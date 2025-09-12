고2 딸이랑 역주행 노래 부르다 망신살 뻗쳤습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"요즘 엄마가 좋아하는 노래야. 너도 한번 들어볼래? "

"오~ 엄마가 이 노래를 어떻게 알아?"

"그냥, 우연히 들었는데 너무 좋더라. 유명한 노래니?"

"오 마이 달링~ 오 마이 달링~"

"엄마, 달링이 뭐야. 드라우닝이잖아. 안 들려?"

"뭐? 드라우닝?"

"'오 아임 드라우닝(Oh I'm drowning)'. 드라우닝이 가라앉는다는 뜻이잖아."

"엄마도 아빠처럼 영어 공부 좀 하라니까."

큰사진보기 ▲'드라우닝' 노래 가사 받아쓰기 중40년 만에 추억에 잠겨 '드라우닝' 노래 가사를 받아적는 중 ⓒ 이인자 관련사진보기

'그래, 결심했어. 어디 한번 다시 해보는 거야.'

'서운해하고 있구나, 위로가 필요한 순간이구나.'

'오 마이 달링, 오 마이 달링~'

드디어 나에게도 좋아하는 '요즘 노래'가 생겼다. 가수 우즈(WOODZ)의 '드라우닝(Drowning)'. 타이거 우즈는 알아도, 가수 우즈는 생소했지만 이상하게도 이 노래만 들으면 이유 없이 슬프고, 또 이유 없이 달콤했다. 강렬한 비트와 쓸쓸하면서도 애틋한 가사가 쉰둘의 잔잔한 일상을 흔들어 놓았다.지난 금요일 저녁, 고2 딸을 영어 학원에서 데려오던 날이었다. 마침 차 안에 '드라우닝'이 흘러나왔다. "미치도록 사랑했던~ 지겹도록 다투었던~" 불타오르는 청춘의 가사가 내 심장을 뛰게 했다.딸은 말했다. 처음 나올 때는 주목 받지 못했지만, 최근 차트 역주행을 하고 있는 노래라고. 그러고는 살짝 볼륨을 높이는 걸 보니 딸도 이 노래를 좋아하는 모양이다. 쉰둘 엄마가 열여덟 딸의 감성을 공유한다는 사실이 기뻤다.고개는 까딱까딱, 손끝은 리듬을 타고, 핸들을 두드렸다. 차가 아니라 내가 달리는 듯한 기분이었다. 마침내 내가 가장 자신 있게 부를 수 있는 클라이맥스. 간절하고도 달콤한 후렴구가 터져 나왔다.그 순간, "깔깔깔" 딸이 자지러질 듯 웃어댔다. 뭔가 잘못되었음을 직감했다.얼굴이 화끈거렸다. 이별의 애절한 아픔을 담은 노래라는 건 알았지만, 중간중간 가사가 뭉개져 제대로 들리지 않았다. 그래도 '오 마이 달링' 만큼은 확실하다 믿었는데, 딸 앞에서 이게 웬 망신인가.딸의 마지막 한 마디에 자존심은 바닥까지 무너졌다. 나 보고 영어 공부하라니, '너한테 쓴 영어 학원비만 나한테 썼어도, 지금 쯤 미국 사람 다 됐겠다'라는 속마음이 치밀었지만, 꿀꺽 삼켰다. 귀도 먹고 영어도 못 하는 서러운 쉰둘 중년은 결국 운전대만 꽉 잡았다.한때 나도 맑은 귀의 소유자였다. 열두 살 무렵, 나의 할머니는 좋아하는 민요 가사를 적어 달라고 부탁하셨다. 나에게는 잘 들리는 노래 가사가 할머니에게는 잘 안 들리는 것이 안타까웠다. 나는 카세트 플레이어를 문갑 위에 올려놓고, 가사가 들릴 때까지 재생과 정지를 반복했다.테이프가 늘어질 때까지 들었다. 자진모리, 휘모리 같은 빠른 국악 장단 노래도 다 받아 적었다. 철 지난 달력 뒷장에 적어드린 민요 가사를 보며 할머니는 신나게 노래를 부르셨다. 그랬던 내가 가사가 안 들려서, 노래 하나 제대로 못 부르는 신세가 된 것이다.문득 궁금했다. 내가 다시 작정하고 노래를 듣는다면 제대로 된 가사를 들을 수 있을까?나는 마치 대입 N수생의 비장한 결심처럼 새로운 시험에 도전했다. 40년 만에 노래 받아쓰기를 한 것이다. 볼펜을 들고 우즈의 '드라우닝'을 받아 적기 시작했다. 규칙은 스스로 만들었다. 안 들리면 세 번까지 반복, 그래도 모르겠으면 패스하기로 했다.재생과 정지를 반복하며 1절을 적는 데만 5분이 걸렸다. 그러나 결과는 참담했다. '미치도록 사랑했던' '지겹도록 다투었던' '여긴 온종일 비가 왔어' 단 세 줄만 정확히 들렸기 때문이다. 영어 가사는 아예 손도 못 댔다.언제부터 나의 귀는 이렇게 기능이 떨어졌을까? 시력은 이미 마흔다섯에 무너져 돋보기를 쓰게 됐다. 청력도 예전 같지 않았다. 남편이 전화를 걸어 "지금 눈이 온다"라고 했을 때, 나는 "지금 누나가 온다"라고 알아듣고 연락도 없이 시누이가 온다며 화를 낸 적도 있었다. 발음이 비슷하면 대충 뭉개 듣고, 엉뚱한 해석을 한 일이 한두 번이 아니다.혹시 질병인가 싶어 찾아보니, 쉰둘에 청력이 떨어지는 건 자연스러운 노화 과정이라고 한다. 특히 고주파음('ㅅ', 'ㅈ', 'ㅊ')부터 잘 안 들린다고 한다. 단순히 귀만의 문제가 아니라, 뇌가 소리를 해석하는 능력 자체도 나이 들며 함께 떨어진다고 했다. 일단 질병이 아니고 노화라고 하니 안심은 되었다.언젠가 함께 일하는 동료가 쓸데없는 얘기도 진지하게 들어줘서 고맙다고 말한 적이 있다. 내가 들을 때 진지해지는 건 대충 들으면 잘 안 들려서다. 그러고 보니, 청력 저하가 꼭 나쁜 것만은 아니다. 오히려 좋은 변화도 있었다. 집중해야 잘 들리니, 상대의 말을 더 경청하게 되었다.두 눈과 두 귀가 자연스레 상대방의 입으로 향했다. 또 잡다한 생활 소음에도 덜 예민해졌다. 꼭 들을 필요 없는 소음은 스스로 걸러냈다. 바깥의 잡음에는 덜 예민해지고, 마음의 소리에 귀를 기울이게 되었다. 미세한 얼굴 표정과 손짓 하나에도 의미를 부여한다.감정을 읽고 감정에 반응하는 좋은 습관이 생겼다. 청력저하 이후 재미난 해프닝도 많이 생겼다. 잘못 듣고 엉뚱하게 말하는 순간들이 일상을 즐겁게 하기도 한다. 생각해 보니, '오 아임 드라우닝'을 '오 마이 달링'으로 부른 건 청력 저하가 빚어낸 참극이 아니라, 유쾌한 희극이었다.중년에게 청춘의 이별은 더 이상 가라앉는 고통이 아니라, 달콤하게 떠오르는 그리움이다. 그런 이별도 아무나 하는 게 아니었다. 젊으니깐 하는 거였다. 그런 아픔조차 부러울 나이, 쉰둘. 그래서 '드라우닝'이 이별의 노래라도 내 귀에는 끝내 '달링'으로 들린 건 아니었을까?오늘도 출근길 플레이리스트에는 '드라우닝'이 흐른다. 노화된 중년의 귀는 오역마저 달콤하게 바꾼다. 애절하고, 간곡하게, 그리고 달달하게.내 귀에는, 여전히 '드라우닝'이 아닌 '달링'이 흐른다.