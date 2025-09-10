강릉시 "도암댐 비상 방류수 한시 수용"... 여전히 남은 우려

▲도암댐 수면이 녹조로 뒤덮여 있다. 24년간 방치되면서 수질이 장기간 정체돼 발생한 현상으로, 수질 오염에 대한 우려가 남아 있다. 그럼에도 강릉의 극심한 가뭄으로 인해 도암댐 활용 논의가 다시 부상하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기