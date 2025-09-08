"거제시의회 9월 임시회, 민생회복지원금 조례 가결 촉구"

내란적폐청산 사회대개혁 거제운동본부는 8일 낸 논평을 통해 "거제시의회 9월 임시회에서 민생회복지원금 조례 가결"을 촉구했다. 다음은 논평 전문이다.
[논평] 거제시의회는 더 이상 민생을 외면말고, 민생회복지원금 조례를 즉각 통과시켜야 한다!
9월 8일, 오늘부터 거제시의회 임시회가 개회된다. 이번 임시회에서는 코로나19와 물가상승 등으로 고통받고 있는 거제시민들의 삶을 지탱할 민생회복지원금 지원 조례안이 심의·의결될 예정이다. 그러나 직전 회기에서 국민의힘 소속 시의원들의 집단적인 반대로 인해 조례안은 무산된 바 있다. 이는 정치적인 당리당략 앞에 거제시민들의 절실한 요구를 외면한 무책임한 처사였다.
거제시의회는 더 이상 정파적 계산에 매몰되어서는 안 된다. 지금 필요한 것은 민생경제 회복을 위한 과감한 결단이며, 그 첫걸음이 바로 이번 임시회에서 조례안을 가결하는 것이다. 시민의 삶이 벼랑 끝에 내몰려 있는데도 또다시 반대를 반복한다면, 곧 다가올 내년 지방선거에서 국민의힘 거제시의원들은 정치논쟁에 민생까지 외면하는 내란동조세력이라는 범시민적 심판을 피할 수 없을 것이다.
내란적폐청산 사회대개혁 거제운동본부는 이번 임시회에서 민생회복지원금 조례가 반드시 통과되기를 강력히 촉구한다. 동시에 국민의힘 거제시의원들이 더 이상 시민의 고통을 외면하지 않고, 민생과 지역경제 회복을 위한 올바른 선택을 하기를 바란다. 거제시의회가 민심을 따르고 민생회복을 위해 여야가 화합하는 의회로 거듭날 수 있기를 기대한다.
2025. 9. 8. 내란적폐청산 사회대개혁 거제운동본부.