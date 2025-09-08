메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
빈산소수괴 피해 늘어 ... 고성군, 현장조사 통해 복구 지원

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

부산경남

25.09.08 20:23최종 업데이트 25.09.08 20:23

빈산소수괴 피해 늘어 ... 고성군, 현장조사 통해 복구 지원

이상근 군수 8일 양식 현장 방문 ... 굴-가리비 51곳 130ha 피해

원고료로 응원하기
이상근 경남 고성군수, 산소 부족 물덩어리 피해 현장 점검.
이상근 경남 고성군수, 산소 부족 물덩어리 피해 현장 점검. ⓒ 고성군청

남해안에 산소 부족 물덩어리(빈산소수괴) 피해가 늘어나고 있는 가운데, 경남 고성군은 현장 조사를 통해 복구에 나서기로 했다.

이상근 고성군수는 8일 굴‧가리비 폐사 피해 양식장 현장을 방문해 어민들로부터 애로 사항을 들었다.

산소부족 물덩어리는 지난 6월 경남 해역에 첫 관측 이후로 현재까지 이어지고 있다. 이는 바닷물에 녹아있는 산소 농도가 3mg/L 이하인 물덩어리를 말한다.

AD
표층 수온 상승으로 성층(수온약층)이 생기면 표층수와 저층수가 잘 섞이지 않아 표층에서 저층으로의 산소공급이 단절되어 어업피해가 발생한다.

고성군은 굴‧가리비 양식장 51곳, 91어가, 130ha 규모로 피해신고 접수된 것으로 파악하고 있다. 자연재난 복구비 산정액은 20억 8000만 원 정도다.

고성군은 "농어업재해대책법에 따라 이번주부터 합동피해조사반을 편성하고 현장 피해조사를 실시하여 신속한 복구에 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.

이날 자란만 양식장 현장을 방문해 피해 상황을 점검한 이상근 군수는 "조속한 피해현장 점검 및 복구지원금 지급으로 어업인의 피해를 함께 돕겠다"라고 말했다.

이상근 경남 고성군수, 산소 부족 물덩어리 피해 현장 점검.
이상근 경남 고성군수, 산소 부족 물덩어리 피해 현장 점검. ⓒ 고성군청

#남해안

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"거제시의회 9월 임시회, 민생회복지원금 조례 가결 촉구"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초