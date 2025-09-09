송언석 "검찰 해체 강행? '야당 의견 듣겠다' 약속 안 지켜지면 이재명 레임덕"

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 연일 검철청 해체를 골자로 한 정부조직법 개정안에 대해 "여의도 대통령 정청래의 입법 독주"라며 반대 여론전을 펴고 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 9일 국회에서 열린 원내대책회의에서 전날 이재명 대통령이 여야 대표와의 회동에서 "야당 의견도 듣겠다"고 약속한 것을 상기시키면서 "대통령의 직접적인 약속인 만큼 정부 여당끼리 밀실합의한 정부조직개편안을 일방 처리하는 일은 없어야 할 것"이라고 말했다.그는 "어제 장동혁 대표가 검찰 해체 시도를 포함한 졸속적인 정부조직 개편안에 대해서 명확히 반대의 뜻을 전달했고, 이재명 대통령은 야당 입장이 충분히 반영되도록 조치하겠다라고 분명한 약속을 했다"라며 "약속이 지켜지지 않고 더불어민주당이 9월 25일 본회의에서 검찰 해체 시도를 강행한다면 국민의힘은 이를 이재명 대통령의 완전한 레임덕이자 정청래 여의도 대통령의 입법 독재로 간주할 것"이라고 강조했다.그러면서 "책임 있는 집권 여당의 약속 이행을 기다리겠다"라고 덧붙였다.송 원내대표는 전날 회담에서 장동혁 당 대표가 내란특별재판부 설치·3대 특검 연장 반대, 노란봉투법 등 보완 입법, 최교진 교육부 장관 후보자 지명 철회 등을 요구한 것과 관련 "최소한 이 세 가지는 반드시 수용되어야 한다"라며 "정부·여당이 제 1야당 대표의 요구에 대해 진정성 있는 답변을 내놓지 못한다면 이재명 대통령이 말하는 대화와 협치는 허울 좋은 말잔치로 전락하게 될 것"이라고 주장했다.다만 송 원내대표는 전날 회담에서 합의한 여야 민생경제협의체에 대해 "원만하게 구성되고 운영될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 약속했다.