메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
부산 세계로교회 손현보 목사 결국 구속... "도주 우려"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.09.09 06:06최종 업데이트 25.09.09 06:06

부산 세계로교회 손현보 목사 결국 구속... "도주 우려"

부산지법, 공직선거법 위반 등 혐의로 영장 발부...부산시교육감 재선거·대선에서 특정 후보 지지 활동

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
지난 3월 부산시교육감 재선거에서 보수 성향의 정승윤 후보 지원 유세를 펼친 손현보 부산 세계로교회 목사.
지난 3월 부산시교육감 재선거에서 보수 성향의 정승윤 후보 지원 유세를 펼친 손현보 부산 세계로교회 목사. ⓒ 김보성

'윤석열 탄핵반대'를 외친 세이브코리아 집회를 주도했던 손현보 부산 세계로교회 목사가 공직선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다. 혐의를 전면 부인한 손 목사는 "대한민국이 나치 국가가 됐다는 걸 전 세계에 증명하는 길이 될 것"이라고 주장했지만, 끝내 영장 발부를 피하지 못했다.

부산지법은 선거법 위반 혐의 등으로 검찰이 손 목사에 대해 청구한 구속영장을 발부했다고 9일 밝혔다. 사유로는 '도망의 염려(도주 우려)'가 있다는 점을 들었다. 엄성환 영장전담 부장판사는 하루 전인 8일 낮 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행해 8시간 만에 이러한 결정을 내렸다.

앞서 손 목사는 4.2 부산시교육감 재선거와 6.3 대선에서 특정 후보 지지 활동으로 논란의 중심에 섰다. 교육감 선거 시기엔 교회에서 보수 성향의 한 교육감 후보와의 대담 영향을 유튜브 채널 등에 올린 혐의를, 대선 때는 예배 등에서 당시 김문수 국민의힘 후보 지지나 이재명 더불어민주당 후보 낙선 유도 발언을 한 혐의를 받아왔다.

AD
선거관리위원회의 고발 이후 수사를 개시한 경찰은 압수수색을 거쳐 지난달 28일 검찰에 영장을 신청했다. 사건이 가볍지 않고, 재범 위험성이 크다고 봤기 때문이다. 그러나 선거법 위반 혐의를 아예 인정하지 않는 손 목사는 이른바 교회 탄압으로 맞대응했다.

지난 3일 검찰이 영장 청구 절차를 밟자 그는 다음날 바로 공개 영상까지 올려 "새벽에 목사 집과 교회를 압수수색하고 핸드폰까지 빼앗은 건 일제·군부 시대에도 없었다"라며 "법원이나 경찰·검찰이 다 한통속이 돼 시민을 압박하고 체포하려 한다"라고 발끈했다.

이날 법원에 들어서기 전에도 보수 개신교 단체들이 연 규탄 집회 연단에 올라 "히틀러 나치와 다를 바 없다" "자유 대한민국을 지켜내야 한다"라는 강변을 이어갔다. 손 목사는 "이재명이 죽어야 대한민국이 산다"는 말을 반복한 뒤 이번 영장 발부가 이 나라의 현실을 알리는 과정이 될 것이라고 주장했다.

기각을 바라며 손 목사를 기다린 세계로교회는 영장 발부 사실이 알려지자 당혹스러운 표정이다. 자정 사이 법원 앞에서 유튜브 라이브로 짧은 입장을 발표한 교회 인사들은 "현재 사역하고 있는 담임목사님을 구속한다는 건 명백한 종교의 자유, 신앙의 자유, 종교 탄압을 하는 것"이라고 반발했다.

#손현보#세계로교회#공직선거법#구속영장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김보성 (kimbsv1) 내방

오마이뉴스 김보성 기자입니다. kimbsv1@gmail.com/ kimbsv1@ohmynews.com 제보 환영합니다.

이 기자의 최신기사[오마이포토] "퐁피두 부산 분관 공유재산 심사 부결해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초