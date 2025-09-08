[보도후] 정부 "이주노동을 묻고 미래를 답하다" 원탁토론

[관련기사]
고용노동부(장관 김영훈)가 이주노동자 정책을 다루는 원탁토론회를 연다. 고용노동부는 오는 28일 오후 2시 창원컨벤션센터 301호에서 "이주노동을 묻고 미래를 답하다"라는 제목으로 원탁토론을 벌이기로 했다.
고용노동부는 "정부가 이주민과 직접 소통하는 원탁토론회다"라며 "일터에서의 고민, 삶의 이야기, 이주민 노동자 정책에 대한 의견을 함께 나누고 보다 나은 미래를 함께 만들어간다"라며 이 행사의 취지를 밝혔다.
이번 원탁토론에는 국적이나 체류 자격에 상관없이 외국인은 누구나 참여 가능하고 필요시 통역이 지원된다. 원탁토론 참여자 모집은 오는 15일 마감하고, 19일 선정해 개별 통보한다.
고용노동부는 이번 원탁토론 관련 안내문을 네팔, 동티모르, 라오스, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도네시아, 중국, 캄보디아, 키르기스스탄, 타지키스탄, 태국, 파키스탄, 필리핀의 언어로 번역해 안내했다.
이날 원탁토론에는 김영훈 장관이 참여할 예정이다.
이번 원탁토론은 경남이주민센터를 비롯한 이주노동자인권단체가 지난 8월 13일 낸 "새 정부 국정과제에서 실종된 '이주민' 정책과 이민국가 비전을 우려한다"라는 제목의 성명을 발표한 뒤에 이루어진 것이다.
이철승 경남이주민센터 대표는 "당시 성명을 냈을 때 <오마이뉴스>가 보도를 했고, 이후 관심이 있었다"라며 "정부 부처와 협의 과정을 거쳐 이번에 원탁토론이 창원에서 열리게 되었다"라고 설명했다.
그런데 이번 원탁토론에 법무부 장관도 참여해야 한다는 것이다.
이 대표는 "이재명 대통령은 최근 이주노동자 문제를 국무회의에서 세 차례나 언급했다"라며 "이주노동자 인권, 산재피해, 이주민노동정책 관련 실상의 상당한 책임은 법무부 외국인출입국 정책 본부의 소관 업무이기에 이번 행사에 참여해야 될 정부의 주요 책임 부처인 고용노동부뿐만 아니라 법무부도 참석해야 한다. 두 부처의 장관이 함께 참석해야 이주민 정책의 현실적 과제에 대한 책임있는 논의가 가능하다"라고 강조했다.