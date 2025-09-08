장금용 창원시장 대행, 국회 찾아 주요 현안 국비 확보 건의

장금용 창원특례시장 권한대행이 국회를 찾아 주요 현안 해결을 위한 국비 확보에 나섰다.
창원시는 장 시장권한대행이 8월 22일 세종시에 있는 지방시대위원회와 중앙부처를 방문한데 이어, 8일에는 국회의원실을 찾아 현안사업의 국비 확보를 건의했다고 밝혔다.
장 대행은 이날 국회의원실 방문에 앞서 보좌진들과 간담회를 열어 정부의 국정과제 발표에 따른 연관사업 조기 가시화 방안을 논의했다. 또 정부예산안에 반영되지 않았거나 일부 반영된 사업을 분석하고 국회 심의 단계에서 반영을 위한 전략도 함께 고민했다고 창원시가 밝혔다.
창원시가 국회의원실에 건의된 사업은 현안과제 29개와 2026년 국비확보 필요사업 28개 등 총 57건이다.
주요내용으로는 ▴방산 부품연구기관 설립 근거 마련 ▴수소특화단지 지정 ▴자유무역지역법 추가개정 ▴방위·원자력 융합 국가산단 조성 ▴창원국가산단 문화선도 산단 조성 등 주력산업 고도화 분야 등이다.
또 ▴KTX 증편과 운행시간 조정 ▴2차 공공기관 이전촉구와 창원 유치 ▴특례시 지원 특별법 조속 제정 ▴자율통합지원금 재연장 ▴마산지역 인구감소지역 지정 등 과제도 포함되어 있다.
장 대행은 북극항로 개척을 위한 전진기지로의 선도적인 역할을 준비하기 위해 ▴진해 트라이포트 기반 국제물류 특구 조성 ▴제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 ▴진해신항 항만배후단지 조성 ▴부산항만공사(BPA) 항만위원회 추천권 동수 배분 등 항만물류도시 기반을 구축하는 사업도 건의했다.
장금용 시장권한대행은 "국정과제 및 정부 예산안이 발표됨에 따라, 지역 국회의원실과 협력을 더욱 공고히 하여 국회 정기회 마무리까지 총력 대응할 계획이다"며 "당면 현안 해결과 창원의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.