'국민' 80여회 언급한 정청래 "국힘, 언제까지 내란당 오명 안고 살건가"

정청래 더불어민주당 대표가 가장 자주 언급한 단어는 '국민'이었다. 그러면서도 "내란 청산은 오늘을 살아가는 우리의 시대정신"이라며 야당에 경고했다.
정 대표는 9일 오전 국회 본회의에서 헌법과 근현대사에 대한 이야기로 교섭단체 대표 연설을 시작했다. 동학농민운동, 3·1운동, 광주민주항쟁 등을 언급하며 "이재명 정부 첫 정기국회를 맞아 국가를 지키고, 민주주의를 살려내고, 국회를 보호해주신 국민들에게 깊이 감사드린다"라고 말했다. 이날 연설에서 '국민'이란 단어는 약 80회 반복됐다.
"내란 청산은 시대정신"... 야당 향한 날 선 메시지
이어 언급된 단어는 '내란'이었다. 정 대표는 연설에서 "내란 청산은 정치 보복도, 권력 다툼도 아니다"라며 "국민의 삶을 외면하던 부정부패를 청산하자는 것", "국민을 사지로 몰아넣은 헌법 파괴 세력을 청산하자는 것"이라며 내란 청산이 정당하다고 역설했다.
하루 전인 8일 여야정 대표 회동에서 이재명 대통령 주도로 여야 대표가 만나 처음 악수를 한 지 하루 만에, 다시금 날 선 메시지와 함께 '선명한 내란 청산'이 재차 강조된 셈이다(관련 기사: 정청래·장동혁 손 맞잡게 한 이 대통령 "모두의 대통령 되겠다" https://omn.kr/2f8l6
). 정 대표는 연설에서 "내란에 대한 철저한 진상 규명과 책임자 처벌이 그 시작"이라며 "3대 특검법 개정안을 신속히 처리하겠다"라고 덧붙였다.
정 대표는 아예 직접적으로 야당을 호명하며 '사과하라'고 요구하기도 했다.
그는 연설 초반 "대한민국은 미래로 가야 한다"라며 "국민의힘에 간곡히 제안한다. 내란과 절연하고 내란의 늪에서 빠져나오시라. 그리고 국민들에게 '우리가 잘못했다'고 진정어린 사과를 하시라"라고 말했다. 또 이렇게 덧붙였다.
"언제까지 내란당의 오명을 끌어안고 사시렵니까? 이번에 내란 세력과 단절하지 못하면 위헌 정당 해산 심판의 대상이 될지도 모릅니다. 명심하십시오. 극우적 시각의 낡은 과거의 틀을 깨고나와 민주주의와 손을 잡아주십시오. 국민의힘의 전향적인 태도 변화를 기대합니다."
12·3 비상계엄 선포에 대한 사과를 요구하며 언급했던 "악수도 사람하고 하는 것"이란 과거 발언에서는 다소 완화됐으나, 여전히 '위헌정당 해산'을 강조하며 야당의 진정성있는 사과를 요구한 셈이다.
정 대표는 내란 세력 청산의 중요성을 역설하는 한편, 검찰·사법·언론 개혁을 재차 언급했다. 그는 연설 후반에서 "다수의 의사 결정에서 벗어난 민주주의 사각지대가 있다. 바로 검찰, 사법, 언론", "견제 받지 않는 권력으로 무소불위의 권력을 누려온 곳"이라며 "3대 개혁은 비정상적인 것을 제자리로 돌려놓고, 시대에 맞게 고치자는 것"이라고 개혁의 정당성에 무게를 실었다.
그는 마지막으로, 국익 중심의 실용 외교를 통해 한반도 평화를 정착시키고 남북 경제 협력을 확대하겠다는 계획도 밝혔다.
정 대표는 "통일부가 2026년 남북협력기금으로 1조 25억 원을 편성했다. 이 예산에서 주목할 것은 경제협력사업 예산"이라며 "(남북 화해를 위한) 이재명 정부의 의지를 확인할 수 있는 부분"이라고 강조했다.
그는 "남북이 힘을 합치면 당장 경제 규모도 커지고 일자리도 늘어난다. 동북아시아까지 협력의 영역을 넓히면 새로운 경제공동체가 생겨날 것"이라면서도 "남북 화해 노력은 국민 개개인 삶에 도움 되는 방향이어야 한다. 국민들의 남북화해 의지, 평화에 대한 관심이 커져야만 한반도 비핵화와 항구적 평화가 가능해질 것"이라며 국민의 관심을 촉구했다.