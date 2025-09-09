심폐소생술 교육 받아보니 알던 것과 다르네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2025년 어린이 이용시설 종사자 안전 교육교육장 입구의 입간판 ⓒ 한선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲하임리히법 손엄지를 안에 넣고 주먹을 쥔다음 다른 손으로 감싼다. 그리고 저렇게 튀어나온 부분이 압박 부위로 가도록 해 밀어 올리 듯 압박한다. ⓒ 한선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲영아 기도 퍠쇄 시 첫번째 조치다리 위에 팔을 올린다. 영아를 팔 위에 눕히고 손으로는 턱을 받쳐 잡는다. ⓒ 한선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲가슴 압박시 위치와 손 모양체중을 실으며 수직으로 눌러 준다. 5센티 깊이로 1분당 100회~120회 속도로 실시한다. ⓒ 한선아 관련사진보기

예를 들면 "저기 파란색 줄무늬 남방 입으신 남자분 119에 신고해 주세요."

큰사진보기 ▲심폐 소생 교육 모니터교육자가 심폐 소생 실습시 적정한 압박 깊이나 회수를 유지 하고 있는지 실시간으로 알려 준다 ⓒ 한선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲자동 심장 충격기 내부전원을 켠 후 지시대로 잘 수행해야한다. ⓒ 한선아 관련사진보기

저는 어학원 강사로 근무하며 유아부터 초등부까지 가르치고 있다. 그래서 안전 교육(심폐소생술) 대상자이다. 작년까지는 온라인으로 교육을 이수했는데 올해부터는 실습 교육을 받아야 한단다.실습은 지난 8일, 2시간 동안 진행 되었다. 먼저 기도 폐쇄 시 대처법을 교육을 받았다. 우리가 흔히 알고 있는 하임리히법이다. 기도에 이물질이 걸렸을 때 기침을 크게 하면 빠지는 경우도 있지만 기침으로 이물질이 빠지지 않을 경우 주변 사람들이 적극적으로 도움을 줘야 한다.먼저 환자의 등(견갑골 사이) 부위를 손바닥으로 5회 두드린다. 이 방법으로 차도가 없을 경우 구조자는 환자 뒤로 가서 환자에게 다리를 어깨 너비로 벌리도록 요청한 다음 본인의 다리 한 짝을 그 사이에 넣는다.그리고 명치와 배꼽 사이를 주먹으로 밀어올리듯 압박한다. 나는 막연하게 압박 부위를 명치라고만 생각했는데 아니었다. 명치와 배꼽 사이였다. 이때 주먹을 쥐는 방법은 한 손 엄지 손가락을 안으로 넣고 주먹을 쥔 다음 다른 손을 감싸준다. 압박 시 엄지를 넣어 튀어나온 쪽으로 밀어올리듯 압박해 주면 된다.만약 이 방법으로도 기도 폐쇄가 해결되지 않으면 즉시 119에 신고해야 한다. 나아가 환자의 의식이 없어지면 응급 대원들이 올 때까지 심폐 소생술을 해야 한다.영아의 다리 사이에 구조자의 팔이 들어가도록 한 다음 뒤집어 눕히고 등을 두드린다. 손바닥으로 등을 5회 정도 두드린 후에도 해결되지 않을 경우 영아의 머리와 목을 받쳐 반대 팔로 옮긴 후 명치 부위를 손가락으로 압박해야 한다.젖꼭지의 대각선 부위에 있는 명치를 손가락 두 개로 5회 정도 눌러준다. 영아도 성인과 마찬가지로 하임리히법으로 효과가 없을 경우 119에 신고해야 한다. 또 영아의 입주위에 청색증이 나타나기 시작하면 즉시 심폐소생술을 실시해야 한다.마지막으로 더미를 이용해 CPR을 배워 보고 자동 심장 충격기 사용법을 익히는 시간을 가졌다. 쓰러진 환자 복장뼈의 아래 부분을 압박해야 한다. 복장뼈는 우리가 흔히 알고 있는 복장이 터질 때 두드리는 그 부분이다.여태 압박 부위가 가슴 중앙이라고 알고 있었지만 아니었다. 양쪽 젖꼭지 한가운데에서 조금 아래 부분이 바로 압박 부위였다. 체중을 실어 5센티미터가 들어갈 정도의 깊이로 분당 100회~120회 압박을 가해야 한다. 가슴 압박을 실시하며 주변의 특정인을 꼭 지정해서 119에 전화를 해 달라고 요청해야 한다.그리고 심폐소생술은 2분 간격으로 교대하여 실시한다. 나는 의아했다. 한 사람이 2분 동안 심폐소생술을 하는 거 무리인가?라는 생각이 들었다. 환자 더미의 가슴에 손가락을 깍지 낀 채 가슴 압박을 시작한 순간 2분 교대의 의미를 알게 되었다.체중을 실어 5센티를 깊이로 분당 100~120회 누르는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 심폐소생술을 정확하게 실시하는지 여부를 확인하기 위해 교육장 안에는 모니터가 연결되어 있었다. 실시간 색깔과 점수로 내가 심폐소생술을 잘하고 있는지 화면에 띄워 주었다.나는 실전처럼 최선을 다했다. 99점으로 성공했지만 교육 후 내 손 등에는 멍이 들어 있을 만큼 힘들었다. 실제로 내가 의식을 잃은 사람을 본다면 과연 잘해 낼 수 있을지 걱정이 되었다. 손목까지 시큰 거리는 와중에 다음 단계인 자동 심장 충격기 사용 교육이 이어졌다.AED라고 불리는 자동심장 충격기 내부를 실제로 본 것은 처음이었다. 먼저 덮개를 열고 전원을 켠다. 덮개를 열면 자동으로 전원이 켜지는 자동 심장 충격기도 있다고 했다. 패드 두장을 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 갈비뼈 옆쪽에 부착한 후 기계의 지시에 귀를 기울여야 한다. 패드를 붙이는 동안에도 내가 하든 남이 하든 계속 심폐소생술이 이어져야 한다.패드 부착 후 '환자와 접촉 금지'라는 경고 목소리 후 '심전도 분석 중입니다'라는 음성이 흘러나온다. 그때 절대 환자를 건드려서는 안 된다. 미세한 흔들림에도 기계의 판단 오류가 발생할 수 있기 때문이다. 그리고 사이렌 소리와 함께 반짝이는 버튼을 누르라는 지시가 내려지면 버튼을 누른다. 이때도 환자 주변으로 흐르는 전기 때문에 해를 입지 않도록 모두 떨어져야 한다.'전기 충격이 가해집니다'라는 멘트 후 다시 심폐소생술을 시작한다. 강사님은 실제 상황에서는 자동 심장 충격기에서 나오는 소리가 잘 들리지 않는다고 했다. 그러므로 칩착하게 집중해야 한다고 말했다.종종 매체를 통해 심폐소생술로 사람을 살려 낸 의인들의 이야기를 접한다. 교육을 듣고 난 후 그분들이 대단한 사람이었구나 생각이 들었다. 교육받은 내용들을 잘 숙지한다 해도 막상 그 상황에 맞닥뜨렸을 때 침착하게 행동할 수 있을까?나는 퇴근 후 강사님이 말한 대로 내가 사는 아파트 안의 자동 심장 충격기의 위치를 확인했다. 오늘의 배움이 누군가의 내일을 지킬 수 있을 것이다. 하지만 두려움에 앞서는 용기가 우선시 되어야 할 것 같았다.배운 내용을 상기하며 노트에 적어 보았다. 평생 동안 한 번도 쓰이지 않을 배움일 수도 있다. 그럼에도 만의 하나 그 상황이 온다면 용기 내어 먼저 팔을 걷어부쳐 보리라 다짐해 본다 그리고 팔 힘도 좀 길러야겠다 생각했다.