계엄 문건 본 적 없다더니... "윤석열 집무실 나갈 때 문건 주머니에 넣어"

큰사진보기 ▲조태용 전 국정원장이 8월 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲비상계엄 관련 조태용 전 국정원장의 진술과 발언들 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

12.3 내란 사태와 관련해 조태용 전 국가정보원장은 '비상계엄 문건을 받은 적이 없다'고 주장해 왔습니다. 그러나 그의 주장을 뒤엎는 증거를 특검이 확보했다는 언론 보도가 나왔습니다.8일 <동아일보>는 "특검(특별검사 조은석)은 조태용 전 국정원장이 비상계엄 선포 당일인 지난해 12월 3일 대통령 집무실에서 나가면서 손에 든 문건을 세로로 두 번 접어 양복 주머니에 넣는 모습이 담긴 폐쇄회로 TV 장면을 확보해 수사 중인 것으로 알려졌다"고 밝혔습니다.이어 "내란 특검은 계엄 당일 국무회의 직전 조 전 원장이 대통령실 대접견실 안에서 계엄 관련 내용이 적힌 것으로 추정되는 문건을 읽어보는 장면도 확보했다"고 전했습니다. 아울러 "조 전 원장이 오후 10시 전후 대접견실 안에서 최상목 전 경제부총리 옆에 놓인 문건을 가져가 읽어본 뒤 조규홍 전 보건복지부 장관에게 건네는 모습도 확인했다"고 보도했습니다.<동아일보>는 "특검이 조 전 원장이 계엄 문건으로 추정되는 문건을 읽거나 보관한 CCTV 영상을 확보함에 따라 그동안 조 전 원장이 의도적으로 거짓 진술을 한 것으로 보고 있다"고 전했습니다.홍장원 전 국정원 1차장은 비상계엄이 선포되기 몇 시간 전 당시 윤석열 대통령으로부터 정치인들을 '다 잡아 들여라. 이번에 싹 정리하라'는 지시를 받았다고 진술했습니다. 홍 전 차장이 윤 전 대통령에게 받은 지시가 사실이라면 국정원이 내란에 깊숙이 관여한 것으로 볼 수 있습니다.이에 대해 조태용 전 국정원장은 "12월 3일 사흘 후에 언론 보도를 보고 처음 얘기를 들었다"며 부인한 바 있습니다. 아울러 "자신의 명예를 건다"면서 그동안 정치인 체포 지시를 받은 적이 없다고 주장했습니다.그러나 12.3 내란 사태를 수사 중인 경찰청 국가수사본부 비상계엄 특별수사단이 작성한 수사보고서에 따르면 "조 전 원장은 홍장원 전 국정원 차장으로부터 '윤 전 대통령이 국군방첩사령부와 협조해 정치인을 체포하라고 지시했다'라는 보고를 받았지만, 아무런 조처를 하지 않아 내란이 성공할 수 있도록 동조했다"고 적혀있습니다.조 전 원장은 국정원이 내란에 관여하지 않았다고 주장하고 있지만, 이와 반대되는 정황도 드러났습니다.9일 MBC 보도에 따르면 12월 3일 비상계엄 당일, 국정원 직원 130명 이상이 퇴근했다가 다시 출근했습니다. 국정원 직원 중 80여 명은 7개 조로 나뉘어 계엄사와 합동수사본부 등에 파견하는 계획까지 세운 것으로 확인됐습니다.관련 문건을 작성한 곳은 과거 대공수사를 맡았던 안보 담당 부서입니다. 윤건영 더불어민주당 의원은 "임시특례법을 대통령령으로 제정해 이를(대공수사를) 가능하게 하는 방법이 있다는 내용까지 담겨 있었다"고 전했습니다.조 전 원장은 문건을 작성하고 30여 분 뒤 국정원 1·2·3 차장 등 간부들과 회의를 열고 계엄군 지원 논의를 한 것으로 확인됐습니다.그동안 조 전 원장은 내란과 무관하다는 입장이었습니다. 그러나 그의 말과 다른 증거와 정황 등이 나오는 상황입니다. 일각에선 대한민국 최고 정보기관이 비상계엄을 몰랐다는 자체가 더 이상하다는 의견도 있습니다.조태용 전 국정원장은 홍장원 전 차장이 대통령의 지시(정치인 체포 등)를 따르지 않자, 윤 전 대통령의 지시를 받고 홍 전 차장을 경질했다는 의혹도 받고 있습니다. 특검은 조 전 원장을 피의자 신분으로 불러 조사할 계획입니다.