"일본이 벌인 일, 부끄럽습니다" 구마모토에서 온 '평화의 손님들'

큰사진보기 ▲8일, 독립기념관이 마련한 '기억과 반성, 그리고 우호'라는 주제로 한 '평화를 위한 역사 연수'에 참가한 일본시민들이 독립기념관 내 '조선총독부 철거 부재 전시공원'에서 설명을 듣고 있다. ⓒ 독립기념관 관련사진보기

"독립기념관 평화 연수를 통해 일본이 한국을 침략해 벌인 일들을 처음 알았습니다. 너무나 부끄럽습니다."

큰사진보기 ▲8일 저녁, 독립기념관이 마련한 '기억과 반성, 그리고 우호'라는 주제로 한 '평화를 위한 역사 연수'에 참가한 일본시민들이 충남지역 시민단체 회원들과 교류회를 갖고 토론하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일, 독립기념관이 마련한 '기억과 반성, 그리고 우호'라는 주제로 한 '평화를 위한 역사 연수'에 참가한 일본시민들이 '유관순열사기념관'에서 설명을 듣고 있다. ⓒ 독림기념관 관련사진보기

"전쟁을 겪은 세대의 고통을 반복하지 않기 위해 (2023년 2월) 모임을 만들었습니다. 지난 2022년 기시다 정권은 5년간 43조 엔의 방위비 확보라는 대규모 군비 확장 계획을 결정했기 때문입니다. 이후 일본의 군사 예산은 2020년 한 해 5조 엔이었던 것이 급증하여, 지난 해에는 8조 엔으로 두 배로 늘었습니다. 이는 교육 예산의 두 배에 해당합니다."

"최근 구마모토 시내 군부대가 공격용 미사일 배치 장소로 결정됐습니다. 이는 명백한 헌법 위반입니다. 지난 1일부터 우리 회원들이 이를 막기 위해 단식 투쟁과 시위를 벌이고 있습니다. 구마모토가 평화의 도시로 남을 수 있도록 충남 시민 여러분도 관심을 가져주시길 바랍니다."

지난 8일 저녁, 충남 천안의 한 강당에서 마이크를 잡은 일본 구마모토현 시민은 '부끄러웠다'며 고개를 숙였다.앞서 일본 규슈 구마모토현 시민과 학생 22명은 '평화를 위한 독립기념관 역사 연수'에 참여하기 위해 지난 7일 한국을 찾았다. 이들은 독립기념관이 '기억과 반성, 그리고 우호'라는 주제로 기획한 강의, 현장 답사, 특별 대담 프로그램에 참여했다.참가자들은 도착 직후 재일교포 3세 배우 김인우를 만나 양국의 역사 인식에 대한 이야기를 나눴고, 이튿날에는 유관순·안중근·윤봉길 등 독립운동가의 생애를 배우고 유관순열사기념관을 방문했다. 저녁에는 충남지역 시민단체 회원들과 교류회를 갖고 진솔한 대화를 나눴다.나가오 카요 사무국장은 "연수에 앞서 사전 학습으로 명성황후 시해 사건 주범 절반이 구마모토 출신이라는 사실과 재일 한국인들의 인권 문제 등을 접했다"며 "일본에서는 배우지 못한 숨겨진 역사였다. 진실을 아는 것이 평화를 향한 첫걸음"이라고 연수의 의미를 강조했다.다른 참가자들 역시 "우리가 저지른 침략의 역사를 배우며 고개를 들 수 없었다"면서 "이 부끄러움을 잊지 않고 일본으로 돌아가 주변에 진실을 알리겠다"고 다짐했다.교류회에서는 먼저 김지훈 전 한일교류충남네트워크 집행위원장(현 충청남도교육청 학생인권옹호관)이 충남과 구마모토 시민단체의 오랜 연대 경험을 소개했다. 두 지역 시민단체는 과거 역사교과서 왜곡 저지 운동을 시작으로 교사, 농민, 환경 등 다양한 분야로 교류를 확대해왔으며, 2016년 구마모토 대지진 때는 충남 시민들이 성금을 모아 전달하며 우정을 나누기도 했다.이어서 일본 '평화를 추구하며 군비 확장을 용납하지 않는 여성들의 모임' 소속 참가자가 일본의 군비 확장과 그로 인한 구마모토의 군사 도시화 실태를 설명했다. 그는 "기시다 정권이 들어선 후 군사 예산이 두 배로 급증해 교육 예산의 두 배에 달한다"며 "평화롭던 공항과 항구가 군사 거점으로 변하고 있다"고 우려했다.그는 구마모토에 공격용 장거리 미사일이 배치되는 현실도 지적했다.자연스럽게 이어진 자유토론에서 양측은 코로나19로 주춤했던 교류를 재개하고 평화, 생태, 인권의 가치 아래 새로운 연대를 만들어가자고 약속했다.모임에 참석한 김지철 충남교육감은 "과거 교육위원 시절 구마모토 시민들과 역사왜곡 교과서 저지 활동을 함께 했다"면서 "참된 역사교육을 바탕으로 지역과 시민의 힘을 모은다면 아래로부터의 동북아 평화가 가능할 것"이라고 격려했다.한편 연수단은 9일에는 일본인 독립유공자 가네코 후미코의 삶에 대한 특별 강의를 듣고 서대문형무소역사관 등을 답사할 예정이다.