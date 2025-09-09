정치인의 과학기술혁신(STI) 소양, 선택 아닌 필수

AD

"어리석은 사람은 항상 똑같은 일을 반복하면서 다른 결과가 나오기를 기대한다"는 말이 있다. 이 말은 지금 우리가 직면한 21세기에 더 큰 의미로 다가온다. 더 이상 과거의 방식만으로는 다가오는 사회 문제를 해결할 수 없는 시대이기 때문이다.우리는 지금 급변하는 기술의 파고(波高) 위를 항해하는 시대에 살고 있다. 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, 등 과학기술의 눈부신 발전은 우리 삶의 방식을 뿌리부터 흔들고 있으며, 산업 구조의 변화를 넘어 사회 전반의 질서와 가치관까지 재편하고 있다. 이 거대한 물결 속에서, 우리 사회의 방향타를 쥔 정치인에게 '과학기술혁신 소양'은 시대를 읽고 미래를 열기 위한 필수 역량이다.우리는 이제 내비게이션 없이 낯선 길을 찾기 어렵고, 금융을 비롯한 스마트폰 앱 서비스 없는 하루는 상상조차 하기 힘들다. 기술은 생활을 넘어, 우리의 일상과 사회를 움직이는 보이지 않는 혈관이 되었다. 그러나 시민의 삶과 미래를 책임져야 할 정치인들, 그들은 이 거대한 변화의 흐름에 얼마나 준비되어 있는가?인공지능이 일자리에 어떤 변화를 가져올지, 개인의 의료와 금융정보가 통신사 속 개인정보가 안전하게 지켜질 수 있는지, 미세먼지와 폭염 같은 기후위기에 대응하기 위해 탄소를 줄이고 저장하는 기술이 실제로 작동할 수 있는지… 이런 문제들은 단순한 구호나 막연한 개념으로는 결코 해결할 수 없다.불과 몇 년 전, 전 세계를 뒤흔든 코로나 팬데믹에서 우리는 단기간에 백신을 개발하고, 진단 키트를 보급하며 위기를 극복했다. 과학기술과 혁신이 없었다면 불가능했을 일이다. 하지만 그 과정에서 중요한 것은 단순한 과학적 성과가 아니었다. 백신 확보 전략, 방역 지침 마련, 사회적 신뢰 확보와 같이 정치의 역할이었다. 과학적 판단을 이해하고 이를 정책으로 전환하는 정치적 리더십이 없었다면, 혼란은 더 커졌을 것이다. 결국 과학기술 없는 정치란 나침반 없는 항해와 다르지 않다.기술의 발전 속도에 뒤처지는 낡은 법과 제도는 혁신을 가로막고, 때로는 예기치 못한 부작용을 낳기도 한다. 고령화로 인한 건강과 돌봄 문제, 복잡한 도시의 교통난, 반복되는 재난 안전 문제, 우리는 어디에서 해법을 찾을 수 있을까?AI 기반의 노인 맞춤형 돌봄 시스템은 어르신들의 삶의 질을 높이고, 데이터 기반의 스마트 교통 관제 시스템은 도시의 숨통을 트이게 한다. IoT 센서와 드론을 활용한 재난 예측 및 대응 시스템은 시민의 안전을 선제적으로 지켜내며, 디지털 트윈을 통한 도시재생 시뮬레이션은 재개발 전후의 효과를 예측하고 최적화해 도시에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다.이처럼 과학기술과 혁신 사례들이 우리 사회 문제에 대한 실질적인 해결책이 될 수 있었다. 그러나, 정치인이 과학기술의 중요성과 잠재력을 제대로 이해하지 못한다면, 그 도시와 시민은 변화의 혜택에서 영원히 소외될 수밖에 없다.과학기술혁신 소양을 갖춘다는 것은 연구자나 과학자가 되라는 의미가 아니다. 중요한 것은 '과학기술의 언어를 이해하고, 사회적 맥락 속에서 활용할 수 있는 능력'이 아닐까? 정치인의 과학기술혁신 소양은 변화를 읽어내는 통찰력, 미래를 그려나가는 상상력, 그리고 과학적 사실에 기반하여 합리적인 결정을 내리는 판단력이다.이는 고기를 잡는 방법을 가르치는 것이 아니라, 바다의 조류 변화를 예측하고 새로운 어장을 개척하는 능력에 가깝다. 정치인이 사회의 복잡한 퍼즐을 풀기 위해서는 법령과 정책, 그리고 과학기술이 어떻게 조화되어야 하는지 생각해봐야 한다.우리 사회가 요구하는 지도자의 모습은 그럴듯한 말만 늘어놓는 정치인이 아니다. 과학기술을 이해하고 혁신을 통해 국민의 삶을 지켜낼 수 있는 지혜로운 항해사가 이 시대의 리더가 아닐까? 국회와 지방 의회에 첨단 과학기술과 혁신에 대한 관심과 이해를 갖춘 정치인이 많아질수록, 대한민국의 미래는 더욱 밝아질 것이다.더 이상 과학기술을 어렵고 난해한 '전문가들만의 영역'으로 치부하지 않고, 시민의 삶을 질을 개선하고 국가과 도시의 경쟁력을 높이는 핵심 동력으로 바라보는 정치 리더십이 절실하다. 정치인의 과학기술혁신 소양, 이제는 선택이 아니라 필수적인 시대가 도래했다.