리티 회장(앞줄 왼쪽부터), 황주호 한국수력원자력 사장, 다니엘 프로차스카 두산스코다파워 대표 간 체코 원전사업 터빈 공급 확정 MOU 서명식에 임석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 19일 황주호 한국수력원자력 사장(가운데), 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장(왼쪽), 김정관 산업통상자원부 장관이 올해 초 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문 관련 대화를 마친 뒤 산자위 전체회의에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 웨스팅하우스 원전 ⓒ 웨스팅하우스 관련사진보기

지난해 체코 원전 수주 소식은 윤석열 정부와 국민의힘이 내세운 최대 치적 중 하나였다. "국가적 경사", "24조 잭팟"이라는 수사는 전국을 뒤덮었고, 윤석열 정부는 이를 원전 부흥과 수출 드라이브의 신호탄으로 포장했다. 그러나 불과 몇 달 만에 드러난 진실은 충격적이다. 한국수력원자력(한수원)과 한국전력(한전)이 미국 원전 기업 웨스팅하우스와 맺은 협정은 상식적으로 납득하기 어려운 '굴욕 계약'이었음이 밝혀졌다.언론과 국회를 통해 드러난 협정 내용은 원전 1기당 1조 원 넘는 대가 지급, 사실상 영구적으로 연장되는 계약 기간, 주요 시장을 원천 차단하는 수출 제한, 그리고 이의 제기 자체를 봉쇄하는 조항까지 포함돼 있었다. 이는 단순히 불리한 조건을 넘어 한국 원전 산업 전체를 구조적으로 예속화하는 협정이라는 비판을 불러왔다. 체코 원전 수주를 '국가적 경사'로 포장해 온 산업자원부·공기업·원전 업계의 책임론이 불가피해졌다.무엇보다도 이번 사태가 갖는 본질적 의미는, 수십 년간 정부와 원자력계가 자랑해 온 "한국형 원전 독자기술" 신화가 허상이었음이 공식 확인됐다는 점이다.한수원은 한국형 원전 APR1400에 대해 100% 우리 기술로 개발했다고 홍보해 왔다. 그러나 실제로는 웨스팅하우스의 System80+ 기술을 기반으로 했으며, 미국의 외국원자력활동지원규정(10 CFR Part 810)에 따라 수출 시 미국 정부의 승인을 받아야 했다. 즉, 애초부터 독자 수출은 불가능에 가까운 구조였던 셈이다.그럼에도 한수원과 산업부는 "핵심 기술 완전 자립"(2017년), "100% 국산화"(2022년)라는 보도자료를 반복적으로 내며 독자기술 신화를 확산시켰다. 정치권과 언론도 이를 확대 재생산해 원전 수출 드라이브에 힘을 보탰다. 그러나 웨스팅하우스의 소송 제기와 뒤이은 비밀 협정을 통해 한수원은 결국 미국 기술 종속을 수용했고, 스스로 "독자기술" 프레임을 무너뜨렸다. 이는 단순한 실수나 표현상의 오류가 아니라 국민 신뢰를 정면으로 저버린 구조적 기만행위다.분수령은 웨스팅하우스의 소송 제기였다. 한수원은 APR1400의 독자성을 주장했지만, 미국 규제·지재권 체계 앞에서 논리는 작동하지 않았다. 이후 업계 일각은 협정 내용을 "불공정" "기술주권 침해"로 포장했지만, 실제로는 법·계약 현실을 외면한 채 정치적 성과를 앞세운 무리수가 돌아온 결과라는 지적이 지배적이다.이번 협정의 구체적 조건은 더욱 심각하다. 원전 1기를 수출할 때마다 한국은 웨스팅하우스에 최소 8억 2500만 달러를 지급해야 한다. 세부적으로는 1억 7500만 달러의 기술 사용료, 6억 5000만 달러 규모의 물품·용역 구매, 4억 달러의 보증 신용장, 그리고 핵연료 공급 보장까지 포함된다.이는 1997년 웨스팅하우스의 전신인 ABB-CE와 맺었던 계약에서 10년간 3000만 달러만을 지급했던 것과 비교하면 최소 6배 이상 과도한 수준이다. 여기에 협정의 유효기간은 50년으로 규정돼 있으며, 당사자 간 종료 합의가 없는 한 5년 단위로 자동 연장된다. 사실상 영구적인 종속 계약이 되는 셈이다.협정에 담겨있는 수출 지역 제한 조항으로 인해 북미와 유럽 시장 진입은 원천적으로 차단돼 있다. 남은 시장 대부분이 이미 러시아와 중국의 영향권에 들어 있다는 점을 감안하면 한국의 원전 수출 가능성은 극도로 축소된다.더욱이 한국 측이 협정을 위반할 경우 웨스팅하우스가 협정을 해지하더라도 한국은 분쟁이나 이의 제기를 제도적으로 할 수 없도록 막혀 있다. 이는 계약이라기보다 징벌적 종속에 가까운 구조다. 이러한 조건 때문에 법조계와 업계에서는 "전례 없는 불공정·종신 협정"이라고 규정하고 있으며, 국회에서도 "노예 협정"이라는 비판이 쏟아지고 있다.이 모든 과정의 중심에는 이른바 '팀코리아'의 주역들이 있다. 한수원 황주호 사장, 그리고 당시 두산에너빌리티 사장이었던 김정관 현 산업통상자원부 장관이다.황주호 사장은 APR1400의 독자 기술을 대외적으로 홍보해 온 인물이며, 체코·폴란드 등 원전 수출 프로젝트에서 최전선에 서서 성과를 포장해 왔다. 그러나 웨스팅하우스와의 협정이 드러나면서 그가 내세운 '독자기술'은 허위였음이 확인되었다. 공기업 수장으로 국민 세금이 투입된 대형 프로젝트를 추진하며 사실상 구조적 종속 계약을 체결한 책임을 피할 수 없다.당시 '팀코리아'의 일원으로 두산에너빌리티 사장을 역임한 김정관 장관 역시 책임에서 자유로울 수 없다. 그러나 그는 지금 산업통상자원부 장관으로서 원전 정책 전반을 총괄하고 있다. 책임을 져야 할 수 있는 인물이 오히려 더 높은 자리에서 정책을 좌지우지하는 아이러니하고도 위험한 상황이 펼쳐지고 있다.이는 단순히 인사의 문제를 넘어 민주적 통제와 책임성의 붕괴를 보여준다. 국민을 기만한 결과가 드러났음에도 한수원 사장과 산업부 장관 자리를 유지하며 정책을 주도하는 것은 국가적 모순이다. 최소한의 책임정치라면 당사자들의 사퇴와 철저한 조사, 그리고 국회 차원의 청문이 뒤따라야 한다. 그러나 이재명 정부가 원전 확대와 수출을 포기하지 않음으로 인해 진상 규명이 제대로 될지 의문이다.한수원은 웨스팅하우스와의 불공정 협정을 회피하기 위한 출구전략으로 합작법인(JV) 설립을 검토했지만, 웨스팅하우스가 건설 지연과 비용 초과에 대한 책임을 한국 측이 떠안아야 한다는 조건을 내세우면서 논의는 사실상 좌초됐다. 이는 과거 아랍 에미리트(UAE) 바라카 프로젝트에서 확인된 것처럼 이익은 민간 기업이 가져가고 손실은 공기업과 국민이 부담하는 구조의 재현에 불과하다.체코 원전 수주 역시 집권세력이 '국가적 경사'로 포장했지만, 미국 에너지부의 승인조차 받지 않은 상태에서 제안서를 제출하는 무리수로 10CFR Part 810 위반 리스크를 안게 됐다. 이 과정에서 연구개발·홍보·출장비 등 공적 예산이 대규모로 투입됐지만, 독자 수출 자체가 구조적으로 불가능하다는 사실이 확인되면서 성과 없는 예산 낭비라는 비판이 제기된다.이번 사태는 단순히 한 기업의 '나쁜 협상'에서 비롯된 문제가 아니다. 그 배경에는 오랫동안 이어져 온 원전 신화, 국제 원전 시장의 높은 비용 구조, 공기업 지배구조의 취약성, 그리고 정치적 성과주의가 복합적으로 얽혀 있다. 결국 이는 구조적 실패의 결과라 할 수 있다.지금 필요한 것은 허상을 덮기 위한 구호가 아니라 철저한 투명성과 책임의 확립이다. 이를 위해서는 무엇보다 국정조사를 통해 체코 원전 수출 프로젝트와 협정 체결 과정 전반을 전면적으로 재구성해야 한다. 저가 원전 수주를 가능하게 한 연구개발비, 홍보비, 출장비, 신한울 3·4호기 선급 등 공적 자금의 흐름을 전수 조사해 그 사용 근거와 성과를 면밀히 따져야 한다. 동시에 책임자 문책과 함께 계약 재협상을 위한 전략도 마련되어야 한다."한국형 독자기술"이라는 브랜드는 이미 붕괴했다. 이제 남은 질문은 단순하다. 우리는 이번 사태를 계기로 정책을 근본적으로 재설계할 것인가, 아니면 다시 애국 마케팅과 비밀 계약의 그늘 속으로 되돌아갈 것인가.이재명 정부는 무엇보다 불평등하고 불투명한 협정을 전면 재검토하고, 국익을 훼손한 책임자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다. 황주호 사장과 김정관 장관이 여전히 자리를 지키고 있는 한, 국민은 정부의 원전 정책을 신뢰할 수 없다. 두 사람은 최소한의 책임 정치 원리에 따라 자리에서 물러나야 한다.동시에 원전 의존을 계속 고집할 것이 아니라 재생에너지 확대, 에너지 효율 향상, 저장 시스템과 전력 계통의 강화 같은 현대적 전력 전략으로 과감히 전환해야 한다. 만약 이러한 방향 전환에 실패한다면, 이번 사건은 단순한 굴욕 협정으로 끝나지 않고 미래 세대가 감당해야 할 국민적 재앙으로 기록될 수밖에 없다.