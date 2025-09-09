[사진] 여전한 현실, 수리조선소의 두 풍경

큰사진보기 ▲선박 아래 노동자와 양복차림의 선상 사용자, 이 대비는 단순한 장면의 차이가 아니다. 한국 산업현장의 오랜 그림자, ‘누가 일하고 누가 이익을 가져가는가’라는 질문을 선명히 드러낸다. 땀으로 젖은 노동과 우산 아래의 권력은 같은 수리 선박을 두고도 서로 다른 바다를 항해한다. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 영도구 대평동의 한 수리조선소. 거대한 선박이 육지 위에 눕혀져 있고, 그 선체의 낡고 부식된 철판 앞에서 노동자들이 고압분사기를 들고 작업에 몰두한다. 벗겨지는 도색 조각, 쏟아져 내리는 녹물, 기계의 굉음이 어깨를 짓누른다. 그들의 손끝과 몸은 선박의 흉터를 고쳐내고 있지만, 정작 노동자의 삶은 여전히 흠집투성이로 남아 있다.그 위, 선상 난간에는 한 사람이 우산을 들고 서 있다. 양복 차림의 그는 빗방울조차 피하고 있었지만, 아래에서는 노동자들이 빗물과 녹물, 땀을 함께 뒤집어쓰며 몸으로 일하고 있었다. 같은 배 위에서 서로 다른 풍경은 이 사회의 불평등한 구조를 고스란히 드러낸다.조선소는 한국 산업화의 상징과도 같다. 바다를 향해 다시 나아가는 수많은 배들이 여기서 '수리'라는 과정을 거친다. 그러나 정작 노동자들의 현실은 언제나 수리되지 못한 채 방치되어 있다. 조선업의 위기와 불황은 늘 '구조조정'이라는 이름으로 노동자에게 전가되고, 안전보다 효율이 앞서는 현장은 여전히 변화하지 않았다.사진 속 장면은 단순한 우연의 대비가 아니다. 우산을 든 자본과, 맨몸으로 선박을 마주한 노동자가 보여주는 거리는 곧 오늘의 사회적 간극이다. 선박은 다시 항해할 수 있을지 모르지만, 노동자의 삶은 여전히 제자리를 맴돈다.이 장면은 묻는다. 누가 바다를 위해 몸을 던지고, 누가 우산 아래에서 그 항해를 지켜보는가. 그리고 그 간극을 메우는 날은 언제 올 것인가.