배추 농사 한 달 지어보니... 이러다 김치도 못 먹는다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

2025년 8월부터 9월까지 이어진 우리 토종씨앗을 지키기 위한 씨앗냉장고 마련 한 달 프로젝트 후기를 싣습니다.

큰사진보기 ▲05시도 덥다05시에도 더운 텃밭 ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀베기풀베기로 텃밭정리를 시작 ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲구억배추구억배추를 하나하나 심고 있다 ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲토종배추는 쌓이고토종배추 모종을 내기 위한 판들이 쌓이고 있다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲모종판땅을 평탄화하고 모종판을 나란히 늘어놓고 있다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲첫 날 고되지만 보람된 시작모종판을 깔고 활대를 박아 한랭사를 씌웠다. 배추흰나비 등 곤충의 습격을 대비했다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일배추가 씨앗을 벗어나 본 잎을 피우고 있다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲보식씨앗이 한 포트에 둘도 나고 안나기도 하고 죽기도 했다. 둘은 나누고, 없는 곳엔 채워넣는다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲보식한 칸 한 칸 채워 넣는 배추 ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲토종배추기르기 특강유형민 강사의 구수하고 재미난 강의로 강의실에 웃음이 넘쳐난다. ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲고문서를 통해 살펴본 한반도의 시대별 음식들우리가 먹는 음식들의 역사를 알려주고 있는 유형민 강사 ⓒ 아메바 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘 자란 모종만 모아서잘 자란 모종만 모아서 도시농부들에게 전하기 위해 옮겨 심고 있다. ⓒ 아메바 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 개인 sns (페이스북과 티스토리)에도 실립니다..

2025년 8월 16일 오전 5시. 씨앗냉장고를 마련하기 위한 인천 토종농부단의 대장정이 첫 발을 내디뎠다. 사단법인 인천도시농업네트워크는 토종종자로 모종을 만들어 이를 판매하고, 판매 수익으로 우리 토종씨앗을 지키기 위한 씨앗냉장고를 마련하는 한 달 프로젝트를 시작했다.토종배추인 구억배추와 청방배추를 100판 만들어 판매하는 것이 목표다. 이를 함께하기 위해 토종농부단을 모집하고, 이를 신청한 20여 명의 도시농부들과 겁없는 프로젝트를 시작했다. 전국적으로 토종씨드림, 전국귀농운동본부, 전국여성농민회총연합, 텃밭보급소, 흙살림 등의 단체가 토종씨앗을 지키기 위해 직접 농사도 짓고, 씨앗 나눔과 확산에 나서고 있다.인천에서는 부평토종학교, 씨앗이음 (인천토종씨앗보급소), 인천업사이클에코센터, 인천환경운동연합, 텃밭놀이터 고랑, 토종씨드림 인천지부, 한국마스터가드너 인천지회, 해바람텃밭, 남동도시농업네트워크, 부평도시농업네트워크, 인천도시농업네트워크, 도시농부꽃마당사회적협동조합, 생태텃밭협동조합, 식생활교육서구네트워크, 인천도시농업공동체 등이 활동을 하고 있으며 이들은 지난 4월 12일 도시농업의 날에 토종을 지키기 위한 특강과 서로가 재배, 수확해온 각종 토종 씨앗들을 서로 나누는 행사를 열기도 했다(도시농업의 날은 4월 11일이다. 11일 한자로 쓰면 흙 토(土)자가 되어서 11일이 되었다. 같은 의미로 11월11일은 흙의날이다).그러나 이날 오후 5시로 잘못 알고 참가하지 못하는 사람들이 발생했다. 8월의 폭염에 일은 해 뜨기 전인 오전 7시 이전에 마칠 것을 목표로 진행했지만 초과됐다. 2025년 8월의 텃밭은 해 뜨기 전부터 덥다.풀만 무성한 밭에 사람들이 투입되자 금세 텃밭의 모습으로 변한다.작은 씨앗을 하나하나 트레이에 넣는 일은 쉽지만은 않다. 100판을 만들다보면 눈도 뻑뻑해지고, 손가락도 처음과 같지 않다. 내가 잡은 씨앗이 하나인지 두 개인지 점점 익숙해지다가 헷갈리기 시작한다.그래도 한 판씩 쌓이는 것을 보면 괜히 마음이 뿌듯해지고 기분이 좋다.텃밭을 평탄화하고 그 위에 모종판을 나란히 놓는다. 가을배추는 노리는 곤충이 많다. 땅속의 톡톡이부터 나방, 배추흰나비, 잎벌레, 달팽이, 톡톡이, 진드기 등 온갖 생명이 달려드는 맛난 음식이다. 도시농부들은 이들에 대비하기 위해 한랭사를 준비했다.첫 날 일을 마치고 간식으로 시원하게 우무를 면으로 만들어 들이킨다. 먹는 건지, 마시는 건지 모르지만 일을 마쳤으니 맛나고, 시원하고, 기분이 짱이다. 서로 인사도 하고, 앞으로 한 달 동안 매일 아침 물 주는 당번을 정한다.일주일 동안 열심히 물 주고, 물 주고, 물을 주니 씨앗이 본 잎을 내고 있다. 발근제, 벌레퇴치제 등의 농약을 일체 사용하지 않는다.초보 도시농부들이 배추 씨앗을 넣다보니 빠지기도 하고, 더 넣기도 했다. 새싹이 없는 포트에는 새로 옮겨 심고, 2개 이상 나온 포트는 나누어 심어준다.8월 30일. 그래도 한풀 꺾인 더위를 감안해 오전 6시에 시작한 보식작업. 8시에 끝내는 것을 목표로 했는데, 9시에 여러 공동체 단톡방에 새 소식 알람이 울린다. "9시 현재 공정률 20%. 지금이라도 올 수 있는 사람은 빨리 텃밭으로 와주세요."도움 요청 알람을 받고 여기저기서 출발한다는 알림메시지가 올라온다. 결국 12시 넘어 일을 마칠 수 있었다. 다행이 10시 정도까지는 구름과 비가 더위를 식혀주었는데, 비가 그치고 해가 쨍쨍하니 땀은 비오듯 흘러 내렸다.지난 6일, 유형민 강사의 배추 잘기르기 특강과 모종 나눔으로 끝날 예정이던 토종배추 프로젝트는 결과적으로 일주일을 연장하게 됐다. 토종작물에 대한 관심은 뜨거웠다. 홍보를 많이 하지 않았음에도 불구하고 70여 명의 참가자들이 특강 자리를 채웠으며, 주최 측에서도 모르는 사람들이 많았다. 우리 종자를 지키려는 사람들이 많다는 사실에 위안이 되기도 했다.한 달 프로젝트의 작물은 청방배추와 구억배추다. 우리 토종배추는 결구가 되지 않는 종자가 많은데, 두 배추는 모두 결구가 되는 배추다.청방배추는 청나라에서 들여온 호배추가 한반도에서 정착한 배추다. 구억배추에 비해서 통이 작고 잎이 연하다. 김치를 담군 후 겨울을 나고 먹으면 더 맛있다고 한다.구억배추는 토종씨앗을 찾고, 확산시키는 사람들이 우리 토종 배추를 찾아다니다 제주도 구억리에서 농사짓는 주민에게 받아와서 구억배추로 명명됐다.두 종류의 배추 모두 다른 배추종자들과 교잡되기 쉬우므로 고유의 모양과 맛을 원한다면 주변에 다른 배추나 갓 등과 함께 재배하는 것은 피할 것을 권유한다.그런데 도시농부들이 위기에 직면했다. 이러다가는 김치를 못 먹을지도 모르겠다. 이 이야기를 하려면 우선 배추의 생장과 관련해서 알아보는 게 필요하다. 배추가 가장 잘 자라는 온도는 10도~25도이다. 이전 한반도의 8~9월 온도는 배추가 생장하기에 적당한 조건이었다. 그런데 2025년 여름은 사뭇 다르다. 기상청 기록을 살펴보자.2025년 8월의 대한민국 기온 통계를 살펴보면, 평균기온: 27.1℃, 평균 최고기온: 31.9℃, 평균 최저기온: 23.4℃이다. 기상청 기록에 따르면 이는 평년(1991~2020년)보다 각각 +2.0℃, +2.1℃, +1.8℃ 높은 수치이다. 1973년 이후 관측된 8월 중 두 번째로 높은 기온이다. 더구나 2025년 8월의 폭염일수는 11.5일로 평년 대비 +5.6일 증가하였으며, 열대야 일수는 8.0일로 평년 대비 +4.4일 증가했다.즉 배추가 자라기 위한 조건이 형성되지 않음으로서 자연재배를 하기에 점점 어려운 상황이 되고 있다는 것이다. 특강을 진행한 유형민 강사는 한반도 온도가 지금보다 더 올라가서 8월 최저기온이 25도 이하로 떨어지지 않으면 이제 한반도에서 배추농사를 짓는 것은 어려울 것이다. 그럼 김치도 자연스레 없어지지 않겠냐며 기후행동에 대한 문제의식을 던졌다.물론 현재 종묘사들처럼 에어컨을 키고 온도를 맞춰 재배하면 모종을 기르는 것은 가능하다. 하지만 에너지를 계속 투입하면서 만든 모종은 더욱 비싸질 것이고, 최종 생산물 또한 적절한 생장조건이 아닌 노지에서 상품성 있게 자랄 수 없을 것이다. 배추 한 포기에서 우리는 기후위기를 직면하고, 기후행동을 함께 고민해야 하는 상황을 마주한 것이다.토종 씨앗을 지켜보겠다는 생각으로 씨앗냉장고를 하나 마련해보자고 시작한 한 달간의 프로젝트를 함께한 사람들은 계획한 숫자에 절반도 안 되는 결과물을 얻었다. 새벽부터 시작해서 매일매일 물을 주고, 예상 시간보다 3배 이상 걸린 보식을 하면서 애써 길렀지만 자연의 변화를 사람만의 힘으로는 극복하기 어려웠다. 그리고 절감할 수밖에 없었다. 우리 밥상에 없어서 안 된다는 김치라도 계속 먹으려면 작은 기후행동 하나라도 함께해야 하겠다는 기후위기의 오늘을.