일제강점기 강제동원 피해자 추모 길 열렸다

육정미 대구시의원이 대표 발의한 '강제동원 피해자 지원 및 추모사업 등에 관한 조례안'이 8일 해당 상임위인 기획행정위원회를 통과해 오는 12일 본회의에서 통과될 예정이다.

지난 6월 19일 일본 야마구치현 우베시 장생탄광 추모비 앞에서 장생탄광 희생자 귀향추진단이 추모한 뒤 기념사진을 찍었다.

광복 80년 만에 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광) 희생자 등 일제강점기 강제동원 피해자 지원을 위한 길이 대구에서 열렸다.육정미 대구시의원(더불어민주당·비례대표)이 대표 발의한 '대구광역시 강제동원 피해자 지원 및 추모사업 등에 관한 조례안(아래 '강제동원 피해자 지원 조례안')'이 8일 대구시의회 기획행정위원회에서 만장일치로 통과됐다. 해당 조례안은 오는 12일 본회의를 통과하면 강제동원 피해자를 추모할 수 있는 길이 열린다.육정미 의원은 강제동원 피해자 지원 조례안을 제안한 이유로 "대일항쟁기 당시 많은 국민이 군인·군무원·노무자·위안부 등으로 강제로 동원되어 생명·신체·정신·재산 등에 중대한 피해를 입었다"며 "특히 일본 야마구치현 장생탄광에 강제동원되어 희생된 피해자 중 상당수가 대구·경북 출신으로 이들의 존엄성과 삶은 심각하게 침해당했다"고 밝혔다.그럼에도 현재까지 피해자와 유족에 대한 실질적 지원은 부족하고 관련 행정적 조치 또한 미흡해 강제동원 피해자의 명예를 회복하고 이들을 추모하기 위한 사업을 체계적으로 추진해야 한다는 것이다.해당 조례안은 대구시장이 필요한 시책을 수립해 시행하도록 노력하고 ▲대일항쟁기 강제동원 피해자 추모 사업 ▲강제동원 피해자와 관련한 문화·학술 사업 및 조사·연구 ▲강제동원 피해자 및 유족의 피해구제 및 명예회복 지원 ▲강제동원 관련 국제협력 강화 등을 담았다.육 의원은 "강제동원으로 수많은 분들이 삶과 존엄을 침해당했다"며 "특히 장생탄광 희생자 중 상당수는 대구·경북 출신"이라고 말했다.이어 그는 "이번 조례로 강제동원 피해자에 대한 체계적인 지원과 다양한 추모 사업을 통해 역사적 정의를 바로 세우고 시민 사회의 화합과 인권존중 가치를 확산하는 데 도움이 될 것"이라고 기대했다.대구에서 일제 강제동원 피해 사례를 접수하기 위한 조례는 지난 2019년 제정됐지만 피해자를 돕기 위한 조례는 이번이 처음이다.강제동원 피해자를 돕기 위한 지원 조례는 서울, 경기, 인천, 부산, 광주, 울산, 충북, 전북, 제주 등 이미 9개 광역자치단체가 제정했고 광주 남구와 경기 시흥시, 전남 해남군 등 전국의 23개 기초지자체가 비슷한 조례를 두고 있다.이날 조례가 해당 상임위를 통과하자 '장생탄광 희생자 귀향추진단'은 성명을 통해 "이번 결정은 오랜 시간 침묵과 외면 속에 놓여 있던 강제동원 희생자들의 존엄을 회복하는 첫걸음이자 역사 정의를 바로 세우기 위한 중요한 전진"이라며 환영했다.귀향추진단은 "일본 장생탄광은 일제강점기 조선인들이 강제노역에 동원되어 무참히 희생된 현장"이라며 "특히 대구·경북 출신 많은 이들이 이곳에 끌려가 생명을 잃었음에도 아직까지 유골 수습과 송환이 제대로 이뤄지지 않고 있는 실정"이라고 지적했다.이어 "이번 상임위 통과는 과거를 기억하고 미래를 위한 책임을 다하겠다는 대구시의회의 의지를 보여주는 것이며 유족들과 시민사회의 오랜 요청에 대한 응답이기도 하다"며 "조례안이 본회의에서 반드시 통과되어 실질적인 유골 조사와 희생자 귀환을 위한 행정적·재정적 지원이 이뤄지기를 강력히 촉구한다"고 말했다.한편 일제강점기인 1942년 2월 3일 해저탄광인 장생탄광에서 바닷물이 들어오는 수몰사고로 조선인 강제징용 노동자 136명을 포함해 모두 183명이 목숨을 잃었다. 당시 조선인 희생자 136명 가운데 절반이 넘는 76명이 대구·경북 출신이다.