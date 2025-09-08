보물 '가야 왕의 칼-금귀걸이' 일반에 공개

큰사진보기 ▲합천 옥전 28호분 출토 금귀걸이 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천 옥전 M3호분 출토 고리자루 큰 칼. ⓒ 경상국립대 관련사진보기

합천 옥전고분에서 나온 국가지정 유산 보물인 '고리자루 큰칼'과 '금귀걸이'가 일반에 공개된다. 경상국립대학교 박물관(관장 정재훈 교수)은 9일부터 11월 21일까지 가좌캠퍼스 박물관 2층 상설전시실에서 이 보물들을 공개한다고 밝혔다.이번에 공개하는 유물은 2022년 국립중앙박물관과 일본국립역사민속박물관 공동 교류특별전에 출품된 후 2022년 12월에 원래 보관처인 경상국립대학교박물관으로 이관된 뒤 지금까지 일반에 공개되지 않은 보물이다.대학측은 "새 학기를 맞아 마련하는 이번 전시는 약 3년 만의 첫 공개라는 점에서 의미가 크다"라고 했다. 모두 경상국립대학교박물관이 발굴한 합천 옥전고분군에서 출토된 것으로, 합천 옥전고분군은 2023년 유네스코 세계유산에 등재되며 그 역사적·문화적 가치를 국제적으로 공인받았다.대학측은 "봉황무늬와 용봉무늬 고리자루 큰 칼은 손잡이 고리와 장식에 봉황과 용의 문양이 새겨진 대형 칼이다. 손잡이 위아래와 앞뒷면에는 10여 마리의 용이 역동적으로 표현되었고, 고리 내부에는 용과 봉황이 배치되어 있어 고대 장인들의 뛰어난 금속 공예기술을 보여준다"라고 설명했다.이어 "칼은 단순한 무기나 장식품을 넘어 왕의 권위를 상징하는 위세품으로, 가야에서 자체적으로 제작한 것으로 보기도 한다. 가야가 외부와 교류하며 발전한 문화를 잘 드러내는 유산이다"라고 덧붙였다.이번 전시에서는 같은 옥전고분군에서 출토된 또 다른 보물들도 함께 조명된다. 합천 옥전 28호분 출토 금귀걸이는 세 줄의 긴 사슬 장식이 달린 화려한 금귀걸이로, 현존하는 가야 긴 사슬 금귀걸이 가운데 온전히 남아 있어 가장 보존 상태가 뛰어나고 학술적·예술적 가치가 높다.정재훈 관장은 "경상국립대학교가 보관 중인 국가 보물을 지역사회와 국민에게 공개하게 되어 매우 뜻깊다"라고 말했다.이번 전시는 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 관람할 수 있으며, 관람료는 무료다.