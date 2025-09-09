부산 세계로교회 손현보 목사 결국 구속... "도주 우려"

큰사진보기 ▲지난 3월 부산시교육감 재선거에서 보수 성향의 정승윤 후보 지원 유세를 펼친 손현보 부산 세계로교회 목사. ⓒ 김보성 관련사진보기

'윤석열 탄핵반대'를 외친 세이브코리아 집회를 주도했던 손현보 부산 세계로교회 목사가 공직선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다. 혐의를 전면 부인한 손 목사는 "대한민국이 나치 국가가 됐다는 걸 전 세계에 증명하는 길이 될 것"이라고 주장했지만, 끝내 영장 발부를 피하지 못했다.부산지법은 선거법 위반 혐의 등으로 검찰이 손 목사에 대해 청구한 구속영장을 발부했다고 9일 밝혔다. 사유로는 '도망의 염려(도주 우려)'가 있다는 점을 들었다. 엄성환 영장전담 부장판사는 하루 전인 8일 낮 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행해 8시간 만에 이러한 결정을 내렸다.앞서 손 목사는 4.2 부산시교육감 재선거와 6.3 대선에서 특정 후보 지지 활동으로 논란의 중심에 섰다. 교육감 선거 시기엔 교회에서 보수 성향의 한 교육감 후보와의 대담 영향을 유튜브 채널 등에 올린 혐의를, 대선 때는 예배 등에서 당시 김문수 국민의힘 후보 지지나 이재명 더불어민주당 후보 낙선 유도 발언을 한 혐의를 받아왔다.선거관리위원회의 고발 이후 수사를 개시한 경찰은 압수수색을 거쳐 지난달 28일 검찰에 영장을 신청했다. 사건이 가볍지 않고, 재범 위험성이 크다고 봤기 때문이다. 그러나 선거법 위반 혐의를 아예 인정하지 않는 손 목사는 이른바 교회 탄압으로 맞대응했다.지난 3일 검찰이 영장 청구 절차를 밟자 그는 다음날 바로 공개 영상까지 올려 "새벽에 목사 집과 교회를 압수수색하고 핸드폰까지 빼앗은 건 일제·군부 시대에도 없었다"라며 "법원이나 경찰·검찰이 다 한통속이 돼 시민을 압박하고 체포하려 한다"라고 발끈했다.이날 법원에 들어서기 전에도 보수 개신교 단체들이 연 규탄 집회 연단에 올라 "히틀러 나치와 다를 바 없다" "자유 대한민국을 지켜내야 한다"라는 강변을 이어갔다. 손 목사는 "이재명이 죽어야 대한민국이 산다"는 말을 반복한 뒤 이번 영장 발부가 이 나라의 현실을 알리는 과정이 될 것이라고 주장했다.기각을 바라며 손 목사를 기다린 세계로교회는 영장 발부 사실이 알려지자 당혹스러운 표정이다. 자정 사이 법원 앞에서 유튜브 라이브로 짧은 입장을 발표한 교회 인사들은 "현재 사역하고 있는 담임목사님을 구속한다는 건 명백한 종교의 자유, 신앙의 자유, 종교 탄압을 하는 것"이라고 반발했다.