빈산소수괴 피해 늘어 ... 고성군, 현장조사 통해 복구 지원

큰사진보기 ▲이상근 경남 고성군수, 산소 부족 물덩어리 피해 현장 점검. ⓒ 고성군청 관련사진보기

남해안에 산소 부족 물덩어리(빈산소수괴) 피해가 늘어나고 있는 가운데, 경남 고성군은 현장 조사를 통해 복구에 나서기로 했다.이상근 고성군수는 8일 굴‧가리비 폐사 피해 양식장 현장을 방문해 어민들로부터 애로 사항을 들었다.산소부족 물덩어리는 지난 6월 경남 해역에 첫 관측 이후로 현재까지 이어지고 있다. 이는 바닷물에 녹아있는 산소 농도가 3mg/L 이하인 물덩어리를 말한다.표층 수온 상승으로 성층(수온약층)이 생기면 표층수와 저층수가 잘 섞이지 않아 표층에서 저층으로의 산소공급이 단절되어 어업피해가 발생한다.고성군은 굴‧가리비 양식장 51곳, 91어가, 130ha 규모로 피해신고 접수된 것으로 파악하고 있다. 자연재난 복구비 산정액은 20억 8000만 원 정도다.고성군은 "농어업재해대책법에 따라 이번주부터 합동피해조사반을 편성하고 현장 피해조사를 실시하여 신속한 복구에 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.이날 자란만 양식장 현장을 방문해 피해 상황을 점검한 이상근 군수는 "조속한 피해현장 점검 및 복구지원금 지급으로 어업인의 피해를 함께 돕겠다"라고 말했다.