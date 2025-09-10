9월 9일 '귀의 날'에 들여다본 '코다'의 메시지

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 애플북스 관련사진보기

가끔 사람들이 나에게 엄마의 말을 이해하지 못했으니 통역을 해달라고 부탁한다. 그러면 엄마는 짜증을 낸다.



- (수어로) 내 딸에게 물어보지 마세요. 빵, 빵 달라고요. 어렵지 않잖아요.



나는 좀 난처하긴 하지만 엄마 말이 맞다. 사람들은 너무 멍청하다. 우리 부모님을 바라보는 시선들이 과장되어 있다.



사람들은 우리 부모님을 마치 바보 보듯 쳐다본다. 사람들은 부모가 농인이면 끔찍할 것이라 생각한다. 하지만 그렇지 않다. - <코다 다이어리> 중에서

"뭐요? 뭘 그렇게 보는 거예요? 우리 부모님은 농인이에요. 그게 어때서요? 방해돼요?"



정적이 흐른다. 지하철 안에 있는 사람들은 자기 발만 쳐다본다. 우리 부모님도 상황을 알아차리고 나에게 진정하라고 한다. 그리고 이야기한다.



- (수어로) 항상 그렇지 뭐. 상관없어.



나의 슬픔을 기억한다.



내가 느낀 분노를 기억한다.



내 안의 폭력성, 살기를 기억한다.



나는 엄마 아빠를 지키고 싶었다. - <코다 다이어리> 중에서

나는 평범한 부모님을 갖고 싶었다. 가끔 전생에 나쁜 짓을 많이 해서 이런 벌을 받았나 하는 생각이 들곤 했다. 부모님을 싫어하는 내 자신이 싫다. 부모님이 장애인이라고 불평하는 것도 싫다. 그들 잘못이 아닌데도 나는 그들을 원망했다. 부모님이 농인이 아니었다면 우리는 정치, 사회, 윤리, 쇼펜하우어 또는 니체, 톨스토이 또는 도스토옙스키, 모차르트 또는 바흐에 대해 이야기를 나눌 수 있었을 텐데... - <코다 다이어리> 중에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다는 말이 있다. 사람 속이란 깊기에 한 길이지만 열 길 물 속보다 그에 대해 알기 어렵다는 뜻이다. 이 속담을 반박할 생각은 없다. 그렇지만 사람의 속만이 깊은 것이 아니라 사람 하나하나의 세계가 깊고 넓고 복잡한 것이라, 겉과 속 모두 이해하기 어렵다는 말은 하고 싶다.대체로 편견은 그 이해할 수 없음(혹은 이해하지 않음)에서 시작한다. 공감하거나 이해하지 못해 내 마음대로 재단한 것의 결과물이 편견이다. 이해와 편견은 얽혀 있다. 이해할 수 없어 편견을 가지게 되는데, 편견을 가지게 되면 이해할 수 없게 된다. 색안경을 끼고 산 사람이 세상의 색을 그 색대로만 기억하게 되어 다른 사람의 말을 알아듣지 못하게 되듯이.편견의 객체는 대체로 약자다. 장애인을 보면서 '그런 몸으로 이걸 할 수 있다고?'라는 생각을 하고, 어린이를 보며 '어린애가 뭘 하겠다고'라는 생각을 하고, 이주노동자에 대해서는 가난한 나라 사람일 것이라는 생각을 하곤 한다. 편견의 주체가 항상 강자인 것은 아니지만, 객체가 약자일 때 편견은 더 폭력적으로 변하곤 한다.책 <코다 다이어리>(2023년 1월 출간)의 저자 베로니크 풀랭이 보기에 농인은 그저 '다르게 말하는' 사람일 뿐이지만, 그가 마주한 청인들의 편견은 깊고 시선은 냉혹하다.때때로 청인은 자신에게 말을 걸어오는 농인의 말을 알아들으려 하기도 전에 이해를 포기해 버린다. 이를테면 엄마와 빵을 사러 갔다가 겪은 일이 그렇다. 베로니크는 어릴 적 엄마와 빵을 사러 간 적이 있었다. 엄마는 판매원에게 바게트를 달라고 하지만, 발음이 어눌해 판매원은 그 말을 이해하지 못하고 당황했다. 베로니크는 자신이 엄마를 도울 순간이라고 생각하며 "바게트 주세요"라고 말한다. 엄마는 그때 딸을 보며 웃었지만 생각하는 것은 조금 다르다.지하철에서는 엄마와 아빠가 대화하는 모습을 사람들이 동물원 원숭이 보듯 바라보는 광경을 목격한다. 이번에는 베로니크가 분노하고, 엄마와 아빠가 말린다.<코다 다이어리>는 코다(청각장애를 가진 농인 부모에게서 태어난 자녀. 'Child of Deaf Adult'의 앞 글자를 딴 말)인 그가 어린 시절부터 겪고 생각한 것을 담은 작품이다. 부모님부터 외삼촌까지 농인인 가족을 두고 있는 작가가 겪은 어려움과 코다에 대한 편견, (작가의 말을 빌려) 특혜 등을 진솔하게 그렸다.동시에 부모님을 통해 경험한 농인의 세계를 병치하고 있다. 그들의 말이 얼마나 직관적인지, 농인을 대하는 사람들의 태도가 어떠한지, 농인이 수어를 하거나 소리를 내면 다른 사람이 그를 어떻게 보는지 등이 그만의 문체로 표현되어 있다. 베로니크는 자신이 느낀 외로움과 반성, 즐거움, 걱정 등의 경험과 감정을 담아냈다.<코다 다이어리>가 타인으로부터 경험한 편견만을 기록해 놓은 것은 아니다. 부모님을 향했던 원망과 미안함, 그들이 듣지 못한다는 것을 이용해 밤에 친구를 불러 놀곤 한 사촌의 일화, 부모님을 향해 가졌던 나쁜 생각까지 세밀하게 기록했다.어느 것 하나 빼놓지 않고 솔직하게 털어놓고 있다는 점에서 '다이어리'가 완성된다. 그의 솔직한 이야기는 독자를 코다의 세계로 끌어들이고 청인들이 가지는 편견을 함께 깨부순다. 독자는 작가의 입으로 전해지는 농인의 언어의 직관성을 이해하고, 코다가 느끼곤 하는 외로움에 동참하게 되고, 농인이 겪는 편견을 마주하며 자신을 돌아보게 된다.2022년 제94회 아카데미 작품상을 수상한 영화 <코다>의 원작인 이 작품은 사회가 발전하고 사람들이 변하고 있다 해도 여전히 농인들이 겪는 어려움과 청인들의 편견은 남아 있다는 것을 꼬집으면서도, 나날이 변화하는 세상에 기대를 갖고 있다.그 기대는 작품 후반부에 나타난다. 근황을 전하듯 최근의 이야기를 전하는 후반부에서는 외삼촌의 미국 농인 학교 방문, 아빠의 수어 단어 개발 등의 사건을 전한다. 비단 가족들만의 변화가 아니다. 농인들이 그들의 권리를 주장하기 시작했다. 아빠와 엄마는 그들이 할 수 있는 일에 더욱 힘 쓰기 시작했다.작가는 지금까지 부모님의 장점을 발견하지 못하게 만든 자신의 (장애에 대한) 거부감과 반항심을 깨닫는다. 그러면서 농인들이 세상 밖으로 나와 활동함으로써 그들이 바꾸어나갈 세상을 전망한다. 그래서일까, 이 작품이 한 편의 성장 소설처럼 느껴지기도 했다.9월 9일 '귀의 날'을 맞아 이 책을 읽으며 농인에 대해, 그들을 대하는 세상에 대해 생각해 보았다. 한때 농인은 '귀머거리'라는 말로 불렸다. 일부 보도들을 찾아보면, 네이버와 카카오 등 국내 포털 사이트 국어사전에서 귀머거리를 검색했을 때 '차별 또는 비하의 의미가 포함되어 있을 수 있으므로 이용에 주의가 필요합니다'라는 문구가 안내되기 시작한 건 고작 3년 전이다.단순히 네이버에서 분류 작업과 안내를 늦게 하기 시작한 것이 아니다. '한국인터넷자율정책기구(KISO)'가 '포털 국어사전 내 차별·비하표현에 대한 보고서'를 발표하고, KISO의 권고를 받아 이루어졌다. 이를 감안하면, 농인에 대한 비하 단어는 2022년까지도 공공연히 사용돼 왔음을 알 수 있다.통계청의 '장애유형 및 장애정도별 장애인 인구'에 따르면 지난해 우리나라 전국 청각 장애인 인구는 43만 4675명이다. 장애 유형 중 두 번째로 인구가 많다. 베로니크 풀랭의 일기는 그들에게 가지는 편견을 재조명하고, 그 인구에 대한 선입견에 변화를 시도했다.열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다. 겉도 우리에게 그 사람의 세계를 전해주지는 않는다. 누군가를 이해하고 싶다면 그 사람의 세계에 눈을 맞추고 마음으로 그 사람의 언어를 들어야 한다. 재단해서 생각할 것이 아니라.