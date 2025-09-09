28일 264Km... 새,사람행진단 드디어 서울행정법원 도착

우리는 전북지방환경청을 출발해 서울까지 향하는 발걸음 앞에 수라의 뭇 생명을 기억하고 그들이 끝내 사라지지 않기를 바라는 소망을 담아 <수라의 외침>을 전합니다. 오늘은 알락꼬리마도요의 날 입니다.



상괭이는 쇠돌고래과로 웃는 듯한 인상을 주는 얼굴로 많이 알려져 있고 등지느러미가 없는 것이 특징입니다. 몸은 전체적으로 회색을 띄고 있습니다. 하천과 바다를 오가며 살아가는 상괭이는 옛 문헌에도 등장할 만큼 한국의 연안 바다에서 쉽게 목격됐습니다. 상괭이가 멸종위기종이 된 까닭은 그물에 다른 물고기들과 함께 걸리는 혼획이 가장 큰 문제로 지적되고 있습니다.



새만금지역에 상괭이가 살고 있다는 것은 그들이 죽은 후에나 밝혀졌습니다. 2011년 방조제 완공 후 상괭이 200여 개체가 집단으로 죽은 채 떠올랐습니다. 그 후 내부 매립 공사가 진행되는 과정에서 또 한 번 상괭이들은 죽은 채 떠올랐습니다. 상괭이들이 죽고 나서야 그곳에 상괭이들이 살고 있다는 것을 알게 되었으니 그들을 보호할만한 대비책을 세우지 못한 것은 당연한 결과입니다.



20년 전 새만금사업에 대해 행정법원과 대법원의 판단이 있었습니다. 환경영향평가가 다소 부실하다고 하여도 그것이 사업을 중단할 만큼의 사유는 되지 않는다고 판결했습니다. 그렇다면 환경영향평가로 보호되어야 할 야생동식물은 어떻게 무슨 방법으로 지킬 수 있을까요. 상괭이처럼 죽은 후에나 알게 되는 일이 반복되어야 할까요.



개발과 보존의 균형을 맞춰야 한다고 합니다. 그러나 이미 우리 사회는 개발의 편으로 기울어진 운동장이나 다름이 없습니다. 부실하거나 아예 누락된 야생동식물, 법정보호종이 있어도 법은 개발의 손을 들어 줬습니다. 경제적 이익이 생명보다 더 중요시 여겨졌던 것입니다.



우리는 행정법원이 더이상 같은 잘못을 범하지 않기를 바랍니다. 개발의 이익을 우선에 두고 생명의 가치와 존엄이 자본의 이윤보다 그 가치가 낮다고 판단하는 일이 없기를 바랍니다. 그 무엇보다 생명의 존엄이 우선되는 사회가 되어야 한다고 재판부의 정의로운 판결로 선포해 주시기 바랍니다.