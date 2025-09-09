"추석 때 정치인한테 금품 받으면 최대 50배 과태료 부과"

큰사진보기 ▲경상남도선거관리위원회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"오는 추석 명절 때 정치인한테 금품 받으면 최대 50배 과태료 부과됩니다."2026년 6월 지방선거를 앞두고, 경상남도선거관리위원회는 오는 추석을 맞아 정치인 등이 명절인사를 명목으로 선거구민에게 금품을 제공하는 등 불법행위가 발생할 우려가 있다고 보고, 명절 전후 예방활동을 전개한다고 9일 밝혔다.선관위는 "지방선거 입후보예정자의 당내 경선 관련 당비대납, 택배 등을 이용한 금품제공 등 위법행위가 발생할 우려가 있다"라고 했다. 이에 정당, 국회의원, 지방의원, 지방자치단체장, 입후보예정자 등을 대상으로 예방에 초점을 맞춰 '할 수 있는 사례' 중심으로 안내할 방침이라는 것이다.추석에 '할 수 있는 행위'로는 ▲선거구내 군부대를 방문하여 위문금품을 제공하는 행위 ▲자선사업을 주관·시행하는 단체에 후원금품을 기부하는 행위(개별 물품 또는 그 포장지에 직·성명 또는 그 소속 정당의 명칭을 표시하여 제공하는 행위는 위반) ▲의례적인 추석 인사 현수막을 거리에 게시하는 행위 ▲의례적인 추석 인사말을 자동동보통신 방법의 문자메시지로 전송하는 행위 등이 있다.'할 수 없는 행위'로는 ▲관내 경로당과 노인정 등에 추석 인사 명목으로 과일·선물 등을 제공하는 행위 ▲법령에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위라도 자신을 지지·호소하는 등 선거운동 관련 발언을 하면서 금품을 제공하는 행위 등이다.선관위는 "선거법·위탁선거법을 위반하여 명절 선물을 수수하거나 식사를 제공 받는 경우 최고 3000만원의 범위에서 제공 받은 금액의 10배 이상 50배 이하에 상당하는 과태료가 부과되므로 유권자의 주의가 필요하다"라고 설명했다.