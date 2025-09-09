미 안보장관 "한국인들 출국명령 무시해 구금... 소수는 범죄 연루"

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. ⓒ 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 갈무리 관련사진보기

미국 이민 당국의 한국인 근로자 구금과 관련해 크리스티 놈 미국 국토안보장관이 대부분 출국 명령을 무시한 혐의로 구금됐으며, 일부는 범죄 활동에 연루됐다고 주장했다.놈 장관은 8일(현지시각) 영국 런던에서 열린 '파이브 아이즈'(미국·영국·호주·뉴질랜드·캐나다 정보 동맹) 국토 안보 담당 장관 회의에 참석차 기자들과 만나 조지아주 한국인 구금 사태를 언급했다.그는 "구금된 한국인 대부분이 '출국 명령(removal order)'을 무시한 혐의로 구금된 이후 추방될 예정"이라면서 "소수"는 다른 범죄 활동에 연루돼 있어(a few had engaged in other criminal activity) "그에 따른 결과에 직면할 것"이라고 말했다.앞서 우리 외교 당국은 한국인 근로자들이 추방이 아닌 자진출국 형식으로 귀국을 추진하고 있다고 전한 바 있다.놈 장관은 이번 사태에 대해 "모든 기업이 미국에 올 때 게임의 규칙이 무엇인지 확실히 알 수 있도록 하는 좋은 기회"라면서 "미국에 대한 투자를 억제시키지 않을 것"이라고 주장했다.그러면서 "우리는 미국에 와서 우리 경제에 기여하고 사람들을 고용하고자 하는 모든 기업에 미국 시민을 고용하고, 미국 법을 따르며 올바른 방식으로 일하려 하는 사람들을 데려오도록 독려하고 있다"라고 밝혔다.지난 4일 미국 이민 당국은 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 대대적인 단속 작전을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포 및 구금했다.AP통신은 "놈 장관은 이번 단속이 외국인 투자자를 좌절시키기보다는 오히려 안심시키기 위한 것이고 주장했다"라고 전했다.하지만 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민 정책에 따라 이뤄진 단속이 미국 경제에 역풍을 불러오고 있다는 비판도 나온다.<뉴욕타임스>는 "두 한국 기업의 배터리 공장에 대한 이민 단속은 트럼프 행정부의 관세와 전치가 세액 공제 종료 등으로 흔들리고 있던 미국 배터리 업계에 또 다른 좌절을 안겼다"라고 평가했다.이어 "조지아주의 일부 미국 근로자들은 공정한 취업 기회를 얻지 못했다고 불평하지만, 배터리 제조는 미국에서 신생 분야"라며 "아시아의 주요 배터리 업체들은 본국에서 기술자를 데려와 새로운 공장을 만드는 것이 일반적(typically)"이라고 설명했다.또한 대만 반도체 제조 회사 TSMC도 미국 공장에서 대만 인력에 크게 의존하고 있다면서 다른 주요 산업들도 미국에서 생산을 진행하며 본국 인력을 활용한다고 전했다.조 바이든 행정부 시절 에너지부 일자리 담당 사무소장을 지낸 베토니 존스는 "배터리 회사들의 지적재산권은 매우 비밀스러워서 기계 설치 및 유지 보수 작업에 자사 인력을 투입한다"라며 "그러나 미국 노조는 이런 관행을 잘 받아들이려고 하지 않는다"라고 말했다.<뉴욕타임스>는 "숙련된 해외 기술자들이 단기적 목적이라 해도 미국에 오는 것을 꺼리게 만들 것"이라며 "이는 미국 내 신규 공장 설립 비용을 늘리고 건설 속도를 늦출 것"이라고 지적했다.또한 "한국 주요 언론은 한국인 근로자들의 열악한 구금 시설을 강조하는 보도에 나섰고, 한국 기업들이 미국 공장 건설에 필요한 기술자들의 취업 비자를 확보하는 데 어려움을 겪고 있다는 점을 강조하는 등 이번 단속은 한국에서 큰 공분을 사고 있다(caused outrage)"라고 전했다.