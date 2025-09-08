장금용 창원시장 대행, 국회 찾아 주요 현안 국비 확보 건의

큰사진보기 ▲장금용 창원시장 권한대행, 허성무 국회의원 간담회. ⓒ 창원시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲장금용 창원시장 권한대행, 국회의원 보좌관들과 간담회. ⓒ 창원시청 관련사진보기

장금용 창원특례시장 권한대행이 국회를 찾아 주요 현안 해결을 위한 국비 확보에 나섰다.창원시는 장 시장권한대행이 8월 22일 세종시에 있는 지방시대위원회와 중앙부처를 방문한데 이어, 8일에는 국회의원실을 찾아 현안사업의 국비 확보를 건의했다고 밝혔다.장 대행은 이날 국회의원실 방문에 앞서 보좌진들과 간담회를 열어 정부의 국정과제 발표에 따른 연관사업 조기 가시화 방안을 논의했다. 또 정부예산안에 반영되지 않았거나 일부 반영된 사업을 분석하고 국회 심의 단계에서 반영을 위한 전략도 함께 고민했다고 창원시가 밝혔다.창원시가 국회의원실에 건의된 사업은 현안과제 29개와 2026년 국비확보 필요사업 28개 등 총 57건이다.주요내용으로는 ▴방산 부품연구기관 설립 근거 마련 ▴수소특화단지 지정 ▴자유무역지역법 추가개정 ▴방위·원자력 융합 국가산단 조성 ▴창원국가산단 문화선도 산단 조성 등 주력산업 고도화 분야 등이다.또 ▴KTX 증편과 운행시간 조정 ▴2차 공공기관 이전촉구와 창원 유치 ▴특례시 지원 특별법 조속 제정 ▴자율통합지원금 재연장 ▴마산지역 인구감소지역 지정 등 과제도 포함되어 있다.장 대행은 북극항로 개척을 위한 전진기지로의 선도적인 역할을 준비하기 위해 ▴진해 트라이포트 기반 국제물류 특구 조성 ▴제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 ▴진해신항 항만배후단지 조성 ▴부산항만공사(BPA) 항만위원회 추천권 동수 배분 등 항만물류도시 기반을 구축하는 사업도 건의했다.장금용 시장권한대행은 "국정과제 및 정부 예산안이 발표됨에 따라, 지역 국회의원실과 협력을 더욱 공고히 하여 국회 정기회 마무리까지 총력 대응할 계획이다"며 "당면 현안 해결과 창원의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.