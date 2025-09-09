72년 만에 내딛은 첫걸음... 접경지역 농민들, 권리 회복 위해 뭉쳤다

큰사진보기 ▲국회토론회에 앞서 접경지역농민회 대표들과 주최한 국회의원, 발제자와 토톤자들이 기념촬영을 했다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"좀 늦게 웹자보와 현수막이 나와서 오래 걸지 못한 게 아쉬워요. 근데도 접경지역 농민들한테 연락이 많이 왔어요. 못간 분들이 많이 아쉬워 했어요. 우리는 민북지역 농민이 몇 명 안되서 신경을 안썼는데 그분들에게 다가가야겠다고 생각했어요. 김포는 도시화 돼서 (민통선 농지) 면적은 훨씬 넓어요. 그리고 기사를 보고 강화 농민한테 연락이 왔어요. 같이 하고 싶은데 개인적으로도 참여가 가능한지 물어 보드라구요. 우리가 논의해야할 것 같아요." - 김포농민회 최경채 사무국장

"고민되는 문제 지역별로 크게 다르지 않았어요. 농민들 출입이 자유롭지 못한게 공통적인데 이것부터, 구체적으로 정리해서 급한 것부터 해결해야합니다." - 철원농민회 위재호 회장

"외부평가를 전해드리면 국회의원실이나 (패널로 왔던) 행정안전부, 국회입법사무처도 많이 놀랐나봐요. 접경지역 농민들이 쌓인게 너무 많은 것 같다고들 해요. 파장이 워낙 커서 앞으로 희망을 갖고 할 수 있을 것 같아요. 같이하면서 힘이 되었고 힘을 많이 받아 왔어요." - 파주농민회 김상기 사무국장

강원도연맹 사무처장

"군헬기장과 포격사격장이 온다고 하는데 새로 짓는건지 다른데서 옮겨오는 건지 알 수 없는데 군단장에게 협조요청을 했는데 군사기밀이라고 알려주질 않아요." - 화천농민회 조득용 사무국장

"오늘 파주어촌계 장석진계장님과 어민들이 오시기로 했는데 말라리아 걸려서 못왔어요. 여러분 요즘에 말라리아에 걸린다는 얘기 들어보셨어요? 접경지역에서는 말라리아에 걸려요. 남북이 공동방역으로 해결해야할 문제여요."

큰사진보기 ▲접경지역농민회 대표들이 국회토론회이후 가진 첫 회의 이날 회의에서 접경지역농민연합(가칭) 창립을 결의했다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"나두 그날 계속 손들었는데 발언을 못했어. 하두 여러 사람이 손드니까 내 차례까지 안 오더라고. 그만큼 눌렸던 게 많은 거야. 80년 동안 우리 민북농민들은 한번도 말하지 못했어. 혼자서는 숱하게 군하고 싸웠지만 소용이 없었어. 근데 모이니까 되는거야. 접경지역이 모두 모이니까 우리 얘기를 터트릴 수 있었어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다.72년간 특별한 희생을 강요당한 접경지역 농민들의 권리찾기에 시민들의 응원을 바랍니다.



지난 8월 19일 국회도서관 대회의실에서 열린 '접경지역 농업·농촌·농민 권리 회복을 위한 법·제도개선 토론회'의 열기는 뜨거웠다. 많은 농민들이 참여했지만, 플로어 토론에서 발언을 원하는 이들이 많아 농민 토론회 좌장을 맡은 윤병선 건국대 명예교수가 진땀을 뺄 정도였다.대부분 60대 이상인 농민들은 A4 2~3쪽 분량으로 미리 준비해 발언에 나섰다. 그 열기로 '접경지역농민연합(가칭)'을 결성했다. 접경지역농민연합은 올해 안에 창립총회를 열기로 하고, 그때까지 토론회에서 제기된 문제 해결을 위한 후속 사업과 창립 준비를 진행하기로 했다.지난 4일 철원 '국경선평화학교'에서 접경지역농민회는 국회 토론회 이후 첫 모임을 가졌다.경기 김포·파주·연천·포천, 강원도 철원·양구·화천 농민회와 강원도연맹 대표 16명이 함께했다. 접경지역 내 전국농민회총연합 지역 지부가 있는 곳은 모두 모였다. 나 역시 파주농민회의 일원으로 참석했다.이날 회의에서 접경지역 농민회 대표들은 국회 토론회에 대한 소감을 나누었다.국회 토론회를 진행했던은 10년 넘게 토론회를 많이 진행해봤지만, 그렇게 열띤 토론은 처음이었다고 전했다. 접경지역이 많은 강원도라 평소에도 이야기를 많이 들었지만, 그 정도로 심각한 줄은 몰랐다고 했다. 토론회에서 발언하지 못한 지역 문제들도 쏟아져 나왔다. 국회 토론회가 마치 플로어 토론처럼 이어진 것이다.사격장 소음 피해는 접경지역 어디에서나 겪는 문제다. 필자가 사는 집은 민통선에서 가장 가까운 곳에 위치해 있는데, 사격훈련이 왜 밤에 이루어지는지 이해가 안 된다. 밤에는 소리가 더욱 잘 들린다. 포천시는 아시아 최대 규모라는 훈련장이 있어 포탄이 지붕에 떨어지는 등의 피해를 입었다고 전해진다.홍수 피해도 빈번하다. 파주의 경우, 민북지역 농경지가 홍수 예방을 위해 일부러 침수되도록 설계된 지역도 있고, 지천을 통해 역류하여 농경지가 물에 잠기기도 한다. 어부들은 맑은 날에도 북쪽 황강댐이 방류되면 어망이 떠내려가기도 하는데, 그에 대한 보상은 전혀 받지 못한다. 이는 환경부의 관할 문제이다. 회의 중에도 민통선 지역에서 농사를 지으며 겪는 다양한 피해들이 언급되었다.김상기 파주농민회 사무국장은 국회 토론회에서 장석진 파주어촌계 계장이 참석하지 못한 이유로 말라리아 문제를 언급했다.말라리아는 우리나라에서 학질이라고 불리는 전염병이다. '학을 뗀다'는 말은 학질이 너무 고통스러워서 유래된 말이다. 우리나라를 포함한 선진국에서는 이 병이 모두 사라졌지만, 말라리아는 열대지방에 사는 모기에 의해 전파된다.우리나라에서도 여름철에 유행했던 전염병이다. 그런데 한반도 접경지역에서는 여름마다 말라리아 주의보가 발효되며, 휴가를 나온 군인들은 접경지역을 여행 금지 지역으로 지정되기도 한다.이날 회의에서는 앞으로 더 많은 토론회를 열자는 의견이 나왔다. 이를 위해 종이 신문을 만들어 홍보하고, 더 많은 농민들이 참여할 수 있도록 하자는 제안도 있었다. 농민들의 나이가 많아 SNS를 활용하는 데에는 한계가 있기 때문이다. 전환식 파주농민회 공동대표의 말은 토론회에서 일어난 열기가 무엇을 의미하는지를 잘 보여준다.그날 국회 토론회를 추진했던 김상기 사무국장은 토론회 이후 분위기를 전했다. 국회와 정부 관련 부처가 놀라며, 앞으로 더 많은 관심을 가지고 해결해 나가기로 의원실과 논의했다고 전했다. 행정안전부와 국회입법조사처는 법제도 개선 논의를 위한 자리에 참관해 달라는 요청을 했다고 한다.'접경지역농민연합'은 이날 연천농민회 이석희 회장과 철원농민회 위재호 회장을 공동대표로 선출하고, 파주농민회 사무국장 김상기 사무국장과 강순덕 파주농민회 총무가 서기를 맡기로 했다. 이들은 창립총회까지 활동을 이어가기로 했다.정부가 의지를 가지고 문제 해결에 나선다면 당장 가능한 사항부터 해결하기 위해 사업을 진행하기로 했다. 법은 이미 바뀌었지만, 사단별 내규는 70년 동안 한 번도 수정되지 않았기에 이로 인한 문제가 대표적이다.각 사단마다 출입 규정이 다르고, 파주와 철원은 세 개의 사단이 있어 시, 군과 농민들이 모두 어려움을 겪고 있다. 예를 들어, 파주에서는 임진강 위 다리를 관할하는 사단에 따라 출입 규정이 다르게 적용된다.또한 사단장이 바뀔 때마다 통제 방식이 달라져 농사일이 바쁜 시기나 야간 냉해, 추수철에 야간 체류 허가를 받는 것이 법을 변경하지 않고도 해결 가능한 사항이다. 시간이 걸리는 법·제도 개선 사항은 각 위원회별로 정리해 법안을 상정할 수 있도록 국회의원들이 노력하기로 했다.접경지역 농민들은 정전협정으로 민간인통제구역이 생긴 이후, 그동안 한 번도 내딛지 못한 첫 발을 72년 만에 내디뎠다. 72년 만에 첫 걸음을 뗀 접경지역 농민들을, 파주농민회 회원으로서 응원해 주길 바란다.