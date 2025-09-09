"산청군 간부, 갑질 사건 철저히 재조사하라" 1인시위

큰사진보기 ▲이규필 전국공무원노동조합 경남본부 산청군지부장, 9일 아침 경남도청 중앙현관 앞 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

이규필 전국공무원노동조합 경남본부 산청군지부장이 9일 아침 경남도청 중앙현관 앞에서 "산청군 간부 공무원의 갑질 사건 철저히 재조사하라"라며 1인시위를 벌였다.이 지부장은 "경남도지사는 산청군 간부 공무원의 갑질 사건 철저히 재조사하라. 솜방망이 처벌로 공직사회 무너진다. 엄중히 심판하라", "갑질은 산재다. 하위직 공무원 인격살인하는 갑질 가해자 중징계로 처벌하라"라고 쓴 손팻말을 들고 서 있었다.공무원노조 경남본부는 앞서 8월 27일 경남도청에서 기자회견을 열어, 지난 7~8월 산청군 한 간부 공무원이 하위직 공무원을 상대로 갑질·막말을 했다며 제대로 조사하라고 촉구했다.공무원노조는 "직‧간접 피해자는 공무원 수 명이다", "간부는 피해자한테 전 직원 앞에서 '일을 참 못한다'고 막말하는 것부터 전체 여직원더러 탕비실 가서 접대하게 했다", "피해자는 정신과 진료를 받고 신경성 위염약을 복용하는 상태인 데다 '사직하고 싶다'고 말하고 있다"라고 주장했다.산청군은 해당 간부 공무원에 대해 경징계를 요청했다고 공무원노조가 밝혔다.이승화 산청군수는 당시 직원들한테 휴대전화 문자메시지를 보내 "상급자의 부당한 처사와 말로 상처를 입게 된 일은 결코 있어서는 안 된다", "군수로서 미처 지켜내지 못한 잘못을 깊이 사죄한다"라고 밝히기도 했다.