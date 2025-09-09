제비와 사람의 공존을 위한 작은 행동, 배설물 받침대 1000개 배포

대전환경운동연합은 2025년에도 제비와 사람이 함께 살아갈 수 있는 길을 열어가기 위해 '제비 배설물 받침대' 1000개를 성황리에 배포했다. 이번 사업은 단순히 생활 불편을 해소하는 차원을 넘어, 제비라는 작은 생명과 공존하기 위한 소중한 실천이라는 점에서 더욱 뜻깊다.
예전부터 제비는 길조로 여겨지며 반가운 여름철 손님으로 환영받았다. 하지만 오늘날에는 둥지 아래 떨어지는 배설물 때문에 민원 대상이 되기도 한다. 둥지가 서식지에서 부정적인 영향을 주고, 결국 사람들이 둥지를 허무는 경우가 많아졌다. 예전만큼 보기 힘들어진 제비는 다른 지역에서는 별도의 모니터링 활동까지 진행될 만큼 보호의 필요성이 커졌다. 둥지 파괴가 늘어나면서, 제비의 자유로운 비행과 서식은 위협받고 있다.
제비는 결코 불편만을 주는 새가 아니다. 난대산림연구소의 연구에 따르면, 어미 제비 한 마리는 하루 평균 14시간 동안 약 350차례 먹이를 새끼에게 공급한다. 시간당 25회 꼴로 먹이를 물어다 주는 셈이다. 이를 5개월간 번식기 활동으로 환산하면, 제비 한 마리가 약 5만2500마리의 곤충을 포획한다. 특히 그중 해충의 비율이 약 15%에 달한다고 가정할 때, 제비 한 마리가 연간 7875마리의 해충을 제거하는 셈이다. 이는 농경지와 도심 생태계에서 제비가 자연 방제자로서 가지는 가치를 잘 보여준다. 제비는 우리에게 불편을 주기도 하지만, 동시에 인간에게 가장 이로운 새 중 하나인 것이다.
대전환경운동연합은 이러한 현실을 해결하기 위해 '제비 배설물 받침대'를 제작·보급해왔다. 둥지 아래 간편하게 설치할 수 있는 받침대는 제비의 둥지를 보호하면서도, 배설물이 사람들의 생활 공간을 더럽히지 않도록 도와주는 유용한 장치다.
2023년과 2024년에 걸쳐 약 2000개의 배설물 받침대가 배포되었으며, 시민들이 설치 후 보내온 사진과 사례는 큰 반향을 일으켰다. 2025년에는 다시 1000개를 제작해 모두 배포했으며, 이번에도 준비된 수량은 빠르게 소진되었다. 이 받침대는 제비와 사람이 공존할 수 있는 길을 열어 주었다는 점에서 매우 의미다 크다.
특히 올해 대전환경운동연합은 배설물 받침대를 설치한 시민들의 위치를 기반으로 제비 둥지 지도를 제작했다. 이는 단순히 민원 해결 차원을 넘어, 제비가 실제로 둥지를 짓는 공간을 확인할 수 있는 기초 자료다. 이러한 누적 자료는 향후 제비의 서식지 연구와 개체군 분포 연구에 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 대전환경운동연합은 앞으로 매년 이 지도를 갱신하고 확장해, 제비와 인간의 공존 사례를 체계적으로 기록해 나갈 예정이다(배설물 받침대 설치 지도
지난해에는 재고 소진으로 배포가 일시 중단되기도 했지만, 올해 다시 이어진 이 사업은 일회성이 아닌 매년 지속할 사업이라는 점에서 특별하다. 대전환경운동연합은 시민들의 참여와 관심이 쌓여야만 제비와의 공존이 가능하다며, 앞으로도 많은 제보와 협력을 요청하고 있다. 작은 배설물 받침대 하나가 제비의 자유로운 비행과 사람들의 공존을 잇는 밑바탕이 될 수 있기 때문이다.
대전환경운동연합은 이렇게 강조하며, 제비가 찾아오는 모든 가정마다 배설물 받침대가 설치되고, 사람과 제비가 함께 어우러지는 마을 풍경을 다시 만들어가길 희망한다. 이런 희망을 살리기 위해 제비배설물 받침대 제작을 위한 모금함도 개설했다. 사람과 자연이 함께하는 그날까지, 제비는 여전히 우리의 곁에서 생명을 노래하고 있다.